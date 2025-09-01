Боимся антибиотиков, но не протеина: как фитнес-еда может оказаться вреднее фастфуда

Протеиновые батончики, коктейли и "белковые диеты" стали неотъемлемой частью жизни тех, кто стремится к быстрому росту мышц или похудению. Но вместе с модой на белок врачи фиксируют рост проблем с почками.

Почему избыток белка опасен

Нефролог Дарья Садовская в своём телеграм-канале "Доктор Садовская" отметила:

"Любой избыток белка — плохо для ваших почек. Все боятся антибиотиков, валацикловира, но никто не думает о мясных продуктах на завтрак, обед и ужин".

При кратковременной нагрузке почки способны справиться.

При длительном переизбытке развивается хроническая почечная недостаточность.

Сколько белка нужно организму

Норма: 1-1,5 г белка на килограмм массы тела в сутки . Пример: при весе 60 кг — 60-90 г в день.

Для спортсменов допустимо до 2 г/кг , но врач рекомендует снижать хотя бы до 1,8-1,5 г/кг .

Белок содержится не только в мясе и молочных продуктах, но и в растительной пище, которую тоже нужно учитывать.

Как снизить риски

Делать "разгрузочные" дни без мяса пару раз в неделю (даже без курицы).

Принимать протеиновые добавки разумно, не превышая норму.

Регулярно контролировать здоровье почек — проверять МАУ в моче или соотношение альбумин/креатинин раз в месяц.

Важно помнить

Полный отказ от белка не менее опасен, чем его избыток: страдают мышцы, иммунная система и обмен веществ. Рацион должен быть сбалансированным.