Всего 5 ингредиентов и 15 минут — лакомство выходит нежнее, чем магазинное
Всего 15 минут на кухне — и у вас готов полезный десерт или перекус, который сочетает насыщенный вкус шоколада и нежность арахисового масла. Минимум ингредиентов, немного времени и простой кухонный комбайн — вот всё, что нужно.
Идеальный баланс вкуса и пользы
Эти батончики разработаны для тех, кто не может отказаться от сладкого, но при этом заботится о здоровье и уровне белка в рационе. В каждом кусочке — 13 граммов белка. Подслащиваются они только натуральными продуктами, без искусственных добавок, а значит — можно наслаждаться ими без чувства вины.
Прекрасный вариант:
- перекус после тренировки;
- полезный десерт на вечер;
- альтернатива магазинным сладостям.
Что входит в состав
Главный ингредиент — натуральная арахисовая паста без сахара. Она придаёт батончикам структуру и насыщенность. Помимо неё, в рецепте используются:
- овсянка или миндальная мука — источник сложных углеводов и орехового вкуса;
- протеиновый порошок — усиливает питательность;
- финики Medjool — естественная сладость и клетчатка;
- шоколадная крошка и немного сливочного масла — для идеального верхнего слоя;
- семена конопли, чиа или льняное семя — для дополнительной пользы;
- ваниль, корица и щепоть морской соли — для тонкого аромата и богатого вкуса.
Вариации и настройки
- Замените арахисовую пасту на миндальную, кешью или подсолнечную.
- Используйте овсяную муку, если нет хлопьев.
- Перед охлаждением можно посыпать шоколадный слой морской солью.
- Добавьте орехи, сухофрукты или ягоды для текстуры и разнообразия.
Пошаговое приготовление
- Измельчите овсянку в комбайне до состояния муки.
- Добавьте пасту, финики, протеин и специи. Перемешайте до густого теста.
- Выложите массу в квадратную форму с пергаментом, разровняйте.
- Растопите шоколадную крошку с маслом и распределите сверху.
- Поставьте форму в холодильник минимум на полчаса.
- Достаньте, разрежьте острым ножом — и батончики готовы!
Как хранить
- в холодильнике — до 10 дней;
- в морозилке — до 3 месяцев.
Это лакомство станет отличной альтернативой магазинным батончикам: полезно, сытно и вкусно.
