Физическая активность в пожилом возрасте
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:14

Мышцы тают быстрее, чем кажется: вот что запускает процесс после 50 лет

Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц

С возрастом организм естественным образом теряет мышцы: между 50 и 80 годами можно потерять до 30 % мышечной массы. Это ведёт к слабости, накоплению жира и ухудшению здоровья. Но процесс можно замедлить.

Протеины — главный союзник

С годами способность организма усваивать белок снижается, поэтому потребность в нём растёт.

  • До 65 лет: примерно 0,8 г белка на 1 кг веса.

  • После 65 лет: уже 1–1,2 г на 1 кг веса. Например, при весе 70 кг нужно около 70 г белка в день.

Где брать белок?

  • постное мясо, птица, рыба, морепродукты;

  • яйца и молочные продукты;

  • соя и бобовые (чечевица, фасоль, нут);

  • крупы (в сочетании с растительным белком).

Совет: добавьте в блюда яйцо, сухое молоко или немного сыра, чтобы легко увеличить количество белка.

Движение укрепляет мышцы

Белок работает только вместе с физической активностью.

  • Для выносливости: ходьба, плавание, велосипед.

  • Для силы: упражнения с нагрузкой или лёгкий фитнес.

Врач-геронтолог Эрик Буланже (CHU Лилля) отмечает: внезапная потеря веса у пожилых может означать потерю мышц. В таком случае важно увеличить белок и больше двигаться.

Нужно ли меньше есть с возрастом?

Это миф. Уменьшать количество еды не стоит — важно есть качественно.

  • Предпочитайте птицу, ограничивайте красное мясо (не более 500 г в неделю).

  • Следите за балансом: после 65 лет мышечная масса должна составлять около 30 % от веса тела. Проверить это можно с помощью весов с биоимпедансом.

После 65 лет здоровье и активность зависят от двух факторов — достаточного количества белка и регулярного движения.

Мелатонин в косметике: как снизить покраснения и защитить кожу от старения сегодня в 13:18

Свет от телефонов старит лицо так же, как солнце — мелатонин защищает от обоих

Мелатонин снижает покраснения и защищает кожу от старения. Косметолог рассказала, как гормон помогает при акне, розацеа, и как правильно выбирать косметику.

Читать полностью » Терапевт Александра Филева: затяжная летняя аллергия может привести к астме сегодня в 12:21

Чихание и насморк дольше месяца — сигнал опасного воспаления

Врач предупреждает: если насморк и зуд глаз длятся больше месяца, аллергия может перейти в хроническое воспаление и даже вызвать бронхиальную астму. Важно не терпеть, а начать лечение вовремя.

Читать полностью » Рацион после 50: какие продукты помогут омолодить организм сегодня в 12:18

Невидимая опасность на тарелке: еда, которая крадёт здоровье у зрелых людей

Диетолог Соломатина рассказала, как скорректировать рацион после 50 лет. Продукты для здоровья и долголетия, витамины и минералы, а также опасные продукты, рассказала эксперт.

Читать полностью » Наблюдение за поеданием сладкого ведет к перееданию: как дофамин влияет на аппетит сегодня в 11:17

Сладкий соблазн: этот визуальный триггер заставляет вас переедать – научное объяснение

Ученые выяснили: созерцание поедающих сладкое может вызвать переедание, даже без голода. Виной всему – дофаминовые рецепторы и система вознаграждения мозга.

Читать полностью » Заведующий отделением Анатолий Махавкин: стентирование трахеи спасает пациентов от удушья сегодня в 11:17

Опухоль перекрывает дыхание: как стенты спасают пациентов от удушья

Врачи АОКБ применили стентирование трахеи, чтобы восстановить дыхание пациенту с опухолью. Метод не лечит саму причину, но устраняет угрозу удушья и значительно улучшает качество жизни.

Читать полностью » Сколько мороженого можно съесть без вреда для печени: отвечает врач Нурия Дианова сегодня в 10:17

Врач раскрывает опасность мороженого для печени: сколько можно съесть без последствий

Врач Нурия Дианова предупреждает: частое употребление мороженого создает избыточную нагрузку на печень! Как минимизировать вред?

Читать полностью » В Набережных Челнах врачи извлекли из желудка женщины лезвие длиной 3,5 см сегодня в 10:14

Лезвие внутри человека: редкий случай в приёмном покое

В Набережных Челнах врачи всего за 15 минут извлекли лезвие из желудка женщины без операции. Гастродуоденоскопия помогла убрать опасный предмет, не повредив внутренние органы.

Читать полностью » Акантамебный кератит: врач предупреждает об опасности в воде – особенно для тех, кто носит линзы сегодня в 9:41

Контактные линзы под прицелом амеб: как избежать редкой болезни глаз, грозящей слепотой

Врач предупреждает: акантамебный кератит может скрываться в воде и угрожает зрению, особенно тем, кто носит линзы. Важно соблюдать гигиену!

Читать полностью »

