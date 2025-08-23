Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рыжики грибы
рыжики грибы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:17

Корзина грибов может стоить свободы: за какие находки дают до 9 лет тюрьмы

За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей

Начало июля — сезон массового выхода в лес, однако не все знают, что часть грибов в России находится под охраной закона. Собрав "не тот" экземпляр, можно не просто лишиться корзины, но и получить внушительное наказание — вплоть до лишения свободы.

Красная книга и особые перечни

В каждом регионе России есть собственная Красная книга, в которую внесены редкие и исчезающие виды. Это касается не только животных и растений, но и грибов.

Сбор, хранение или продажа таких экземпляров запрещён и может повлечь штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Но есть и более строгий список — перечень особо ценных и редких видов, утверждённый правительством. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность.

Что грозит за нарушение

В 2023 году в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 260.1, которая применяется в случае умышленного сбора или уничтожения защищённых видов.

Сергей Колунов, депутат Госдумы, пояснил:

Если в корзине грибника обнаружат краснокнижные грибы, штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей.
А вот за сбор видов из правительственного перечня наказание куда серьёзнее:

  • штраф от 1,5 до 3 млн рублей
  • или лишение свободы на срок от 6 до 9 лет

Важно знать, что покупка и продажа таких грибов тоже наказываются — штраф до 1,5 млн рублей или тюрьма до 5 лет.

Как избежать проблем

  • Изучите перечень охраняемых грибов в своём регионе.
  • Собирайте только те виды, в которых абсолютно уверены.
  • Если есть сомнения — лучше оставить гриб в лесу.

Закон направлен на сохранение биологического разнообразия, и ответственность действительно высока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агрономы объяснили, когда убирать картофель, чтобы он не сгнил к зиме сегодня в 22:14

Урожай сгниёт к Новому году: главная ошибка при уборке картошки

Чтобы картофель не испортился уже к зиме, важно выбрать правильный день для уборки. Рассказываем, какие признаки показывают, что клубни созрели и готовы к долгому хранению.

Читать полностью » Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур сегодня в 21:40

Весенняя подкормка превращается в яд: ошибка, которую совершают даже опытные цветоводы

Весна — отличный период для подкормок, но именно сейчас цветоводы чаще всего вредят растениям. Узнайте, какие ошибки в удобрении можно легко избежать и как сделать всё правильно.

Читать полностью » Дизайнер Евгения Ивлиева рассказала, как обновить интерьер дачи без ремонта сегодня в 20:37

Дом без ремонта и дорогой мебели: секрет уюта в неожиданных деталях

Как превратить хаотичный дачный интерьер в уютное и стильное пространство без крупных затрат? Советы дизайнера помогут создать атмосферу уюта с помощью простых приёмов.

Читать полностью » Лаванда будет цвести пышнее, если её обрезать правильно сегодня в 19:15

Никогда не подрезайте "под ноль": лаванда этого не простит

Лаванда будет цвести пышнее и дольше, если соблюдать простое правило обрезки. Узнайте, когда и как подрезать кусты для здорового роста.

Читать полностью » Осенью садоводы могут нанести решающий удар по сорнякам сегодня в 18:17

Ошибка садоводов: осенью дают сорнякам передышку, а потом воюют всё лето

Осень — время нанести сорнякам решающий удар. Узнайте, какие методы помогут избавиться от них навсегда и облегчить работу весной.

Читать полностью » Как сделать сад красивым осенью: подбор растений для длительного цветения сегодня в 17:08

Осень не конец цветения: эти растения превращают сад в огненный ковер

Эти осенние цветы сделают двор ярким и уютным даже в сентябре и октябре. Узнайте, какие растения выбрать и как разместить их у дома.

Читать полностью » Агрономы рассказали, что делать с зелёными помидорами перед заморозками сегодня в 16:09

Алгоритм конца сезона: что делать с томатами перед заморозками

Заморозки близко: как снять максимум урожая с томатов, ускорить окрашивание на кусте и дозреть зелёные плоды дома без горечи и гнили.

Читать полностью » Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой сегодня в 15:40

Не выбрасывайте навоз: как его использовать для урожая яблок, о котором вы мечтали

Летний уход за яблонями — ключ к богатому урожаю. Узнайте о 3 секретных подкормках, правильном поливе и защите от вредителей. Следуйте советам эксперта и получите самые сочные яблоки!

Читать полностью »

Новости
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
Красота и здоровье

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания
Красота и здоровье

Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
СФО

Кольцово сохранит особый статус наукограда и федеральную поддержку до 2041 года
Питомцы

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области
Наука и технологии

Учёные смоделировали последствия удара кометы по экзопланете TRAPPIST-1e
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru