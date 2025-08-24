Мышцы тают быстрее, чем кажется: вот что запускает процесс после 50 лет
С возрастом организм естественным образом теряет мышцы: между 50 и 80 годами можно потерять до 30 % мышечной массы. Это ведёт к слабости, накоплению жира и ухудшению здоровья. Но процесс можно замедлить.
Протеины — главный союзник
С годами способность организма усваивать белок снижается, поэтому потребность в нём растёт.
-
До 65 лет: примерно 0,8 г белка на 1 кг веса.
-
После 65 лет: уже 1–1,2 г на 1 кг веса. Например, при весе 70 кг нужно около 70 г белка в день.
Где брать белок?
-
постное мясо, птица, рыба, морепродукты;
-
яйца и молочные продукты;
-
соя и бобовые (чечевица, фасоль, нут);
-
крупы (в сочетании с растительным белком).
Совет: добавьте в блюда яйцо, сухое молоко или немного сыра, чтобы легко увеличить количество белка.
Движение укрепляет мышцы
Белок работает только вместе с физической активностью.
-
Для выносливости: ходьба, плавание, велосипед.
-
Для силы: упражнения с нагрузкой или лёгкий фитнес.
Врач-геронтолог Эрик Буланже (CHU Лилля) отмечает: внезапная потеря веса у пожилых может означать потерю мышц. В таком случае важно увеличить белок и больше двигаться.
Нужно ли меньше есть с возрастом?
Это миф. Уменьшать количество еды не стоит — важно есть качественно.
-
Предпочитайте птицу, ограничивайте красное мясо (не более 500 г в неделю).
-
Следите за балансом: после 65 лет мышечная масса должна составлять около 30 % от веса тела. Проверить это можно с помощью весов с биоимпедансом.
После 65 лет здоровье и активность зависят от двух факторов — достаточного количества белка и регулярного движения.
