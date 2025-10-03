Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запечённая куриная грудка с овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

PDCAAS раскрыл тайну: продукты, которые кормят мышцы, и те, что только создают иллюзию

Учёные: молоко, яйца и куриная грудка обеспечивают организм аминокислотами по шкале PDCAAS

Белок — фундамент для роста мышц и восстановления тканей после нагрузок. Но важно не только его количество, а и то, насколько хорошо он усваивается организмом. Чтобы понять это, используют показатель PDCAAS (protein digestibility corrected amino acid score) — коэффициент, который отражает качество белка с учётом его аминокислотного состава и степени усвояемости. Максимальное значение шкалы — 1,0. Продукты с этим баллом считаются полноценными источниками белка.

Как работает PDCAAS

Методика оценивает, насколько аминокислотный профиль продукта соответствует потребностям человека. Белок, получивший оценку 1,0, усваивается максимально эффективно и обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами. Чем ниже показатель, тем менее полноценным считается источник.

Лучшие продукты для роста мышц

  • Молоко - содержит все незаменимые аминокислоты и усваивается почти полностью. Исследования показывают, что его употребление после тренировок усиливает гипертрофию мышц.

  • Творог - на 70% состоит из казеина, медленно усваивающегося белка, поддерживающего анаболизм до 8 часов.

  • Яйца - богаты лейцином, который напрямую стимулирует синтез белка, и цинком, необходимым для роста мышц.

  • Говядина - полноценный белок, близкий по составу к мышечной ткани человека. Регулярное употребление способствует набору сухой массы.

  • Куриная грудка - лидер по содержанию белка при минимуме жира и холестерина.

  • Рыба (лосось, форель, треска) - кроме белка даёт омега-3 жирные кислоты, усиливающие анаболический отклик мышц.

  • Нут - источник растительного белка и аминокислот, в том числе для синтеза креатина, подходит вегетарианцам.

Советы шаг за шагом

  1. После тренировки отдавайте предпочтение молоку или сывороточному коктейлю.

  2. Вечером включайте в рацион творог, чтобы поддерживать восстановление ночью.

  3. Чередуйте мясо птицы, говядину и рыбу, чтобы получать разные аминокислотные профили.

  4. Добавляйте бобовые (нут, фасоль, чечевицу) как дополнение к животному белку.

  5. Следите за балансом: белок лучше сочетать с овощами, крупами и полезными жирами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на один продукт (например, только курицу).
    → Последствие: недобор определённых аминокислот.
    → Альтернатива: комбинировать разные источники — мясо, молочные продукты, рыбу, бобовые.

  • Ошибка: полностью исключить жиры вместе с жирами животных продуктов.
    → Последствие: дефицит жирорастворимых витаминов и омега-3.
    → Альтернатива: включать рыбу, орехи и растительные масла.

  • Ошибка: употреблять белок без учёта общего калоража.
    → Последствие: избыток калорий и набор жира.
    → Альтернатива: считать суточную норму и подстраивать питание под тренировки.

А что если…

  • Вы вегетарианец? Делайте упор на нут, фасоль, соевые продукты, киноа.

  • У вас непереносимость лактозы? Замените молоко на безлактозные версии или используйте протеиновые добавки.

  • Не получается набирать белок из пищи? Рассмотрите спортивное питание: изолят или гидролизат сывороточного протеина.

FAQ

Как выбрать лучший источник белка?
Ищите продукты с PDCAAS ближе к 1,0 и комбинируйте животные и растительные белки.

Сколько стоит полноценный белковый рацион?
Зависит от региона и продуктов, но бюджетно можно составить меню из курицы, яиц, бобовых и сезонной рыбы.

Что лучше: белок из добавок или из еды?
Добавки удобны, но полноценные продукты обеспечивают не только аминокислоты, но и витамины, минералы и клетчатку.

Мифы и правда

  • Миф: яйца опасны из-за холестерина.

  • Правда: большинство исследований подтверждают, что 1 яйцо в день безопасно.

  • Миф: только мясо даёт "настоящий" белок.

  • Правда: бобовые и молочные продукты тоже содержат все нужные аминокислоты.

  • Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.

  • Правда: организм усваивает лишь ограниченное количество за раз, остальное идёт в энергию или откладывается.

Сон и психология

Недостаток сна снижает усвоение белка и эффективность восстановления мышц. Полноценный сон не менее 7-8 часов помогает активнее использовать аминокислоты и гормоны роста.

Три интересных факта

  • В твороге кальция больше, чем в большинстве сортов сыра.

  • Рыбий жир улучшает не только мышцы, но и когнитивные функции.

  • Нут — один из древнейших бобовых, его выращивали ещё в бронзовом веке.

Исторический контекст

  1. В 1989 году FAO/WHO впервые внедрили методику PDCAAS для оценки качества белка.

  2. До этого применялась шкала PER (protein efficiency ratio), но она хуже учитывала аминокислотный состав.

  3. В 2013 году предложен новый показатель DIAAS, но PDCAAS остаётся стандартом в большинстве стран.

Полезные знания о белке помогают лучше выстраивать питание и эффективнее тренироваться.

