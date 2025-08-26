Всего 5 ингредиентов и 15 минут — лакомство выходит нежнее, чем магазинное

Всего 15 минут на кухне — и у вас готов полезный десерт или перекус, который сочетает насыщенный вкус шоколада и нежность арахисового масла. Минимум ингредиентов, немного времени и простой кухонный комбайн — вот всё, что нужно.

Идеальный баланс вкуса и пользы

Эти батончики разработаны для тех, кто не может отказаться от сладкого, но при этом заботится о здоровье и уровне белка в рационе. В каждом кусочке — 13 граммов белка. Подслащиваются они только натуральными продуктами, без искусственных добавок, а значит — можно наслаждаться ими без чувства вины.

Прекрасный вариант:

перекус после тренировки;

полезный десерт на вечер;

альтернатива магазинным сладостям.

Что входит в состав

Главный ингредиент — натуральная арахисовая паста без сахара. Она придаёт батончикам структуру и насыщенность. Помимо неё, в рецепте используются:

овсянка или миндальная мука — источник сложных углеводов и орехового вкуса;

протеиновый порошок — усиливает питательность;

финики Medjool — естественная сладость и клетчатка;

шоколадная крошка и немного сливочного масла — для идеального верхнего слоя;

семена конопли, чиа или льняное семя — для дополнительной пользы;

ваниль, корица и щепоть морской соли — для тонкого аромата и богатого вкуса.

Вариации и настройки

Замените арахисовую пасту на миндальную, кешью или подсолнечную.

Используйте овсяную муку, если нет хлопьев.

Перед охлаждением можно посыпать шоколадный слой морской солью.

Добавьте орехи, сухофрукты или ягоды для текстуры и разнообразия.

Пошаговое приготовление

Измельчите овсянку в комбайне до состояния муки. Добавьте пасту, финики, протеин и специи. Перемешайте до густого теста. Выложите массу в квадратную форму с пергаментом, разровняйте. Растопите шоколадную крошку с маслом и распределите сверху. Поставьте форму в холодильник минимум на полчаса. Достаньте, разрежьте острым ножом — и батончики готовы!

Как хранить

в холодильнике — до 10 дней;

в морозилке — до 3 месяцев.

Это лакомство станет отличной альтернативой магазинным батончикам: полезно, сытно и вкусно.