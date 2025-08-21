Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Prathyush Thomas is licensed under GNU Free Documentation License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Казалось бы, детская сладость — а теперь её едят перед тренировкой: вот почему

Протеиновые батончики из рисовых хлопьев и маршмеллоу стали спортивным перекусом

Казалось бы, обычные рисовые хлопья с маршмеллоу — классика детства. Но в последние годы они перекочевали и в спортзалы: сладкий батончик с высоким гликемическим индексом стал быстрым топливом перед тренировкой. А если добавить в рецепт протеиновый порошок, то это лакомство превращается в двойной источник энергии — для рывка на тренировке и восстановления мышц после неё.

Простая основа — новый результат

Базовый рецепт остаётся прежним: растопленное масло, маршмеллоу и хлопья Rice Krispies. Но сами по себе они содержат в основном сахар и углеводы. Добавив мерную ложку протеинового порошка, можно получить батончик с 10-20 граммами белка — почти полноценный спортивный перекус.

Процесс приготовления не усложняется: растопите масло и зефир на слабом огне, вмешайте протеин (ванильный, шоколадный или без вкусовых добавок), затем всыпьте хлопья и перемешайте. Масса выкладывается в форму и быстро застывает, сохраняя знакомую тягучую текстуру.

Важные детали выбора протеина

  • Сывороточный протеин хорошо смешивается и сохраняет липкость батончиков.
  • Казеиновый делает их плотнее.
  • Растительные протеины (горох, рис) подойдут для тех, кто избегает молочных продуктов, но могут добавить зернистости.
  • Для яркости можно поэкспериментировать с добавками: посыпкой, фруктовыми кусочками или даже разноцветными хлопьями.

Маленькие хитрости

Протеиновый порошок усиливает липкость смеси. Чтобы было проще распределять массу по форме, смажьте обратную сторону лопатки маслом. А если заменить маршмеллоу на вариант без сахара, получится менее калорийный, но всё равно питательный десерт.

Хранение и подача

Готовые батончики удобно завернуть по отдельности и держать в холодильнике до недели. При комнатной температуре они сохраняют мягкость, но быстрее зачерствеют.

Такой перекус легко взять с собой в спортзал или на работу — он объединяет в себе сладость, энергию и пользу, превращая детское лакомство в настоящий спортивный десерт.

