Организм ест сам себя: как нехватка белка разрушает мышцы и крадёт энергию
Белок — основа жизни. Он участвует во всех процессах в организме — от строительства клеток и мышц до выработки гормонов и антител. Без него невозможны ни нормальный обмен веществ, ни крепкий иммунитет. Однако в современном ритме многие недооценивают его роль, ограничивая рацион быстрыми углеводами и готовыми продуктами. Врач-терапевт Зарема Тен объяснила, как распознать дефицит белка и почему он опасен для здоровья.
"Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме", — отметила врач Зарема Тен в беседе с РИА Новости.
Почему белок так важен
Белок состоит из аминокислот — строительных элементов, из которых организм создаёт ферменты, гормоны, клетки крови и ткани. Он отвечает за регенерацию, энергообмен и защиту от инфекций. Когда белка поступает недостаточно, организм начинает искать его внутри себя, расщепляя мышечные волокна, чтобы обеспечить питанием жизненно важные органы — сердце, мозг и печень.
"Такая усталость не связана с недосыпом", — уточнила Зарема Тен.
Постепенно падает работоспособность, ухудшается концентрация, появляются апатия и снижение иммунитета.
Основные признаки нехватки белка
-
Постоянная усталость и слабость. Даже после отдыха нет чувства восстановления.
-
Потеря мышечной массы. Вес снижается за счёт разрушения мышц, а не жира.
-
Частые простуды. Иммунная система ослабевает, так как антитела — это тоже белки.
-
Отёки. При дефиците альбумина (белка крови) жидкость выходит в ткани.
-
Ломкие ногти, тусклые волосы, сухая кожа. Нарушается синтез кератина и коллагена.
-
Медленное заживление ран. Белки необходимы для регенерации клеток.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказ от мясных и молочных продуктов без замены растительными источниками белка.
Последствие: Потеря мышечной массы, анемия, слабость.
Альтернатива: Добавить в рацион бобовые, тофу, чечевицу, киноа, орехи.
-
Ошибка: Неправильные диеты для похудения.
Последствие: Замедление метаболизма и дряблая кожа из-за потери коллагена.
Альтернатива: Сохранять норму белка (1,2-1,5 г на кг массы тела) даже при дефиците калорий.
-
Ошибка: Замена еды протеиновыми батончиками и коктейлями.
Последствие: Дефицит витаминов и клетчатки, нарушение пищеварения.
Альтернатива: Использовать добавки лишь как дополнение к полноценному питанию.
Таблица: источники качественного белка
|Продукт
|Белок (г на 100 г)
|Особенности
|Куриная грудка
|22-25
|Нежирный источник животного белка
|Яйца
|12-13
|Содержат все незаменимые аминокислоты
|Рыба (лосось, тунец, треска)
|18-23
|Омега-3 поддерживает сердце и сосуды
|Творог, йогурт
|10-17
|Богаты кальцием и легко усваиваются
|Чечевица, фасоль
|8-12
|Отличный растительный источник
|Тофу, соевые продукты
|8-15
|Подходят для вегетарианцев
|Орехи, семена
|15-20
|Содержат полезные жиры и микроэлементы
Как восполнить дефицит белка
-
Включайте белок в каждый приём пищи.
"Она посоветовала включать в каждый приём пищи источник качественного белка", — говорится в сообщении РИА Новости.
Это могут быть мясо, рыба, яйца, бобовые или молочные продукты.
-
Начинайте день с белкового завтрака. Омлет, творог или йогурт помогут дольше сохранять сытость.
-
Комбинируйте источники. Например, рыбу с овощами, киноа с фасолью или творог с ягодами.
-
Не забывайте про перекусы. Горсть орехов или варёное яйцо помогут избежать переедания.
-
Следите за водным балансом. Белки требуют больше жидкости для переработки, поэтому пейте не менее 1,5 литра воды в день.
-
Регулярно проходите обследования. Анализ крови на общий белок и альбумин помогает выявить дефицит на ранних стадиях.
А что если белка слишком много?
Переизбыток белка также может быть вреден. Чрезмерное его потребление нагружает почки и печень, особенно при низком потреблении воды. Поэтому важно соблюдать баланс — примерно 15-25% калорийности рациона должны приходиться на белок.
Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, норма может быть выше — до 2 г на килограмм массы тела.
Мифы и правда
Миф 1. Дефицит белка бывает только у вегетарианцев.
Правда: Он может развиться и у мясоедов, если рацион однообразный или пища плохо усваивается.
Миф 2. Белок нужен только для наращивания мышц.
Правда: Он необходим всем — для иммунитета, гормонального баланса и здоровья кожи.
Миф 3. Протеиновые добавки вредны.
Правда: При правильном подборе и умеренном употреблении они безопасны и удобны.
Миф 4. Чем больше белка, тем лучше.
Правда: Избыток приводит к нагрузке на почки и обезвоживанию. Баланс важнее количества.
FAQ
Как узнать, хватает ли мне белка?
Основные признаки — слабость, ломкость волос и ногтей, частые болезни, отёки. Подтвердить можно анализом крови на общий белок.
Можно ли получить белок только из растений?
Да, но нужно сочетать разные источники — бобовые, зерновые, орехи, семена, чтобы получить все незаменимые аминокислоты.
Что выбрать — мясо или рыбу?
Лучше чередовать. Рыба даёт полезные жиры и йод, мясо — железо и цинк.
Сколько белка нужно в день?
Женщинам в среднем — 60-80 г, мужчинам — 80-100 г. Точная норма зависит от веса, активности и состояния здоровья.
Помогают ли протеиновые батончики?
Могут служить перекусом, если не содержат избытка сахара и заменителей. Но основа рациона — натуральная еда.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru