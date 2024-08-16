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Автоэксперт Родионов посоветовал не заводить затопленный до дверей автомобиль
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"Произойдёт гидроудар": автоэксперт рассказал, чем опасна езда по лужам и как защитить машину от дождя

Автоэксперт Родионов посоветовал не заводить затопленный до дверей автомобиль

Чтобы машину не залило во время дождя, её нужно парковать на возвышенности, рассказал aif.ru автоэксперт Никита Родионов. Он также посоветовал не заводить автомобиль, затопленный до середины дверей.

По словам Родионова, в припркованной машине всегда должны быть закрыты двери, окна и люки, иначе вода может повредить электронику.

Родионов рекомендовал воздержаться от езды по большим лужам, особенно на большой скорости, так как вода может попасть в машину и повредить свечи, провода и катушки зажигания. Кроме того, при езде по лужам есть риск залить соседние авто.

"Машина может попасть в воду, и произойдет гидроудар, — жидкость попадает в мотор, что приведёт к разрушению электрических элементов и к поломке двигателя", — предупредил собеседник aif.ru.

Перед сезоном дождей также очень важно проверить работоспобность дворников и исправность оптики, так как машина с негорящими фарами становится менее заметной для других авто, что может привести к аварии, подчеркнул эксперт.

Фото: Freepik/wirestock.

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