Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:21

Мышцы не любят спешки: правда об "окне возможностей" после тренировки

Доцент Бенджамин Гордон: жёсткого анаболического окна для белка после тренировки не существует

Белок занимает центральное место в разговорах о питании и спорте. Многие считают, что время его употребления определяет успех в тренировках и рост мышечной массы. Но насколько это действительно важно? Исследования показывают, что строгих рамок не существует, а ключевым фактором остаётся общее количество белка в рационе.

Что такое "анаболическое окно"

Термин "анаболическое окно" обозначает промежуток от 30 минут до часа после тренировки, когда мышцы наиболее восприимчивы к питательным веществам. Предполагается, что именно в это время белок лучше всего способствует восстановлению и росту мышц. Однако современные данные уточняют: чувствительность организма к белку сохраняется до 24 часов после нагрузки.

"Не существует переключателя "все или ничего", что если вы не получите белок сейчас, ничего не произойдет. Это определенно не так", — сказал доцент Бенджамин Гордон.

Таким образом, строгая привязка к минутам не нужна: главное — обеспечить равномерное поступление белка в течение дня.

Белок до или после тренировки

Аминокислоты играют роль строительного материала для мышечных волокон. Поэтому белок полезно употреблять как до, так и после занятий. Метаанализ Международного общества спортивного питания показывает: интервал от 4 до 6 часов до или после тренировки оптимален для восстановления.

Сколько белка нужно

Минимальная норма для обычного человека составляет около 0,8 г на килограмм веса в день. Для спортсменов и тех, кто активно тренируется, рекомендуют 1,2-2 г на килограмм. Это значит, что человек весом 70 кг должен получать от 84 до 140 г белка ежедневно.

По словам Эшли А. Херды, стоит включать белковые продукты в каждый приём пищи. Это помогает поддерживать стабильный уровень аминокислот в крови и ускоряет восстановление.

Таблица сравнения: источники белка

Источник

Тип белка

Особенности

Сыворотка

Быстроусвояемый

Подходит после тренировки

Казеин

Медленноусвояемый

Длительное питание мышц, можно на ночь

Яйца

Полноценный белок

Высокая биодоступность

Мясо

Животный белок

Богато железом и креатином

Бобы

Растительный белок

Содержат клетчатку и микроэлементы

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с белка — яйца или йогурт помогут запустить обмен веществ.
  2. Включайте порцию белка в каждый приём пищи: курицу, рыбу, бобовые.
  3. За 1-2 часа до тренировки можно выпить смузи с протеином.
  4. После тренировки — порция сывороточного белка или творог.
  5. На ночь лучше употребить казеин или стакан молока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск белка после тренировки → медленное восстановление → порция творога или протеиновый коктейль.
  • Упор только на добавки → риск дефицита микроэлементов → разнообразный рацион с мясом, яйцами и бобовыми.
  • Избыточный белок без контроля → нагрузка на почки → сбалансированное питание с углеводами и жирами.

А что если…

Что будет, если съесть белок только вечером? Мышцы всё равно получат необходимое питание. Но лучше распределять белок равномерно, чтобы не перегружать организм и поддерживать постоянный анаболический эффект.

Плюсы и минусы: пища vs добавки

Вариант

Плюсы

Минусы

Еда

Натуральность, витамины, минералы

Дольше усваивается

Добавки

Удобство, скорость

Нет контроля качества, риск подделок

FAQ

Как выбрать лучший источник белка?
Ориентируйтесь на цель: для быстрого восстановления — сыворотка, для долгого питания — казеин, для общего здоровья — разнообразные продукты.

Что лучше — протеин или мясо?
Мясо даёт не только белок, но и железо, креатин, витамины. Протеин удобен как дополнение, но не заменяет полноценного рациона.

Мифы и правда

  • Миф: если не выпил протеин сразу после тренировки — рост мышц сорван.
    Правда: окно для усвоения белка гораздо шире.
  • Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.
    Правда: излишки не ускоряют рост, а перегружают организм.
  • Миф: растительный белок бесполезен.
    Правда: бобовые, киноа и тофу содержат все необходимые аминокислоты.

3 интересных факта

  • Белок лучше усваивается при сочетании с углеводами.
  • Казеин часто называют "ночным протеином".
  • Яйца признаны эталоном по аминокислотному профилю.

Исторический контекст

Идея "анаболического окна" появилась в 80-х годах и долго считалась непреложной истиной. Но современные исследования пересмотрели этот подход, доказав, что главное — общее количество белка за сутки.

