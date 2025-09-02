Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Воробьи купаются
Воробьи купаются
© Flickr by Christian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:44

Как сохранить свежий газон: 4 секретных способа защитить семена от птиц

Мульча, укрывной материал и отпугиватели: проверенные методы защиты газона от птиц

Ухоженный зеленый газон требует постоянных усилий — регулярного подсева, полива и удобрений. Но нередко результат этой работы оказывается под угрозой: воробьи, голуби, таухи и юнко мгновенно слетаются на свежеразбросанные семена. Владельцы участков отмечают, что, потратив часы на уход за газоном, совсем не хочется видеть, как птицы превращают их труд в бесплатный "шведский стол".

Специалисты по уходу за газонами уверяют: мириться с этим вовсе не обязательно. Существует несколько способов, которые помогут защитить семена и дождаться дружных всходов.

Мульчирование
Птицы съедают те семена, которые видят на поверхности. Поэтому хотя бы минимальная обработка граблями помогает частично спрятать зерна в почве. Для надежности рекомендуется прикрывать голые участки натуральной мульчей. Она не только защищает от пернатых, но и удерживает влагу.

Самым доступным вариантом остается солома, однако специалисты предупреждают: вместе с ней могут прорасти семена сорняков. Более безопасная альтернатива — тонкий слой просеянного компоста или специальные гранулы мульчи для травы. Для небольших зон подойдут готовые ремонтные комплекты, в которых уже есть мульча или наполнитель, заменяющий солому.

Покрытие тканей
Еще один действенный метод — накрывание почвы. Подходят мешковина, затеняющая ткань или специальные одеяла против эрозии. Такой вариант особенно удобен для прямоугольных участков. Материал должен быть достаточно плотным, чтобы птицы не смогли клевать семена. Его фиксируют скобами и слегка перекрывают ряды, а полив проводят так, чтобы вода пропитывала ткань. Снимать укрытие нужно тогда, когда трава укоренится, но до того, как начнет пробиваться сквозь волокна.

Отпугивающие приемы
Если пересев проводится на действующем газоне, то закрывать его тканью неудобно. В таком случае помогают яркие и движущиеся предметы — светоотражающие ленты, вертушки, старые диски или специальные шары с "совиными глазами". Однако специалисты советуют перемещать их каждые пару дней: птицы быстро привыкают к неподвижным предметам и перестают их бояться.

Дополнительное питание
Есть и противоположный подход — отвлечь пернатых кормушками. Эксперты рекомендуют устанавливать их подальше от газона и наполнять семечками подсолнечника. Главное — не оставлять кормушки пустыми, иначе птицы снова вернутся к газону. Чтобы быстрее привлечь внимание, можно рассыпать немного семян на земле рядом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут 02.10.2025 в 2:28

Не повторяйте чужих ошибок: 5 шагов к идеальному хранению лука – ваш урожай сохранится до весны

Узнайте, как правильно хранить лук, чтобы он не сгнил! 6 ошибок при подготовке и хранении, которые могут уничтожить ваш урожай. Простые советы для сохранения до весны.

Читать полностью » Садовник Гиффорд: перекись водорода помогает садоводам бороться с грибковыми болезнями растений сегодня в 2:11

Секретные свойства перекиси водорода: дешёвое средство оказалось врагом грибка и плесени

Узнайте, как перекись водорода может стать незаменимым помощником в борьбе с болезнями и вредителями на вашем участке - советы от опытных садоводов.

Читать полностью » 5 правил ухода за сентябрьскими посевами — защита от заморозков и вредителей сегодня в 1:28

Дачный лайфхак: шесть недель до свежих салатов — какие семена бросить в землю сейчас

Сентябрь — время сажать уникальные культуры: маше, слоновий чеснок и зимние салаты. Узнайте, как получить урожай до морозов и заложить основу для весеннего изобилия. Секреты ухода + 3 неочевидных факта!

Читать полностью » Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия сегодня в 1:07

Последний шанс спасти красоту: что делать с цинниями перед холодами

Как ухаживать за цинниями осенью? Узнайте три варианта: оставить в саду, собрать семена или создать осенний букет — все секреты успешного ухода!

Читать полностью » В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября сегодня в 0:58

Хвойники в Пермском крае погибают не от мороза: главная осенняя ловушка

Готовимся к зиме: советы по подготовке хвойных растений для жителей Пермского края. Как избежать ошибок и сохранить ваши туи и ели в идеальном состоянии.

Читать полностью » Почему зола и мыло эффективны против вредителей капусты: объяснение экспертов сегодня в 0:28

Тайное оружие против капустной моли: чем обработать грядки, чтобы спасти урожай

Узнайте, как защитить капусту от тли, моли и блох без химии! Натуральные методы: зола, сода, мыльные растворы и настои трав для экологичного урожая. Профилактика и советы по уходу.

Читать полностью » Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью вчера в 23:30

Почему кусты без обрезки зимой превращаются в рассадник болезней

Чтобы малина дала богатый урожай, важно вовремя обрезать кусты. Рассказываем, когда и как правильно провести эту процедуру перед зимой.

Читать полностью » Специалисты напомнили, что сентябрьская морковь содержит больше всего сахаров вчера в 22:27

Почему сладкая морковь получается только у тех, кто знает секрет уборки

Хотите, чтобы морковь получилась сладкой и сочной? Узнайте, по каким признакам определить идеальное время для её уборки и как избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet