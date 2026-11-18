Беспилотники Protector RG1 Королевских ВВС Великобритании налетали 1000 часов в ходе развертывания на Ближнем Востоке. Командующий воздушными и космическими силами Королевских ВВС Марк Флевин заявил, что с первых боевых вылетов в 2025 году аппарат доказал свою ценность как средство разведки, наблюдения и целеуказания (ISTAR).

По словам Флевина, во время недавнего обострения на Ближнем Востоке беспилотники помогали обеспечивать безопасность британских и союзных военнослужащих, своевременно передавая командованию данные об обстановке. На снимках, опубликованных 30 октября, Protector несет под правым крылом крупный подвесной контейнер. Его назначение Королевские ВВС не раскрывают, ссылаясь на оперативную безопасность. На другом снимке у аппарата, помимо того же контейнера, под левым крылом подвешена управляемая бомба Paveway IV производства Raytheon UK массой 226 кг (500 фунтов).

Помимо Paveway IV, Protector может нести ракеты класса "воздух — поверхность" Brimstone 3A компании MBDA, но на опубликованных кадрах их нет. Protector — британский вариант MQ-9B SkyGuardian, сменивший в Королевских ВВС беспилотники MQ-9A Reaper. Аппараты базируются на авиабазе Уоддингтон в Линкольншире и входят в состав 31-й эскадрильи.

С ноября прошлого года они участвуют в операциях на Ближнем Востоке, вылетая с авиабазы Акротири на Кипре. Protector оснащен системой видеосъемки, инфракрасными камерами, РЛС с синтезированной апертурой антенны и режимом селекции движущихся наземных целей. Продолжительность полета превышает 40 часов.

Все 16 заказанных Великобританией аппаратов поставлены: 11 находятся в распоряжении Королевских ВВС, остальные используются для подготовки экипажей в США. За последний год Protector также прошли испытания с вооружением и готовятся к задачам морского патрулирования.

Кроме того, Protector впервые работал в интересах Королевского флота: следил за российскими судами в проливе Ла-Манш. В ведомстве подчеркивают, что дистанционно пилотируемый аппарат вел непрерывное наблюдение в общем воздушном пространстве с гражданскими и военными самолетами. По данным Королевских ВВС, в ходе этой задачи Protector непрерывно вел наблюдение более 10 часов.