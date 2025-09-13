Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Смузи с опунцией и белком творит чудеса: идеальный коктейль для набора мышечной массы

Рецепт смузи с кактусом и протеином для восстановления после нагрузок

Белок — главный строительный материал для организма, и именно он определяет успех тренировок, будь то набор мышечной массы или восстановление после изнуряющей сессии в спортзале. Достаточное количество протеина ускоряет регенерацию тканей, снижает риск травм и улучшает состав тела.

Откуда брать белок

Активные люди обычно комбинируют разные источники:

  • продукты животного происхождения — курицу, рыбу, яйца, постное мясо;
  • растительные варианты — бобовые, орехи, сою, киноа;
  • протеиновые порошки, которые удобно использовать, если нет времени готовить или пропал аппетит.

Норма потребления зависит от веса и интенсивности нагрузок. Специалисты рекомендуют 1,2-2 грамма белка на каждый килограмм массы тела для тех, кто регулярно тренируется.

Альтернатива молочным коктейлям

Не все любят молочные шейки, а у кого-то есть противопоказания к молочным продуктам. В таких случаях на помощь приходит необычное решение — протеин в сочетании с натуральными соками. Попробуйте добавить порошок в кактусовый или ананасовый сок: это вкусно, освежающе и при этом полностью решает задачу восполнения белка.

Рецепт смузи для энергии

Чтобы приготовить полезный напиток, потребуется:

  • 1 лист кактуса (опунции), очищенный и нарезанный;
  • 2 ломтика свежего ананаса;
  • сок из 2 апельсинов;
  • 1 порция протеинового порошка (лучше выбрать нейтральный или ванильный вкус);
    лёд по вкусу.

Все ингредиенты измельчите в блендере и употребляйте сразу — так сохранится максимум пользы.

Чем полезны ингредиенты

Опунция богата клетчаткой, помогает пищеварению и контролирует уровень сахара. В её составе — витамины и антиоксиданты, поддерживающие обмен веществ.

Ананас насыщен витамином С и ферментом бромелайном, который снимает воспаление и облегчает восстановление после нагрузок.

Апельсин усиливает иммунитет, способствует усвоению железа и придаёт напитку свежесть.

Протеиновый порошок добавляет в коктейль дополнительную дозу белка, необходимого для роста и поддержания мышечной массы.

