Гипергидроз
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:01

Скованность не уходит после растяжки? Блок ставят не мышцы, а мозг

Врачи: хроническая скованность мышц может быть защитной реакцией нервной системы

Иногда никакие растяжки, массажи и ролики не убирают хроническую скованность в спине, бедре или плече. Более того — после упражнений напряжение только усиливается. Это может быть не обычная механическая перегрузка, а защитная реакция нервной системы.

Как работает защитное напряжение

Нервная система постоянно сканирует тело на предмет угроз — внешних и внутренних. Если она чувствует нестабильность (из-за старых травм, слабости суставов, стресса или нарушения осанки), она "включает" защиту — мышечные сокращения, ограничивающие подвижность.

В отличие от обычной усталости мышц, это напряжение создаётся не самими волокнами, а мозгом и нервами, пытающимися стабилизировать зону риска.

Признаки защитного напряжения

  1. Становится хуже после растяжки. Облегчение короткое, затем возвращается боль или скованность.

  2. Односторонняя жёсткость. Например, тянет только в одном сгибателе бедра, хотя тянете обе стороны одинаково.

  3. Повторяющаяся проблема. Те же зоны снова и снова "зажимаются", несмотря на месяцы растяжек.

  4. Сильная зависимость от стресса и сна. В хорошие дни легче, в стрессовые или после недосыпа — жёсткость усиливается.

Что делать вместо бесконечной растяжки

  • Работайте с нервной системой. Медитация, дыхательные практики, прогулки на природе помогают снизить общий уровень напряжения.

  • Начинайте мягко. Перед упражнениями сделайте дыхательный цикл 5-7-3 (вдох на 5, выдох на 7, пауза на 3). Это переключает нервную систему в "режим восстановления".

  • Фокус на стабильности. Укрепляйте глубокие мышцы корпуса и стабилизаторы суставов — так тело почувствует опору и перестанет защищать зоны избыточным напряжением.

  • Техника движений. Двигайтесь плавно, без рывков, не доводя амплитуду до боли.

  • Сон и отдых. Восстановление напрямую снижает реактивность нервной системы.

Итог

Защитное напряжение — это не враг, а сигнал. Оно говорит о том, что телу нужна стабильность и безопасность. Игнорировать эти сигналы или пытаться "сломать" их агрессивной растяжкой — значит усугублять проблему. А мягкий подход, сочетающий дыхание, контроль движений, силовую базу и отдых, позволяет постепенно вернуть мобильность и избавиться от хронической скованности.

