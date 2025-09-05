Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заморзки в огороде
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 1:16

Осенняя страда: какие культуры требуют немедленного сбора перед заморозками

Собери до заморозков: порядок уборки овощей для максимального урожая

Первые осенние заморозки могут настигнуть огородников внезапно и всего за одну ночь оставить грядки пустыми. Чтобы минимизировать потери, важно знать, какие культуры наиболее уязвимы к холоду, а какие способны немного подождать.

Самые нежные овощи

В первую очередь под угрозой оказываются теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны и перцы. Даже кратковременное понижение температуры для них губительно. К этой же группе относятся и недозревшие тыквы — их снимают заранее и оставляют дозревать в помещении.

Корнеплоды с ботвой

Свекла, морковь, репа и дайкон могут храниться достаточно долго, но их слабое место — ботва. Если её прихватит мороз, верхушка начнёт загнивать. Поэтому зелёную часть срезают, оставляя короткие черешки, а сами корнеплоды подсушивают и убирают в хранилище.

Томаты

Ни спелые, ни зелёные плоды не выдерживают даже лёгких заморозков. Снимать нужно все томаты бланжевой спелости, а также полностью сформировавшиеся зелёные. Дозаривают их в ящиках при комнатной температуре. Плоды с признаками фитофторы обязательно складывают отдельно.

Капуста

Белокочанная, краснокочанная и брюссельская капуста отличаются большей устойчивостью к холоду. Однако те кочаны, которые предназначены для хранения, лучше убрать до серьёзных морозов. Перед закладкой снимают верхние повреждённые листья. Лёгкий морозец, напротив, улучшает вкус капусты, делая его мягче и слаще.

Зелень

Петрушка, шпинат, укроп и салаты способны выдерживать лёгкое похолодание, особенно под укрытием. Но если температура опустится ниже -3 °C, урожай лучше срезать заранее.

Картофель

Если ботва картофеля уже подмёрзла, убирать клубни нужно в течение 1-2 дней. В противном случае гниль перейдёт с надземной части на клубни. Выкопанный урожай просушивают, сортируют и отправляют в погреб или подвал.

Оптимальный порядок уборки

  1. Огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны, перцы, тыквы.
  2. Корнеплоды с ботвой.
  3. Томаты.
  4. Капуста для хранения.
  5. Зелень при угрозе сильных морозов.
  6. Картофель после повреждения ботвы.

Такой порядок позволяет спасти большую часть урожая и избежать серьёзных потерь даже в условиях резкого похолодания.

Три интересных факта

  1. После лёгких заморозков вкус моркови становится слаще — в корнеплодах накапливается больше сахаров.
  2. Тыквы можно дозаривать в помещении: при правильных условиях они хранятся до полугода.
  3. Картофель, выкопанный во влажную погоду и не просушенный, в 2-3 раза быстрее поражается гнилью.

