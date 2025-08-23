Корзина грибов может стоить свободы: за какие находки дают до 9 лет тюрьмы

Начало июля — сезон массового выхода в лес, однако не все знают, что часть грибов в России находится под охраной закона. Собрав "не тот" экземпляр, можно не просто лишиться корзины, но и получить внушительное наказание — вплоть до лишения свободы.

Красная книга и особые перечни

В каждом регионе России есть собственная Красная книга, в которую внесены редкие и исчезающие виды. Это касается не только животных и растений, но и грибов.

Сбор, хранение или продажа таких экземпляров запрещён и может повлечь штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Но есть и более строгий список — перечень особо ценных и редких видов, утверждённый правительством. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность.

Что грозит за нарушение

В 2023 году в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 260.1, которая применяется в случае умышленного сбора или уничтожения защищённых видов.

Сергей Колунов, депутат Госдумы, пояснил:

Если в корзине грибника обнаружат краснокнижные грибы, штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей.

А вот за сбор видов из правительственного перечня наказание куда серьёзнее:

штраф от 1,5 до 3 млн рублей

или лишение свободы на срок от 6 до 9 лет

Важно знать, что покупка и продажа таких грибов тоже наказываются — штраф до 1,5 млн рублей или тюрьма до 5 лет.

Как избежать проблем

Изучите перечень охраняемых грибов в своём регионе.

Собирайте только те виды, в которых абсолютно уверены.

Если есть сомнения — лучше оставить гриб в лесу.

Закон направлен на сохранение биологического разнообразия, и ответственность действительно высока.