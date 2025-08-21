Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:19

Магнитные бури ударят по сосудам и нервам: как подготовиться заранее

Невролог Валиева: магнитные бури усиливают головные боли и скачки давления

Головные боли, тревожность, скачки давления — всё это может обостриться во время магнитных бурь, особенно у метеозависимых людей. Невролог Наталья Валиева напомнила, что нервная система реагирует на малейшие колебания магнитного поля, поэтому в такие периоды важно заранее принять меры.

Почему организм реагирует на магнитные бури

Солнечные вспышки влияют на работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
В таких условиях:

  • кровь становится гуще,
  • замедляется кровообращение,
  • могут нарушаться отдельные функции мозга,
  • повышается тревожность и появляется ощущение усталости.

При выраженной метеозависимости возможны сильные головные боли и тахикардия.

Как защитить себя в дни магнитных бурь

1. Сократите физическую нагрузку
Откажитесь от тренировок и даже от масштабной уборки. Любая активная нагрузка увеличивает нагрузку на сосуды.

2. Следите за водным балансом
Пейте достаточно воды — можно с лимоном, мятой или в виде травяного чая.

3. Откажитесь от алкоголя и тяжёлой пищи
Жирное и сладкое лучше исключить — они перегружают сосуды и ЖКТ.

4. Обогатите рацион продуктами с калием
Полезно добавить:

  • бананы,
  • курагу,
  • чернослив,
  • фасоль,
  • морскую капусту.

5. Избегайте резких перепадов условий
По возможности перенесите дальние авиаперелёты и поездки в метро — они могут спровоцировать скачки давления.

6. Проконсультируйтесь с врачом
Если вы принимаете лекарства, обсудите с врачом, нужно ли скорректировать дозу в период бурь.

Небольшие корректировки распорядка и питания помогут легче перенести влияние магнитных колебаний и уберечь организм от перегрузки.

