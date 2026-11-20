Защитить домашние запасы круп и муки от вредителей можно с помощью термической обработки и природных репеллентов, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнула, что насекомые часто попадают в квартиру еще на этапе покупки из-за особенностей заводской упаковки.

Ранее сообщалось, что такие вредители, как пищевая моль, долгоносики и хлебные точильщики, остаются активными даже в зимний период. По его словам, наличие отопления в квартирах создает идеальную среду для их размножения и зимовки, поэтому проблема не исчезает с приходом холодов.

Чтобы не допустить заражения шкафов, важно вовремя заменить бытовую химию на более безопасные и натуральные составы.

Жукова отметила, что крошечные проколы на пакетах с рисом или гречкой необходимы для вентиляции и предотвращения разрывов при транспортировке, однако именно через них внутрь проникают личинки. Для нейтрализации угрозы эксперт советует отправлять все принесенные из магазина упаковки в морозильную камеру на несколько часов. В качестве надежного средства защиты также выступает обычная лаврушка. Известно, что лавровый лист отпугивает насекомых своим специфическим ароматом, создавая невидимый барьер для вредителей.

"Я беру рис, пересыпаю в банку, прямо в банку кладу несколько листочков лаврового листа. Мне кажется, лаврушка — это самая лучшая приправа против жучков и червячков. Потом, например, готовлю плов, беру несколько листиков лаврушки, беру рис на готовку, а в контейнер закладываю свежие листики лаврового листа", — советует эксперт.

Для сохранности муки блогер рекомендует использовать алюминиевую фольгу. Ее следует аккуратно сложить небольшими квадратами и поместить в емкость с продуктом. Это более гигиенично, чем скатывание шариков, которые могут крошиться и попадать в тесто. Если же в шкафу завелись пауки или другие насекомые, необходимо провести полную ревизию и санитарную обработку всех поверхностей. При этом важно учитывать общие правила того, какие продукты нельзя хранить в определенных условиях, чтобы избежать и

"Если в муке появились жучки, их достаточно много, лучше, конечно, избавиться от муки. Особей насекомых мы видим, а, личинки не поддаются нашему глазу, их мы не видим. Если нашли жучков-паучков в крупах, сразу все перебираем", — рекомендует блогер.

В случаях серьезного заражения полки в кухонном гарнитуре следует промыть раствором марганцовки или уксуса. Эксперт предлагает добавить в уксусную эссенцию горсть гвоздики и дать смеси настояться — такой состав эффективно отпугивает насекомых. Для поддержания чистоты фасадов также хорошо подходит пищевая сода против жира, которая не вредит поверхностям и безопасна для продуктов питания.

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