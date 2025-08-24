Пропустили белковое окно после тренировки — и рост мышц остановился
Белок — это строительный материал нашего тела. Он содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах и бобовых (фасоль, нут, соя). Его аминокислоты участвуют в работе иммунной системы и в восстановлении тканей — от кожи до мышц.
Во время тренировок мышцы получают микроповреждения. Организм "чинит" их и делает прочнее — если получает достаточно белка. Вот что важно знать:
1. Сколько белка нужно для набора мышечной массы?
Для поддержания здоровья взрослому достаточно 0,8 г белка на килограмм веса. Но для гипертрофии (роста мышц) нужно больше — от 1,6 до 2 г на кг. Пример: при весе 70 кг нужно 110-140 г белка в день.
2. Белок нужно распределять в течение дня
Не стоит съедать весь белок за один приём пищи. Организм усваивает его лучше, если делить на 3-5 приёмов. В каждый приём пищи добавляйте источник белка: яйца на завтрак, курица или рыба на обед, бобовые на ужин.
3. После тренировки — окно для восстановления
Лучшее время для белка — в течение 1-2 часов после тренировки. В этот период мышцы активнее используют аминокислоты для восстановления и роста. Подойдут протеиновые коктейли, йогурт или лёгкий ужин с мясом/рыбой.
4. Разные источники — лучше, чем один
Не ограничивайтесь только мясом или только протеиновым порошком. Комбинируйте:
-
животные белки (яйца, молочные, птица, рыба);
-
растительные (соя, бобовые, орехи).
Так вы получите не только аминокислоты, но и витамины, минералы и клетчатку.
Для набора мышечной массы важно правильное количество белка, его равномерное распределение и разнообразие источников.
