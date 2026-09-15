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Протеиновый напиток
Протеиновый напиток
© unsplash.com by Maria Kovalets is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:00

Погоня за белком может дорого обойтись организму: когда протеин превращается из помощника во врага

Превышение дозировки белковых добавок в сочетании с интенсивными силовыми нагрузками провоцирует развитие хронических патологий почек и сердечно-сосудистой системы, сообщила изданию NewsInfo эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова. Специалист проанализировала риски бесконтрольного употребления нутриентов на примере профессиональных атлетов.

Ранее сообщалось, что в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского зафиксировали случай отказа почки у жителя Москвы, вызванный регулярным приемом протеина. Мужчина, совмещавший ежедневные белковые добавки с тяжелыми тренировками, столкнулся с гипертонией и критическим ухудшением показателей мочи. Пациенту потребовался гемодиализ и последующая трансплантация органа.

Балашова пояснила, что профессиональный спорт зачастую оставляет след в виде артериальной гипертонии, которая становится базой для дальнейших осложнений. Статические нагрузки и подъем тяжестей на фоне повышенного давления постепенно разрушают фильтрационную способность организма.

Дополнительные порции протеина в таких условиях лишь ускоряют деструктивные процессы. При этом важно понимать, что рацион питания должен составляться индивидуально, исходя из реального состояния здоровья.

"Спортсмены профессиональные мало кто без гипертонии остается после определенного возраста. Это только кажется, что они здоровее всех. Ничего подобного. За внешним фасадом много чего скрывается", — отметила Балашова.

Эндокринолог подчеркнула, что потребность в белке строго ограничена физиологическими рамками. Для людей, ведущих умеренно активный образ жизни, нормой считается один грамм вещества на килограмм веса в сутки. Спортсменам планку поднимают, но даже при экстремальном графике занятий существует предел эффективности добавок. Не стоит забывать, что для сохранения здоровья сосудов атлетам требуется особая эластичность сосудов, которая страдает при перекосах в диете.

Для предотвращения интоксикации организма продуктами распада важно соблюдать баланс нутриентов. Специалисты напоминают, что даже яичный белок польза которого доказана наукой, требует контроля дозировки. Наталья Балашова добавила, что превышение порога в 1,5 грамма на килограмм веса не имеет практического смысла и создает лишнюю нагрузку на выделительную систему.

"Предположим, человек весом семьдесят килограммов интенсивно тренируется, полтора грамма умножаем на семьдесят, получаем чуть больше ста граммов белка для этого конкретного человека. Смысла увеличивать дальше нет", — пояснила специалист.

По мнению доцента, в случае с пострадавшим москвичом сработал кумулятивный эффект: спорт, силовое напряжение, гипертония и избыток протеина наложились друг на друга. Эксперт призывает избегать крайностей в стремлении к идеальной физической форме.

Своевременно заметить сбои в организме помогут признаки на лице, которые часто сигнализируют о проблемах с почками раньше, чем появятся боли. Также врачи рекомендуют отслеживать норма давления, так как гипертензия является верным спутником перегруженного организма.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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