Боимся антибиотиков, но не протеина: как фитнес-еда может оказаться вреднее фастфуда
Протеиновые батончики, коктейли и "белковые диеты" стали неотъемлемой частью жизни тех, кто стремится к быстрому росту мышц или похудению. Но вместе с модой на белок врачи фиксируют рост проблем с почками.
Почему избыток белка опасен
Нефролог Дарья Садовская в своём телеграм-канале "Доктор Садовская" отметила:
"Любой избыток белка — плохо для ваших почек. Все боятся антибиотиков, валацикловира, но никто не думает о мясных продуктах на завтрак, обед и ужин".
-
При кратковременной нагрузке почки способны справиться.
-
При длительном переизбытке развивается хроническая почечная недостаточность.
Сколько белка нужно организму
-
Норма: 1-1,5 г белка на килограмм массы тела в сутки.
-
Пример: при весе 60 кг — 60-90 г в день.
-
-
Для спортсменов допустимо до 2 г/кг, но врач рекомендует снижать хотя бы до 1,8-1,5 г/кг.
-
Белок содержится не только в мясе и молочных продуктах, но и в растительной пище, которую тоже нужно учитывать.
Как снизить риски
-
Делать "разгрузочные" дни без мяса пару раз в неделю (даже без курицы).
-
Принимать протеиновые добавки разумно, не превышая норму.
-
Регулярно контролировать здоровье почек — проверять МАУ в моче или соотношение альбумин/креатинин раз в месяц.
Важно помнить
Полный отказ от белка не менее опасен, чем его избыток: страдают мышцы, иммунная система и обмен веществ. Рацион должен быть сбалансированным.
