Магнитные бури ударят по сосудам и нервам: как подготовиться заранее

Головные боли, тревожность, скачки давления — всё это может обостриться во время магнитных бурь, особенно у метеозависимых людей. Невролог Наталья Валиева напомнила, что нервная система реагирует на малейшие колебания магнитного поля, поэтому в такие периоды важно заранее принять меры.

Почему организм реагирует на магнитные бури

Солнечные вспышки влияют на работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

В таких условиях:

кровь становится гуще,

замедляется кровообращение,

могут нарушаться отдельные функции мозга,

повышается тревожность и появляется ощущение усталости.

При выраженной метеозависимости возможны сильные головные боли и тахикардия.

Как защитить себя в дни магнитных бурь

1. Сократите физическую нагрузку

Откажитесь от тренировок и даже от масштабной уборки. Любая активная нагрузка увеличивает нагрузку на сосуды.

2. Следите за водным балансом

Пейте достаточно воды — можно с лимоном, мятой или в виде травяного чая.

3. Откажитесь от алкоголя и тяжёлой пищи

Жирное и сладкое лучше исключить — они перегружают сосуды и ЖКТ.

4. Обогатите рацион продуктами с калием

Полезно добавить:

бананы,

курагу,

чернослив,

фасоль,

морскую капусту.

5. Избегайте резких перепадов условий

По возможности перенесите дальние авиаперелёты и поездки в метро — они могут спровоцировать скачки давления.

6. Проконсультируйтесь с врачом

Если вы принимаете лекарства, обсудите с врачом, нужно ли скорректировать дозу в период бурь.

Небольшие корректировки распорядка и питания помогут легче перенести влияние магнитных колебаний и уберечь организм от перегрузки.