От фитнеса до кето: белковые пирожные — универсальный десерт для любой диеты

Для многих людей, следящих за своей фигурой и ведущих активный образ жизни, белковые десерты становятся отличной альтернативой традиционным сладостям, которые часто богаты простыми углеводами. Белковые пирожные - это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое поможет быстро восполнить запасы протеина после тренировки.
Итак, рассмотрим, как приготовить аппетитные и полезные белковые пирожные в домашних условиях.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 30 г белкового порошка (можно использовать изолят или концентрат сывороточного протеина);
- 20 г овсяной муки или овсяных хлопьев;
- 10 г кокосовой или миндальной муки;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- подсластитель по вкусу (стевия, эритритол и т.д.)
Для глазури (по желанию):
- 50 г обезжиренного творога;
- 30 г протеинового порошка;
- 1-2 ст.л. молока.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков в двух небольших мисках. Взбейте белки миксером до устойчивых пиков.
- В отдельной емкости смешайте сухие ингредиенты: протеиновый порошок, овсяную и кокосовую муку, разрыхлитель и подсластитель.
- Добавьте сухую смесь в взбитые белки и аккуратно перемешайте лопаткой до однородной консистенции.
- Выложите полученное тесто в силиконовые формочки для пирожных или на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте пирожные в разогретой до 180°C духовке в течение 12-15 минут, пока они не подрумянятся.
- Для глазури: смешайте творог, протеиновый порошок и молоко до однородной массы. Нанесите глазурь на остывшие пирожные.
Ваши полезные белковые пирожные готовы! Они отлично подойдут для перекуса или десерта, особенно после спортивной тренировки. Эксперименти-руйте с разными вкусами протеинового порошка и добавками вроде ягод, орехов или кокосовой стружки. Приятного аппетита!
Фото: Tamorlan.
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