Девушка на белковой диете
Девушка на белковой диете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:22

Организм ест сам себя: как нехватка белка разрушает мышцы и крадёт энергию

Терапевт Зарема Тен назвала основные признаки нехватки белка в организме

Белок — основа жизни. Он участвует во всех процессах в организме — от строительства клеток и мышц до выработки гормонов и антител. Без него невозможны ни нормальный обмен веществ, ни крепкий иммунитет. Однако в современном ритме многие недооценивают его роль, ограничивая рацион быстрыми углеводами и готовыми продуктами. Врач-терапевт Зарема Тен объяснила, как распознать дефицит белка и почему он опасен для здоровья.

"Слабость, усталость и потеря мышечной массы — это одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме", — отметила врач Зарема Тен в беседе с РИА Новости.

Почему белок так важен

Белок состоит из аминокислот — строительных элементов, из которых организм создаёт ферменты, гормоны, клетки крови и ткани. Он отвечает за регенерацию, энергообмен и защиту от инфекций. Когда белка поступает недостаточно, организм начинает искать его внутри себя, расщепляя мышечные волокна, чтобы обеспечить питанием жизненно важные органы — сердце, мозг и печень.

"Такая усталость не связана с недосыпом", — уточнила Зарема Тен.

Постепенно падает работоспособность, ухудшается концентрация, появляются апатия и снижение иммунитета.

Основные признаки нехватки белка

  1. Постоянная усталость и слабость. Даже после отдыха нет чувства восстановления.

  2. Потеря мышечной массы. Вес снижается за счёт разрушения мышц, а не жира.

  3. Частые простуды. Иммунная система ослабевает, так как антитела — это тоже белки.

  4. Отёки. При дефиците альбумина (белка крови) жидкость выходит в ткани.

  5. Ломкие ногти, тусклые волосы, сухая кожа. Нарушается синтез кератина и коллагена.

  6. Медленное заживление ран. Белки необходимы для регенерации клеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказ от мясных и молочных продуктов без замены растительными источниками белка.
    Последствие: Потеря мышечной массы, анемия, слабость.
    Альтернатива: Добавить в рацион бобовые, тофу, чечевицу, киноа, орехи.

  • Ошибка: Неправильные диеты для похудения.
    Последствие: Замедление метаболизма и дряблая кожа из-за потери коллагена.
    Альтернатива: Сохранять норму белка (1,2-1,5 г на кг массы тела) даже при дефиците калорий.

  • Ошибка: Замена еды протеиновыми батончиками и коктейлями.
    Последствие: Дефицит витаминов и клетчатки, нарушение пищеварения.
    Альтернатива: Использовать добавки лишь как дополнение к полноценному питанию.

Таблица: источники качественного белка

Продукт Белок (г на 100 г) Особенности
Куриная грудка 22-25 Нежирный источник животного белка
Яйца 12-13 Содержат все незаменимые аминокислоты
Рыба (лосось, тунец, треска) 18-23 Омега-3 поддерживает сердце и сосуды
Творог, йогурт 10-17 Богаты кальцием и легко усваиваются
Чечевица, фасоль 8-12 Отличный растительный источник
Тофу, соевые продукты 8-15 Подходят для вегетарианцев
Орехи, семена 15-20 Содержат полезные жиры и микроэлементы

Как восполнить дефицит белка

  1. Включайте белок в каждый приём пищи.

    "Она посоветовала включать в каждый приём пищи источник качественного белка", — говорится в сообщении РИА Новости.
    Это могут быть мясо, рыба, яйца, бобовые или молочные продукты.

  2. Начинайте день с белкового завтрака. Омлет, творог или йогурт помогут дольше сохранять сытость.

  3. Комбинируйте источники. Например, рыбу с овощами, киноа с фасолью или творог с ягодами.

  4. Не забывайте про перекусы. Горсть орехов или варёное яйцо помогут избежать переедания.

  5. Следите за водным балансом. Белки требуют больше жидкости для переработки, поэтому пейте не менее 1,5 литра воды в день.

  6. Регулярно проходите обследования. Анализ крови на общий белок и альбумин помогает выявить дефицит на ранних стадиях.

А что если белка слишком много?

Переизбыток белка также может быть вреден. Чрезмерное его потребление нагружает почки и печень, особенно при низком потреблении воды. Поэтому важно соблюдать баланс — примерно 15-25% калорийности рациона должны приходиться на белок.

Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, норма может быть выше — до 2 г на килограмм массы тела.

Мифы и правда

Миф 1. Дефицит белка бывает только у вегетарианцев.
Правда: Он может развиться и у мясоедов, если рацион однообразный или пища плохо усваивается.

Миф 2. Белок нужен только для наращивания мышц.
Правда: Он необходим всем — для иммунитета, гормонального баланса и здоровья кожи.

Миф 3. Протеиновые добавки вредны.
Правда: При правильном подборе и умеренном употреблении они безопасны и удобны.

Миф 4. Чем больше белка, тем лучше.
Правда: Избыток приводит к нагрузке на почки и обезвоживанию. Баланс важнее количества.

FAQ

Как узнать, хватает ли мне белка?
Основные признаки — слабость, ломкость волос и ногтей, частые болезни, отёки. Подтвердить можно анализом крови на общий белок.

Можно ли получить белок только из растений?
Да, но нужно сочетать разные источники — бобовые, зерновые, орехи, семена, чтобы получить все незаменимые аминокислоты.

Что выбрать — мясо или рыбу?
Лучше чередовать. Рыба даёт полезные жиры и йод, мясо — железо и цинк.

Сколько белка нужно в день?
Женщинам в среднем — 60-80 г, мужчинам — 80-100 г. Точная норма зависит от веса, активности и состояния здоровья.

Помогают ли протеиновые батончики?
Могут служить перекусом, если не содержат избытка сахара и заменителей. Но основа рациона — натуральная еда.

