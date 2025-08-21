Магнитные бури ударят по сосудам и нервам: как подготовиться заранее
Головные боли, тревожность, скачки давления — всё это может обостриться во время магнитных бурь, особенно у метеозависимых людей. Невролог Наталья Валиева напомнила, что нервная система реагирует на малейшие колебания магнитного поля, поэтому в такие периоды важно заранее принять меры.
Почему организм реагирует на магнитные бури
Солнечные вспышки влияют на работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
В таких условиях:
- кровь становится гуще,
- замедляется кровообращение,
- могут нарушаться отдельные функции мозга,
- повышается тревожность и появляется ощущение усталости.
При выраженной метеозависимости возможны сильные головные боли и тахикардия.
Как защитить себя в дни магнитных бурь
1. Сократите физическую нагрузку
Откажитесь от тренировок и даже от масштабной уборки. Любая активная нагрузка увеличивает нагрузку на сосуды.
2. Следите за водным балансом
Пейте достаточно воды — можно с лимоном, мятой или в виде травяного чая.
3. Откажитесь от алкоголя и тяжёлой пищи
Жирное и сладкое лучше исключить — они перегружают сосуды и ЖКТ.
4. Обогатите рацион продуктами с калием
Полезно добавить:
- бананы,
- курагу,
- чернослив,
- фасоль,
- морскую капусту.
5. Избегайте резких перепадов условий
По возможности перенесите дальние авиаперелёты и поездки в метро — они могут спровоцировать скачки давления.
6. Проконсультируйтесь с врачом
Если вы принимаете лекарства, обсудите с врачом, нужно ли скорректировать дозу в период бурь.
Небольшие корректировки распорядка и питания помогут легче перенести влияние магнитных колебаний и уберечь организм от перегрузки.
