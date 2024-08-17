От фитнеса до кето: белковые пирожные — универсальный десерт для любой диеты

Для многих людей, следящих за своей фигурой и ведущих активный образ жизни, белковые десерты становятся отличной альтернативой традиционным сладостям, которые часто богаты простыми углеводами. Белковые пирожные - это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое поможет быстро восполнить запасы протеина после тренировки.

Итак, рассмотрим, как приготовить аппетитные и полезные белковые пирожные в домашних условиях.

Ингредиенты:

3 яйца;

30 г белкового порошка (можно использовать изолят или концентрат сывороточного протеина);

20 г овсяной муки или овсяных хлопьев;

10 г кокосовой или миндальной муки;

1 ч.л. разрыхлителя;

щепотка соли;

подсластитель по вкусу (стевия, эритритол и т.д.)

Для глазури (по желанию):

50 г обезжиренного творога;

30 г протеинового порошка;

1-2 ст.л. молока.

Приготовление:

Отделите белки от желтков в двух небольших мисках. Взбейте белки миксером до устойчивых пиков. В отдельной емкости смешайте сухие ингредиенты: протеиновый порошок, овсяную и кокосовую муку, разрыхлитель и подсластитель. Добавьте сухую смесь в взбитые белки и аккуратно перемешайте лопаткой до однородной консистенции. Выложите полученное тесто в силиконовые формочки для пирожных или на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте пирожные в разогретой до 180°C духовке в течение 12-15 минут, пока они не подрумянятся. Для глазури: смешайте творог, протеиновый порошок и молоко до однородной массы. Нанесите глазурь на остывшие пирожные.

Ваши полезные белковые пирожные готовы! Они отлично подойдут для перекуса или десерта, особенно после спортивной тренировки. Эксперименти-руйте с разными вкусами протеинового порошка и добавками вроде ягод, орехов или кокосовой стружки. Приятного аппетита!

Фото: Tamorlan.