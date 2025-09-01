Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белковые продукты
Белковые продукты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Боимся антибиотиков, но не протеина: как фитнес-еда может оказаться вреднее фастфуда

Нефролог посоветовала разгрузочные дни без мяса для снижения нагрузки на почки

Протеиновые батончики, коктейли и "белковые диеты" стали неотъемлемой частью жизни тех, кто стремится к быстрому росту мышц или похудению. Но вместе с модой на белок врачи фиксируют рост проблем с почками.

Почему избыток белка опасен

Нефролог Дарья Садовская в своём телеграм-канале "Доктор Садовская" отметила:

"Любой избыток белка — плохо для ваших почек. Все боятся антибиотиков, валацикловира, но никто не думает о мясных продуктах на завтрак, обед и ужин".

  • При кратковременной нагрузке почки способны справиться.

  • При длительном переизбытке развивается хроническая почечная недостаточность.

Сколько белка нужно организму

  • Норма: 1-1,5 г белка на килограмм массы тела в сутки.

    • Пример: при весе 60 кг — 60-90 г в день.

  • Для спортсменов допустимо до 2 г/кг, но врач рекомендует снижать хотя бы до 1,8-1,5 г/кг.

  • Белок содержится не только в мясе и молочных продуктах, но и в растительной пище, которую тоже нужно учитывать.

Как снизить риски

  • Делать "разгрузочные" дни без мяса пару раз в неделю (даже без курицы).

  • Принимать протеиновые добавки разумно, не превышая норму.

  • Регулярно контролировать здоровье почек — проверять МАУ в моче или соотношение альбумин/креатинин раз в месяц.

Важно помнить

Полный отказ от белка не менее опасен, чем его избыток: страдают мышцы, иммунная система и обмен веществ. Рацион должен быть сбалансированным.

ГОСТ: азу по-татарски готовят из говядины с бочковыми огурцами и картофелем сегодня в 16:05

Одно неверное движение — и азу превратится в безвкусную кашу

Азу по-татарски — легенда советских столовых и гордость татарской кухни. Узнайте, какие секреты делают это мясное блюдо неповторимым.

Читать полностью » Национальное блюдо Центральной Азии лагман подают с лепёшкой и зелёным чаем сегодня в 15:49

В лагмане нет мелочей: ошибка с одним овощем испортит всю магию вкуса

Лагман — это больше, чем суп с лапшой. Это философия вкуса и ритуал приготовления, который объединяет поколения и дарит уют каждому дому.

Читать полностью » Рецепт картошки по-деревенски: дольки запекают 35–40 минут при 220°C сегодня в 14:37

Всего три шага — и картошка по-деревенски получается хрустящей, как в ресторане

Узнайте, как приготовить идеальную картошку по-деревенски с золотистой корочкой и нежной серединкой. Один простой рецепт — и вкус порадует всю семью.

Читать полностью » Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета сегодня в 14:15

Быстрый рецепт пшенной каши на молоке — дешево и вкусно

Узнайте, как приготовить вкусную и сытную пшенную кашу на молоке, которая зарядит энергией на весь день.

Читать полностью » Как приготовить чебуреки с мясом и луком на заварном тесте в домашних условиях сегодня в 14:01

Домашние мясные чебуреки: секрет хрустящей корочки и сочной начинки раскрыт

Как приготовить домашние чебуреки с сочной мясной начинкой и хрустящей корочкой. Несколько секретов и проверенный рецепт — ваш путь к гастрономическому успеху!

Читать полностью » Как приготовить удон с курицей и овощами от шеф-повара сегодня в 13:19

Удон с курицей и овощами: секрет японской лапши, которая скрасит ваш ужин

Узнайте, как за считанные минуты приготовить сытный и яркий удон с курицей и овощами — универсальное блюдо для горячих и холодных ужинов.

Читать полностью » Как приготовить куриные грудки в духовке на 850 г с паприкой и базиликом сегодня в 13:12

Сметанный маринад раскрывает секрет сочности куриных грудок, о котором молчат повара

Как приготовить сочные и нежные куриные грудки со сметанным маринадом. Быстрый рецепт на ужин для всей семьи с бюджетными ингредиентами и вкусным результатом.

Читать полностью » Как приготовить лазанью с мясным рагу болоньезе и соусом бешамель дома сегодня в 12:16

Лазанья с мясным рагу и соусом бешамель — почему этот рецепт обошёл все ожидания

Узнайте, как приготовить итальянскую лазанью с мясным рагу болоньезе и нежным соусом бешамель. Пошаговый рецепт и полезные советы для идеального блюда.

Читать полностью »

