Ешь батончик, пей воду, молись на ферменты: почему белок из него не работает

Покупая протеиновый батончик, мы уверены — вот он, полезный перекус, который зарядит энергией и даст организму белок для восстановления. Но правда ли это? Или за глянцевой обёрткой скрывается продукт, который не только не помогает, но и может навредить?

Эксперты в области нутрициологии, токсикологии и спортивного питания рассказали tmn. aif.ru, что на самом деле происходит с белком в батончиках и как отличить действительно полезный продукт от маркетинговой маскировки.

Белок, который не работает

Низкая усвояемость — главная проблема белка из большинства батончиков. По данным исследования, на которое ссылается диетолог и нутрициолог Вера Гаврилова, только 81% протестированных батончиков содержали достаточное количество белка, чтобы быть классифицированными как "высокобелковые". Но даже в этих случаях усвояемость составляла от 47 до 81%.

Почему так?

"Часто в составе таких батончиков используются источники белка с низкой биологической ценностью — коллаген, углеводы, жиры, клетчатка. Всё это снижает доступность аминокислот", — поясняет Гаврилова.

Кроме того, батончики перегружены добавками: искусственные красители, подсластители, эмульгаторы, бензоаты. Их основная функция — улучшить вкус и продлить срок хранения. Но в реальности эти компоненты ассоциируются с риском психических расстройств, СДВГ, метаболических нарушений и даже онкологии.

Химия против пользы

Даже батончики с сывороточным белком — изолятом или концентратом — не всегда полезны. Врач-токсиколог Михаил Кутушов объясняет: высокотемпературная и многоступенчатая переработка разрушает белковые структуры, снижая их усвояемость.

"Добавки вроде стабилизаторов и сахарных спиртов нарушают кислотно-щелочной баланс желудка, а отсутствие витаминов группы B и ферментов делает белок бесполезным — организм может просто пропустить его "транзитом”", — говорит эксперт.

Фитнес-нутрициолог Александр Сидоров добавляет важный аспект: обезвоживание.

"Для усвоения белка нужна вода. Батончики часто содержат соли, которые выводят жидкость из организма. А без достаточного количества воды процесс расщепления белка нарушается", — предупреждает он.

Есть ли польза?

Полностью списывать белковые батончики со счетов не стоит. Некоторые действительно могут быть полезны:

сделаны из изолята или гидролизата сывороточного белка;

не содержат вредных добавок;

подходят для перекуса "на ходу";

дают длительное чувство сытости;

могут поддерживать мышечный рост и восстановление.

Но — только в случае, если они являются частью сбалансированного питания, где есть свежие овощи, фрукты и цельные продукты.

Вердикт: смотреть на состав, а не на обложку

Эксперты едины во мнении: белковые батончики — это чаще всего продукт маркетинга, а не здорового питания. Несмотря на яркие упаковки и обещания, в них может быть столько же сахара, сколько в конфетах, и "белок" — только на бумаге.

И если уж выбирать такой перекус, то стоит обращать внимание не на бренд, а на: