Смузи с опунцией и белком творит чудеса: идеальный коктейль для набора мышечной массы

Белок — главный строительный материал для организма, и именно он определяет успех тренировок, будь то набор мышечной массы или восстановление после изнуряющей сессии в спортзале. Достаточное количество протеина ускоряет регенерацию тканей, снижает риск травм и улучшает состав тела.

Откуда брать белок

Активные люди обычно комбинируют разные источники:

продукты животного происхождения — курицу, рыбу, яйца, постное мясо;

растительные варианты — бобовые, орехи, сою, киноа;

протеиновые порошки, которые удобно использовать, если нет времени готовить или пропал аппетит.

Норма потребления зависит от веса и интенсивности нагрузок. Специалисты рекомендуют 1,2-2 грамма белка на каждый килограмм массы тела для тех, кто регулярно тренируется.

Альтернатива молочным коктейлям

Не все любят молочные шейки, а у кого-то есть противопоказания к молочным продуктам. В таких случаях на помощь приходит необычное решение — протеин в сочетании с натуральными соками. Попробуйте добавить порошок в кактусовый или ананасовый сок: это вкусно, освежающе и при этом полностью решает задачу восполнения белка.

Рецепт смузи для энергии

Чтобы приготовить полезный напиток, потребуется:

1 лист кактуса (опунции), очищенный и нарезанный;

2 ломтика свежего ананаса;

сок из 2 апельсинов;

1 порция протеинового порошка (лучше выбрать нейтральный или ванильный вкус);

лёд по вкусу.

Все ингредиенты измельчите в блендере и употребляйте сразу — так сохранится максимум пользы.

Чем полезны ингредиенты

Опунция богата клетчаткой, помогает пищеварению и контролирует уровень сахара. В её составе — витамины и антиоксиданты, поддерживающие обмен веществ.

Ананас насыщен витамином С и ферментом бромелайном, который снимает воспаление и облегчает восстановление после нагрузок.

Апельсин усиливает иммунитет, способствует усвоению железа и придаёт напитку свежесть.

Протеиновый порошок добавляет в коктейль дополнительную дозу белка, необходимого для роста и поддержания мышечной массы.