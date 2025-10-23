Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
протеиновые батончики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:44

Белковый обман на полках: как здоровые перекусы тормозят похудение

Эксперты напомнили: натуральные источники белка полезнее фабричных заменителей

Белок давно стал символом здорового питания и спортивного образа жизни. От йогуртов и чипсов до мороженого — полки магазинов переполнены продуктами с пометкой high protein. Кажется, чем больше белка, тем лучше, особенно если цель — сбросить вес. Но диетологи всё чаще предупреждают: не всякий "белковый" перекус действительно помогает стройности. Некоторые варианты, напротив, могут свести ваши усилия на нет.

"Многие [протеиновые батончики] наполнены добавленными сахарами и искусственными ингредиентами, которые могут повысить уровень сахара в крови и привести к снижению энергии", — отметила диетолог Лорен Манакер.

"Многие протеиновые батончики больше похожи на сладости с высоким содержанием белка", — добавила диетолог Эйвери Ценкер.

Почему белок не всегда работает на вас

Основная ошибка — путать источник белка с его пользой. Белок действительно способствует насыщению и помогает удерживать мышечную массу во время похудения. Но эффект нивелируется, если вместе с ним вы получаете лишний сахар, насыщенные жиры или искусственные подсластители.

Современные "фитнес-батончики" часто содержат до 20 г сахара — почти дневную норму. В итоге уровень инсулина скачет, аппетит возвращается быстрее, а калорийность такого перекуса может соперничать с полноценным десертом.

Сбалансированный рацион — это не просто количество белка, а его сочетание с клетчаткой, жирами и натуральными углеводами.

Сравнение популярных перекусов

Продукт

Белок (г)

Сахар (г)

Клетчатка (г)

Калорийность

Протеиновый батончик (средний бренд)

10-15

15-20

2-4

~250 ккал

Варёные яйца (2 шт.)

12

0

0

~140 ккал

Творог (1/2 стакана)

12

3

0

~90 ккал

Попкорн с пищевыми дрожжами

10

0

7

~200 ккал

Как видно, натуральные продукты часто не уступают по содержанию белка, но при этом дают меньше сахара и лишних добавок.

Советы шаг за шагом

  1. Читайте этикетку. Ищите не менее 10 г белка и несколько граммов клетчатки. Избегайте состава, где сахар или сироп стоят в первых строчках.
  2. Смотрите на жиры. Насыщенные жиры делают продукт калорийным и перегружают пищеварение.
  3. Выбирайте простое. Творог с ягодами, яйца вкрутую, орехи — простые, но эффективные источники белка.
  4. Сочетайте с клетчаткой. Добавьте к белку овощи или цельнозерновые продукты, чтобы дольше оставаться сытым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Перекусывать "спортивными" батончиками каждый день.
    Последствие: Избыток сахара, скачки инсулина, замедление похудения.
    Альтернатива: Варёные яйца или творог с ягодами.
  • Ошибка: Считать белок единственным фактором стройности.
    Последствие: Игнорирование калорийности и состава.
    Альтернатива: Комбинировать белок с клетчаткой и полезными жирами.
  • Ошибка: Полагаться на искусственные подсластители.
    Последствие: Нарушение микрофлоры кишечника и тяга к сладкому.
    Альтернатива: Выбирать продукты с натуральными подсластителями — например, стевией.

А что если вы всё же любите протеиновые батончики?

Отказ не обязателен. Главное — выбирать осознанно. Лучше отдавать предпочтение батончикам с коротким составом, где первым ингредиентом идёт белок (сывороточный, яичный или растительный), а не сироп. Идеальный вариант содержит минимум сахара, до 200 ккал и не более 5-6 ингредиентов.

Некоторые бренды предлагают варианты с добавлением орехов, семян и натуральных волокон — они ближе к "умной пище", чем к сладостям.

Плюсы и минусы белковых перекусов

Плюсы

Минусы

Удобны в дороге и на тренировках

Часто содержат скрытые сахара

Помогают поддерживать уровень энергии

Могут быть калорийнее, чем ожидается

Способствуют сохранению мышц

Избыточное количество белка нагружает почки

Быстро насыщают

Искусственные добавки ухудшают усвоение

FAQ

Как выбрать хороший белковый батончик?
Выбирайте батончик с коротким составом, где меньше 10 г сахара, не менее 10 г белка и есть клетчатка.

Можно ли заменить батончиками завтрак или ужин?
Редко. Они не содержат достаточного количества витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного приёма пищи.

Сколько белка нужно в день, чтобы худеть?
Около 1,2-1,6 г белка на килограмм веса тела. Однако важно учитывать уровень активности и общее количество калорий.

Мифы и правда

Миф 1: Чем больше белка, тем быстрее похудеешь.
Правда: Избыток белка без дефицита калорий не приведёт к снижению веса.

Миф 2: Протеиновые батончики — лучший вариант перекуса.
Правда: Натуральные продукты с белком часто полезнее и легче усваиваются.

Миф 3: Белковая пища не влияет на уровень сахара.
Правда: При наличии добавленных сахаров или подсластителей гликемический ответ может быть высоким.

3 интересных факта

  • Белок дольше всего переваривается, поэтому именно он отвечает за чувство сытости.
  • Сочетание белка и клетчатки снижает тягу к сладкому.
  • Натуральные источники белка — яйца, рыба, творог, бобовые — обеспечивают организм не только аминокислотами, но и витаминами группы B.

