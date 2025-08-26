Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Энергетические батончики из овсянки и фиников
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Всего 5 ингредиентов и 15 минут — лакомство выходит нежнее, чем магазинное

Протеиновые батончики с арахисовой пастой: рецепт за 15 минут

Всего 15 минут на кухне — и у вас готов полезный десерт или перекус, который сочетает насыщенный вкус шоколада и нежность арахисового масла. Минимум ингредиентов, немного времени и простой кухонный комбайн — вот всё, что нужно.

Идеальный баланс вкуса и пользы

Эти батончики разработаны для тех, кто не может отказаться от сладкого, но при этом заботится о здоровье и уровне белка в рационе. В каждом кусочке — 13 граммов белка. Подслащиваются они только натуральными продуктами, без искусственных добавок, а значит — можно наслаждаться ими без чувства вины.

Прекрасный вариант:

  • перекус после тренировки;
  • полезный десерт на вечер;
  • альтернатива магазинным сладостям.

Что входит в состав

Главный ингредиент — натуральная арахисовая паста без сахара. Она придаёт батончикам структуру и насыщенность. Помимо неё, в рецепте используются:

  • овсянка или миндальная мука — источник сложных углеводов и орехового вкуса;
  • протеиновый порошок — усиливает питательность;
  • финики Medjool — естественная сладость и клетчатка;
  • шоколадная крошка и немного сливочного масла — для идеального верхнего слоя;
  • семена конопли, чиа или льняное семя — для дополнительной пользы;
  • ваниль, корица и щепоть морской соли — для тонкого аромата и богатого вкуса.

Вариации и настройки

  • Замените арахисовую пасту на миндальную, кешью или подсолнечную.
  • Используйте овсяную муку, если нет хлопьев.
  • Перед охлаждением можно посыпать шоколадный слой морской солью.
  • Добавьте орехи, сухофрукты или ягоды для текстуры и разнообразия.

Пошаговое приготовление

  1. Измельчите овсянку в комбайне до состояния муки.
  2. Добавьте пасту, финики, протеин и специи. Перемешайте до густого теста.
  3. Выложите массу в квадратную форму с пергаментом, разровняйте.
  4. Растопите шоколадную крошку с маслом и распределите сверху.
  5. Поставьте форму в холодильник минимум на полчаса.
  6. Достаньте, разрежьте острым ножом — и батончики готовы!

Как хранить

  • в холодильнике — до 10 дней;
  • в морозилке — до 3 месяцев.

Это лакомство станет отличной альтернативой магазинным батончикам: полезно, сытно и вкусно.

