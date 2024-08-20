Врач-терапевт рассказал, как защититься от коронавируса в условиях возрастания заболеваемости

Врач-терапевт и хирург Мохамед Али Вуада поделился советами по защите от коронавируса, особенно в условиях роста заболеваемости на 30%. Он отметил важность соблюдения гигиены, правильного питания и качественного сна для укрепления иммунитета.
Также он подчеркнул необходимость избегать касания слизистых и глаз, а при появлении первых симптомов обращаться к врачу, так как самолечение может быть опасным. Иммунолог Владимир Болибок уточнил, что текущая волна COVID-19 может быть связана со штаммом FLiRT, основные симптомы которого включают лихорадку, кашель и заложенность носа.
Фото: flickr.com/Ministerio de Defensa del Perú (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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