Для людей с отсутствием патологий почек кратковременный или ситуативный избыток протеина в рационе не несет угрозы. Здоровый организм обладает эффективными механизмами фильтрации, которые способны справляться с повышенной нагрузкой, пояснила в комментарии NewsInfo диетолог, нефролог Анна Коробкина.

Ранее сообщалось, что бесконтрольное потребление протеина может негативно влиять на состояние органов и тканей. В частности, избыток белка провоцирует рост бактерий, вырабатывающих уремические токсины, например индоксилсульфат. При повышенной проницаемости кишечного барьера эти соединения проникают в кровоток, вызывая воспаление сосудов и ускоряя поражение почечных тканей.

"Для здорового человека повышенное потребление белка не приводит к отклонениям. Здоровые почки — это очень умный фильтр, он пропускает мелкие молекулы, воду, токсины, но не пропускает крупные белки. Пока базальная мембрана цела, белок остается в крови, он не повреждает клубочки", — отметила Коробкина.

Специалист пояснила, что состояние гиперфильтрации, возникающее при агрессивных белковых диетах, является своего рода адаптационным механизмом, схожим с тем, как мышцы спортсмена откликаются на рост физических нагрузок. У здоровых пациентов этот процесс обратим и не ведет к развитию хронической почечной недостаточности в отличие от случаев, когда нагрузка превышает возможности метаболизма.

Проблемы возникают лишь тогда, когда у человека уже есть скрытые аутоиммунные заболевания или хроническая почечная болезнь, при которой внутриклубочковая гипертензия превращается в патологический фактор. Понимание процессов восстановления тканей крайне важно, ведь правильный выбор источников нутриентов после 60 лет позволяет сохранять тонус без необходимости использования медикаментозных добавок.

"При высокобелковой диете кровоток в почках усиливается, фильтрация растет, увеличивается на максималках — это такой ответ. Так же, как и ответ на нагрузку у спортсмена. У здоровых людей это обратимо. К какому-то повреждению почек это не приводит", — уточнила врач.

По мнению эксперта, главными факторами риска для почек остаются неконтролируемое артериальное давление, сахарный диабет и избыточное потребление соли. Регулярная проверка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) позволяет точно оценить состояние органа. При показателях СКФ выше 90 мл/мин, как правило, отсутствуют основания для серьезных опасений.

Стоит помнить, что стремительное похудение с потерей мышечной массы часто требует коррекции рациона, что и обуславливает современный интерес к белковым продуктам. В других случаях неправильные пищевые привычки и перекусы создают скрытую нагрузку на системы фильтрации, которая проявляется спустя время. В медицине уже давно обсуждается, что точное знание биохимических норм необходимо для долголетия.

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