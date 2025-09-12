Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приготовление блюда
Приготовление блюда
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:15

Эти салаты насытят так, что холодильник ночью можно даже не открывать

Салат с креветками и арахисовым соусом подходит для восстановления после тренировок — диетолог

Летом особенно тянет к лёгким и освежающим блюдам, и салаты в этом смысле — идеальный выбор. Сочные овощи и фрукты в сезон радуют вкусом, а заодно помогают восполнить влагу в организме. Но есть важный момент: если в салате не хватает белка, он может показаться "пустым" и не насытить надолго. Диетолог Анфия Леви уверена: достаточно добавить правильные ингредиенты — и даже привычный салат превратится в полноценный ужин, богатый белком, клетчаткой и полезными микроэлементами.

Почему салат может быть полноценным ужином

Свежие овощи и зелень — это не только лёгкость и яркие вкусы, но и источник клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и сердца. По словам эксперта, сочетание с бобовыми, орехами, цельнозерновыми продуктами или нежирным мясом позволяет превратить лёгкое блюдо в сытный обед или ужин.

Белок в составе играет ключевую роль: он поддерживает мышцы, улучшает восстановление после нагрузок и надолго дарит чувство сытости. Причём его можно получить как из мяса или рыбы, так и из растительных продуктов вроде тофу или нута.

Пять идей для летних салатов с белком

Салат с кейл и финиками

В основе — капуста кейл, дополненная сладкой кукурузой, финиками и сыром Манчего. В порции — более 25 граммов белка, а также витамин K и магний, полезные для костей. Вариант для мясоедов — заменить тофу курицей, а вместо фарро взять киноа.

Салат с грейпфрутом и рукколой

Руккола, радиккьо и грейпфрут стимулируют пищеварение, а чечевица и зелёный горошек дают клетчатку и белок. Авокадо, семена тыквы и кинза добавляют вкус и пользу. Главное — использовать уже готовую чечевицу, чтобы не тратить время на варку.

Салат "Чизбургер с картошкой"

По вкусу он напоминает любимое летнее барбекю: сыр, солёные огурцы, карамелизованный лук и запечённая картошка фри. Порция содержит почти 35 граммов белка. Чтобы сделать блюдо полезнее, замените говядину на индейку, а сыр на авокадо. Дополнительный плюс даст ложка квашеной капусты — источник пробиотиков.

Острый салат с креветками и арахисовым соусом

Основа — лапша соба с овощами и сливочным арахисовым соусом. Креветки делают его отличным вариантом для восстановления после тренировки. Баланс белков, жиров и углеводов помогает избежать резких скачков сахара в крови и сохранить энергию надолго.

Средиземноморский "Фаттуш"

Сочетание пряных куриных бёдер, сыра халлуми, свежей зелени и хрустящей питы превращает этот салат в настоящий праздник вкусов. Для вегетарианцев курицу легко заменить нутом или чечевицей. Такой вариант подарит ещё больше клетчатки и сохранит сытность.

Салат может быть не просто гарниром, а полноценным ужином. Главное — добавить белок и не бояться экспериментировать с продуктами. Лето даёт отличную возможность сочетать свежие овощи, фрукты, злаки и белковые ингредиенты так, чтобы каждая тарелка была и вкусной, и полезной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Традиционный салат с осьминогами и картофелем готовится из свежих ингредиентов сегодня в 14:11

Лучший способ удивить гостей: салат с осьминогами и картофелем за 50 минут

Яркий салат с осьминогами и картофелем на итальянский лад удивит вкусом и видом. Идеально для праздника — попробуйте этот средиземноморский хит!

Читать полностью » Шеф-повар поделился способом приготовления куриных ножек с картошкой в рукаве сегодня в 13:38

Картошка и курица в рукаве: почему простое сочетание — настоящий гастрономический парадокс

Ароматные куриные ножки с картошкой в рукаве — простой рецепт для уютного ужина. Нежные вкусы и лёгкая подготовка ждут вас!

Читать полностью » Рецепт приготовления торта Дамские пальчики со сметанным кремом включает простые ингредиенты сегодня в 13:05

Сметанный крем в заварном печенье: контраст, который делает обычный торт шедевром

Лёгкий и воздушный торт "Дамские пальчики" со сметанным кремом — идеальный десерт для тех, кто ценит нежность и простоту в выпечке. Узнайте, как его приготовить!

Читать полностью » Запекание голени индейки в фольге обеспечивает равномерное прожаривание мяса сегодня в 12:58

Голень индейки за час: лайфхак, который сэкономит вам кухонные нервы и деньги

Узнайте, как легко и быстро приготовить сочную голень индейки с золотистой корочкой в духовке с помощью простого маринада и запекания в фольге.

Читать полностью » Песочное печенье на сметане готовится с маслом и сахаром по рецепту кулинаров сегодня в 12:01

Сметанное печенье: как один кусочек вернет детские воспоминания и разгонит скуку вечера в один миг

Представьте рассыпчатое печенье, которое исчезает быстрее, чем чай заварится. Рецепт на сметане из простых ингредиентов обещает нежность и аромат. Готовы к кулинарному чуду?

Читать полностью » Фруктовый торт с желатином и сметаной готовится без духовки сегодня в 11:52

Фрукты и желатин без усилий — ирония судьбы: десерт, который смеётся над традициями

Представьте яркий торт без выпечки: желатин, сметана и фрукты создают волшебный десерт. Простой рецепт для гурманов, полный вкуса и красоты!

Читать полностью » Повара обжаривают креветки с брокколи для насыщенного вкуса сегодня в 11:25

Брокколи с креветками: парадокс, который разрушит ваши кулинарные стереотипы

Захватывающий рецепт брокколи с креветками: простой микс морепродуктов и овощей для праздника. Узнай секреты вкуса без лишних хлопот!

Читать полностью » Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов сегодня в 10:46

Баклажаны в томате: эмоции лета в каждой ложке, которые вернут тепло зимой

Зимой вспомнить лето — просто! Рецепт баклажанов в томатном соке сохраняет витамины и вкус. Легкая заготовка для закуски или блюд.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи нашли окаменелую челюсть Homo erectus в Грузии возрастом 1,8 млн лет
Еда

Врач-диетолог Эми Буркхарт назвала продукты, которые помогают при запорах
УрФО

В Свердловской области пункт сдачи ОГЭ заняли под выборы, школьникам пришлось ехать за 29 км
Садоводство

Скошенную траву и падалицу рекомендуют закладывать в компостную кучу
Еда

Средиземноморская диета снижает риск деменции даже при гене APOE4 — исследование
Туризм

Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах
Спорт и фитнес

Динамическая разминка эффективнее статической растяжки перед бегом — мнение экспертов
Дом

Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet