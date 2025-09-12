Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:31

Ошибка большинства: готовый салат кажется полезным, но быстро оставляет голодным

Сколько белка нужно добавлять в готовые салаты для насыщения — советы экспертов

Готовые салаты в пакетах выручают, когда нужно быстро перекусить или приготовить ужин без лишних хлопот. Мытьё листьев, нарезка овощей, приготовление соуса — всё это уже сделано. Но у таких наборов есть минус: белка в них часто мало, и сытость проходит слишком быстро.

Диетологи отмечают: для полноценного приёма пищи стоит стремиться к 15-20 граммам белка за раз. В готовых наборах обычно есть лишь несколько орехов, чуть сыра или бобов, что даёт всего несколько граммов. К счастью, ситуацию легко исправить: достаточно добавить простые продукты, которые не требуют особой готовки.

7 комбинаций для сытного салата

1. Тунец + семена подсолнечника

Одна порция пакетированного тунца и ложка семян дают около 16 г белка. Тунец бывает с разными вкусами — от пряного до азиатского, — а семечки добавляют и белок, и хруст.

2. Яйца + нут

Два отварных яйца и полстакана нута — это 17 г белка. Яйца легко приготовить заранее или купить уже готовыми, а нут достаточно промыть. Такой салат напоминает "Кобб" или шеф-салат, если добавить сыр и сливочную заправку.

3. Креветки + арахисовое масло

Звучит неожиданно, но сочетание работает. Три унции готовых креветок и ложка арахисового масла в заправке дают 15,5 г белка. Особенно удачно сочетается с азиатскими салатами.

4. Сыр "Бейбел" + эдамаме

Два сырка и полстакана соевых бобов — 17 г белка. Кремовый сыр и лёгкая хрустинка отлично подходят как к "Цезарю", так и к азиатскому миксу. Эдамаме можно разморозить в микроволновке или заранее.

5. Чечевица + грецкие орехи

⅔ стакана готовой чечевицы и 30 г орехов дают 17 г белка. Идеально для салата в средиземноморском стиле. Чечевицу удобно брать замороженную или в пакетах, орехи добавляют клетчатку и полезные жиры.

6. Тофу + миндальное масло

100 г маринованного тофу и ложка миндального масла — 17,5 г белка. Тофу можно есть сырым, нарезав кубиками, а масло вмешать в заправку. Особенно хорошо сочетается с капустой и азиатскими салатами.

7. Чёрная фасоль + фета

3/4 стакана фасоли и 1/4 стакана сыра фета дают 15,5 г белка. Фасоль можно заранее промыть и приправить специями, либо просто смешать с заправкой. Отличный вариант для мексиканского салата.

Не забудьте про углеводы

Белок даёт сытость, но полноценный приём пищи невозможен без углеводов. Простое решение — добавить к салату цельнозерновой хлеб, лаваш, питу или порцию готового риса. Можно посыпать салат цельнозерновыми крекерами или подавать с тостом.

Итог

Салат из пакета — это лишь база. Добавив пару простых ингредиентов, вы легко получите полноценное блюдо с нужным количеством белка, клетчатки и углеводов. Быстро, удобно и вкусно.

