Пока вы спите, в саду идёт бой: что спасёт молодые деревья от голодных зайцев

Многие садоводы Ленинградской области сталкиваются с одной и той же проблемой: зимой и ранней весной молодые саженцы становятся лакомством для зайцев. Эти пушистые вредители с лёгкостью обгрызают кору на тонких стволиках, а за зиму способны уничтожить целый сад. Чтобы сохранить будущий урожай и труд, нужно знать, как правильно защитить деревья и кустарники — особенно в климате Северо-Запада, где снег держится долго, а звери часто голодают.

Почему зайцы атакуют именно зимой

С наступлением холодов в Ленинградской области, когда под снежным покровом не остаётся зелёной травы, зайцы переходят на кору молодых деревьев. Особенно страдают яблони, груши и вишни — кора у них мягкая и сладковатая. Обгрызая ствол, животное нарушает ток питательных веществ, и растение часто погибает уже к весне.

"Молодые деревца зайцы объедают подчистую, а если не спасти вовремя — дерево пропадает", — отметил садовод из Гатчины Сергей Ковалёв.

Какие деревья под угрозой

В первую очередь страдают:

плодовые деревья (яблоня, груша, слива, черешня);

ягодные кустарники (смородина, малина);

декоративные культуры (туя, можжевельник, розы).

Наиболее уязвимы растения до 3-4 лет. Их кора ещё нежная, а высота небольшая — именно на уровне, где зимой проходит линия снега, то есть идеально для зайцев.

Физическая защита: проверенные способы

1. Пластиковая сетка

Самый надёжный и долговечный способ — обернуть стволы пластиковой мелкоячеистой сеткой высотой 1-1,2 м. Нижний край нужно вкапывать в землю на 5-10 см, чтобы зверь не подкопался.

2. Спанбонд и мешковина

Для небольших саженцев подойдёт плотная ткань. Ею обматывают ствол в несколько слоёв. Главное — чтобы воздух проходил, а ткань не промокала.

3. Рубероид или плёнка

Дешёвый, но не самый надёжный вариант. Плёнка может преть, а под ней кора подвержена выпреванию. Использовать стоит только временно — до стабильных морозов.

4. Снег и лапник

Старый деревенский метод: вокруг дерева насыпают сугроб и укрепляют ветками ели или сосны. Смолистый запах отпугивает животных.

Натуральные и химические отпугиватели

В Ленинградской области нередко используют ароматические барьеры. Зайцы обладают чувствительным обонянием, и резкие запахи им неприятны.

Раствор дегтя или керосина — смочите тряпки и подвесьте их на ветках.

Ароматизированное хозяйственное мыло — натирают нижнюю часть ствола.

Специальные садовые репелленты (например, средства на основе крови хищников) продаются в зоомагазинах и садовых центрах.

Но важно помнить: дождь и снег смывают запах, поэтому обработку повторяют каждые 2-3 недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: обматывать ствол плотным полиэтиленом.

Последствие: кора прёт, появляется грибок.

Альтернатива: использовать дышащие материалы — джут, мешковину, спанбонд. Ошибка: делать ограждение слишком низким.

Последствие: после снегопадов заяц просто перепрыгнет.

Альтернатива: высота защиты минимум 1,2 м от уровня земли. Ошибка: не закреплять сетку у основания.

Последствие: животное подкопается.

Альтернатива: углубить низ ограждения на 5-10 см.

Советы шаг за шагом: как защитить сад до весны

Проверьте, где чаще всего бегают зайцы — по следам на снегу. Установите ограждения вокруг уязвимых деревьев. Расставьте отпугивающие запахи или подвесьте тряпки с дегтярным раствором. После снегопадов подправляйте защиту, чтобы сетка оставалась выше уровня сугроба. Весной снимайте укрытия постепенно, чтобы кора не пострадала от перепадов температуры.

А что если саженцы уже повреждены?

Если кора ободрана по кругу, дерево может погибнуть. Но шанс спасти всё-таки есть — поможет прививка "мостиком". Для этого ранней весной делают несколько черенков с того же дерева и прививают их выше и ниже повреждения, восстанавливая ток сока. Также место обгрыза замазывают садовым варом и обматывают тканью.

Плюсы и минусы способов защиты