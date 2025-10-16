Организм ест сам себя: как нехватка белка разрушает мышцы и крадёт энергию

Продукт Белок (г на 100 г) Особенности Куриная грудка 22-25 Нежирный источник животного белка Яйца 12-13 Содержат все незаменимые аминокислоты Рыба (лосось, тунец, треска) 18-23 Омега-3 поддерживает сердце и сосуды Творог, йогурт 10-17 Богаты кальцием и легко усваиваются Чечевица, фасоль 8-12 Отличный растительный источник Тофу, соевые продукты 8-15 Подходят для вегетарианцев Орехи, семена 15-20 Содержат полезные жиры и микроэлементы

Как восполнить дефицит белка

Включайте белок в каждый приём пищи. "Она посоветовала включать в каждый приём пищи источник качественного белка", — говорится в сообщении РИА Новости.

Это могут быть мясо, рыба, яйца, бобовые или молочные продукты. Начинайте день с белкового завтрака. Омлет, творог или йогурт помогут дольше сохранять сытость. Комбинируйте источники. Например, рыбу с овощами, киноа с фасолью или творог с ягодами. Не забывайте про перекусы. Горсть орехов или варёное яйцо помогут избежать переедания. Следите за водным балансом. Белки требуют больше жидкости для переработки, поэтому пейте не менее 1,5 литра воды в день. Регулярно проходите обследования. Анализ крови на общий белок и альбумин помогает выявить дефицит на ранних стадиях.

А что если белка слишком много?

Переизбыток белка также может быть вреден. Чрезмерное его потребление нагружает почки и печень, особенно при низком потреблении воды. Поэтому важно соблюдать баланс — примерно 15-25% калорийности рациона должны приходиться на белок.

Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, норма может быть выше — до 2 г на килограмм массы тела.

Мифы и правда

Миф 1. Дефицит белка бывает только у вегетарианцев.

Правда: Он может развиться и у мясоедов, если рацион однообразный или пища плохо усваивается.

Миф 2. Белок нужен только для наращивания мышц.

Правда: Он необходим всем — для иммунитета, гормонального баланса и здоровья кожи.

Миф 3. Протеиновые добавки вредны.

Правда: При правильном подборе и умеренном употреблении они безопасны и удобны.

Миф 4. Чем больше белка, тем лучше.

Правда: Избыток приводит к нагрузке на почки и обезвоживанию. Баланс важнее количества.

FAQ

Как узнать, хватает ли мне белка?

Основные признаки — слабость, ломкость волос и ногтей, частые болезни, отёки. Подтвердить можно анализом крови на общий белок.

Можно ли получить белок только из растений?

Да, но нужно сочетать разные источники — бобовые, зерновые, орехи, семена, чтобы получить все незаменимые аминокислоты.

Что выбрать — мясо или рыбу?

Лучше чередовать. Рыба даёт полезные жиры и йод, мясо — железо и цинк.

Сколько белка нужно в день?

Женщинам в среднем — 60-80 г, мужчинам — 80-100 г. Точная норма зависит от веса, активности и состояния здоровья.

Помогают ли протеиновые батончики?

Могут служить перекусом, если не содержат избытка сахара и заменителей. Но основа рациона — натуральная еда.