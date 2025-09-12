Эти салаты насытят так, что холодильник ночью можно даже не открывать

Летом особенно тянет к лёгким и освежающим блюдам, и салаты в этом смысле — идеальный выбор. Сочные овощи и фрукты в сезон радуют вкусом, а заодно помогают восполнить влагу в организме. Но есть важный момент: если в салате не хватает белка, он может показаться "пустым" и не насытить надолго. Диетолог Анфия Леви уверена: достаточно добавить правильные ингредиенты — и даже привычный салат превратится в полноценный ужин, богатый белком, клетчаткой и полезными микроэлементами.

Почему салат может быть полноценным ужином

Свежие овощи и зелень — это не только лёгкость и яркие вкусы, но и источник клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечника и сердца. По словам эксперта, сочетание с бобовыми, орехами, цельнозерновыми продуктами или нежирным мясом позволяет превратить лёгкое блюдо в сытный обед или ужин.

Белок в составе играет ключевую роль: он поддерживает мышцы, улучшает восстановление после нагрузок и надолго дарит чувство сытости. Причём его можно получить как из мяса или рыбы, так и из растительных продуктов вроде тофу или нута.

Пять идей для летних салатов с белком

Салат с кейл и финиками

В основе — капуста кейл, дополненная сладкой кукурузой, финиками и сыром Манчего. В порции — более 25 граммов белка, а также витамин K и магний, полезные для костей. Вариант для мясоедов — заменить тофу курицей, а вместо фарро взять киноа.

Салат с грейпфрутом и рукколой

Руккола, радиккьо и грейпфрут стимулируют пищеварение, а чечевица и зелёный горошек дают клетчатку и белок. Авокадо, семена тыквы и кинза добавляют вкус и пользу. Главное — использовать уже готовую чечевицу, чтобы не тратить время на варку.

Салат "Чизбургер с картошкой"

По вкусу он напоминает любимое летнее барбекю: сыр, солёные огурцы, карамелизованный лук и запечённая картошка фри. Порция содержит почти 35 граммов белка. Чтобы сделать блюдо полезнее, замените говядину на индейку, а сыр на авокадо. Дополнительный плюс даст ложка квашеной капусты — источник пробиотиков.

Острый салат с креветками и арахисовым соусом

Основа — лапша соба с овощами и сливочным арахисовым соусом. Креветки делают его отличным вариантом для восстановления после тренировки. Баланс белков, жиров и углеводов помогает избежать резких скачков сахара в крови и сохранить энергию надолго.

Средиземноморский "Фаттуш"

Сочетание пряных куриных бёдер, сыра халлуми, свежей зелени и хрустящей питы превращает этот салат в настоящий праздник вкусов. Для вегетарианцев курицу легко заменить нутом или чечевицей. Такой вариант подарит ещё больше клетчатки и сохранит сытность.

Салат может быть не просто гарниром, а полноценным ужином. Главное — добавить белок и не бояться экспериментировать с продуктами. Лето даёт отличную возможность сочетать свежие овощи, фрукты, злаки и белковые ингредиенты так, чтобы каждая тарелка была и вкусной, и полезной.