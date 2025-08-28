Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:07

Ученые создали мощное оружие против отравления угарным газом: это изменит медицину

Революция в медицине: разработан белковый антидот от отравления газом

Современные методы защиты от угарного газа, такие как датчики и системы вентиляции, значительно снижают риск отравления, однако проблема остается актуальной. Ежегодно во всем мире десятки тысяч людей умирают или получают тяжелые последствия из-за воздействия этого ядовитого вещества.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), предлагает революционный подход к решению этой проблемы — создание белкового антидота, способного быстро выводить угарный газ из организма.

Отравление угарным газом: опасность и текущие методы лечения

Угарный газ — бесцветный и без запаха газ, который связывается с гемоглобином крови гораздо сильнее кислорода. В результате организм страдает от кислородного голодания, что может привести к потере сознания, повреждению мозга и даже смерти.

Симптомы нарастают постепенно и могут оставаться незамеченными в первые минуты или часы после воздействия. Традиционные методы борьбы с этим состоянием включают подачу 100% кислорода через маску или использование барокамеры для ускорения выведения газа. Однако эти способы требуют времени и не всегда эффективны в критические первые минуты после отравления.

Новые разработки: белковый антидот на основе бактерий

Исследователи из Питтсбургского университета и Медицинской школы Мэрилендского университета предложили принципиально новый подход к решению проблемы. Они использовали природный сенсор — белок из бактерии Paraburkholderia xenovorans, которая способна распознавать угарный газ на молекулярном уровне. На базе этого сенсора был создан модифицированный гемопротеин под названием RcoM-HBD-CCC. Этот белок действует как молекулярная губка: он быстро связывает молекулы угарного газа в крови и выводит их из организма.

Эксперименты на мышах показали впечатляющие результаты: введение RcoM-HBD-CCC приводило к тому, что половина молекул угарного газа покидала кровоток менее чем за минуту. Важной особенностью является то, что новый белок не взаимодействует с другими важными веществами крови, например с оксидом азота, который регулирует кровяное давление. Это означает отсутствие опасных побочных эффектов, таких как гипертония или другие нарушения сердечно-сосудистой системы.

По словам Тимоти Джонстона, приглашенного редактора статьи и исследователя Калифорнийского университета в Санта-Крузе, такие разработки делают практическое применение метода более реальным. Он отметил: "Такие усовершенствования позволяют надеяться на создание быстрого и надежного средства для спасения при отравлении угарным газом".

Перспективы применения и расширение возможностей

Разработанный белковый антидот может найти применение не только в экстренной медицине при острых случаях отравления. Ученые предполагают его использование для лечения анемии и тяжелых кровопотерь, а также для сохранения органов перед трансплантацией. В этих случаях важно обеспечить ткани кислородом и защитить их от повреждений — задачи, которые может решить новый белковый агент.

На данный момент команда исследователей готовится к масштабированию производства RcoM-HBD-CCC и планирует начать клинические испытания на людях. Если результаты подтвердятся, это станет первым быстрым антидотом против угарного газа, который сможет работать в считанные минуты после воздействия.

Важность открытия для мировой медицины

Это открытие открывает новые горизонты в лечении отравлений ядовитыми веществами. Быстрый вывод угарного газа из организма может значительно снизить смертность и уменьшить количество тяжелых последствий у пострадавших. Кроме того, разработка демонстрирует потенциал использования биоинженерных решений для создания эффективных лекарственных средств.

Интересные факты по теме

1. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 200 тысяч человек умирают по всему миру из-за воздействия угарного газа.
2. В некоторых странах Европы используют специальные датчики для обнаружения утечек газа в жилых домах — это помогает своевременно предупредить о возможной опасности.
3. Исследования показывают, что даже кратковременное воздействие угарного газа может привести к долговременным когнитивным нарушениям у пострадавших.

Разработка нового белкового антидота RcoM-HBD-CCC представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с опасностью отравления угарным газом. Его способность быстро связывать и выводить газ из организма без побочных эффектов делает его перспективным средством для спасения жизней во всем мире. В ближайшие годы успешное завершение клинических испытаний может кардинально изменить подходы к лечению этого опасного состояния.

