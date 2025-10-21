Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:18

Мошки опаснее комаров: вот как предотвратить заражение собаки смертельным паразитом

Профилактическую обработку собак от мошек нужно проводить каждые 4–6 недель

Мошки — мелкие, но опасные насекомые, которые представляют серьёзную угрозу для собак. Они переносят лейшманиоз (кала-азар) - паразитарное заболевание, которое может развиваться годами и привести к тяжёлым последствиям. Если раньше мошки появлялись только летом, то сегодня, из-за мягких зим и потепления, они активны почти круглый год.

Кто такие мошки и чем они отличаются от комаров

Мошки — это мелкие двукрылые насекомые длиной всего 2-3 мм. Они любят тёплые и влажные места, чаще всего встречаются в низинах и активны в сумерках и на рассвете. В отличие от комаров, мошки:

  • почти не издают звуков, кусают бесшумно;

  • активны при первых и последних лучах солнца;

  • собираются группами, образуя видимые "облака" в воздухе;

  • переносят возбудителя лейшманиоза, опасного для собак.

Самки мошек питаются кровью — так они получают питательные вещества для откладывания яиц. При укусе они могут передать паразита Leishmania infantum, вызывающего заболевание, которое поражает кожу, внутренние органы и иммунную систему животного.

Почему мошки опасны для собак

Лейшманиоз — это хроническое заболевание, которое развивается медленно, но может привести к поражению печени, почек и лимфатических узлов.
Коварство болезни в том, что она долго протекает без симптомов. У собаки могут появляться:

  • вялость и потеря аппетита;

  • выпадение шерсти вокруг глаз;

  • кровоточивость дёсен;

  • язвочки на коже;

  • увеличение лимфоузлов.

Лейшманиоз не передаётся напрямую от собаки к человеку или к другой собаке — только через укус заражённой мошки.

Как защитить питомца от мошек

Главная мера защиты — профилактика. Чем раньше вы начнёте действовать, тем меньше шансов, что собака столкнётся с инфекцией.

1. Избегайте прогулок в часы активности мошек

Мошки особенно активны на рассвете и в сумерках. Постарайтесь гулять с собакой утром после восхода или вечером после захода солнца. Если это невозможно, выбирайте открытые, проветриваемые участки — мошки не любят ветер и прямое солнце.

2. Используйте защитные средства

Современная ветеринария предлагает множество решений:

  • противопаразитарные ошейники (например, с фипронилом или дельтаметрином);

  • ампулы-капли на холку, защищающие от укусов до 4-6 недель;

  • спреи с эфирными маслами (цитронелла, эвкалипт, лаванда);

  • вакцина от лейшманиоза, рекомендованная в эндемичных районах.

"Даже одна неделя задержки в обработке может стоить жизни животному", — предупреждают ветеринары Ассоциации по контролю паразитарных болезней животных.

Не подбирайте средство самостоятельно — только ветеринар определит оптимальную комбинацию препаратов для вашей собаки с учётом веса, возраста и состояния здоровья.

3. Следите за чистотой шерсти и кожи

Регулярно расчёсывайте собаку, особенно после прогулок. Проверяйте кожу на наличие покраснений, укусов или уплотнений. Если заметите изменения — немедленно обращайтесь к врачу.

4. Поддерживайте защиту круглый год

Мошки не исчезают полностью даже зимой, особенно в тёплых регионах или при мягком климате. Обновляйте защитные препараты строго по графику. Профилактические обработки проводят каждые 4-6 недель, а вакцинацию — по рекомендациям ветеринара.

5. Обеспечьте защиту дома

Мошки и комары проникают и в помещение. Используйте москитные сетки, лампы-ловушки, репелленты с безопасными для животных компонентами. В домах с собаками желательно ставить ультразвуковые отпугиватели насекомых.

6. Будьте осторожны в поездках

Если вы планируете путешествие с питомцем, особенно в регионы с мягким климатом (юг Европы, Черноморское побережье), заранее проконсультируйтесь с ветеринаром. Возможно, понадобится дополнительная прививка или профилактическая обработка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: обрабатывать собаку только летом.
    Последствие: риск заражения в тёплые зимы остаётся.
    Альтернатива: профилактика должна быть круглогодичной.

  • Ошибка: использовать человеческие репелленты.
    Последствие: токсическое отравление или раздражение кожи.
    Альтернатива: выбирайте только ветеринарные средства.

  • Ошибка: считать, что укус безопасен, если нет следа.
    Последствие: паразит может попасть в организм даже через микроскопическое повреждение.
    Альтернатива: следите за симптомами и ежегодно сдавайте анализ крови на лейшманиоз.

А что если собака уже заболела?

Если у питомца появились тревожные признаки — усталость, лысеющие участки, потеря веса — срочно обратитесь к врачу. На ранней стадии лейшманиоз поддаётся лечению. При подтверждении диагноза ветеринар назначит специальную терапию и контроль каждые несколько месяцев.

Плюсы и минусы различных средств защиты

Плюсы:

  • широкий выбор препаратов;

  • длительное действие (до 8 месяцев у ошейников);

  • возможность комбинирования мер (ошейник + спрей).

Минусы:

  • возможна аллергия на компоненты;

  • необходимость регулярного обновления;

  • ограниченная эффективность при купании или дожде.

Главное — не полагаться на одно средство. Только комплексная защита (вакцина + репелленты + контроль у врача) даст надёжный результат.

FAQ

Передаётся ли лейшманиоз человеку?
Да, но только через укус заражённой мошки. От собаки напрямую заразиться невозможно.

Можно ли полностью уничтожить мошек?
Нет, но можно снизить их активность с помощью сеток, ловушек и профилактических обработок.

Как часто проверять собаку у ветеринара?
Минимум дважды в год — весной и осенью. В эндемичных районах анализы делают каждые 6 месяцев.

Можно ли гулять вечером?
Да, но избегайте зарослей и влажных мест. Надевайте на собаку ошейник-репеллент.

Мифы и правда

  • Миф: мошки кусают только на улице.
    Правда: они легко проникают в дом, особенно в тёплых регионах.

  • Миф: короткошёрстные собаки не в опасности.
    Правда: у них даже выше риск, потому что кожа более открыта.

  • Миф: лейшманиоз лечится полностью.
    Правда: заболевание можно контролировать, но паразит остаётся в организме на годы.

3 интересных факта

  • Мошки активны даже при температуре +12 °C.
  • У собак с тёмной шерстью укусы встречаются чаще — насекомые реагируют на тепло.
  • В Европе зарегистрировано более 200 видов мошек, но только около 20 опасны для животных.

Забота о защите собаки от мошек — это не разовая мера, а постоянная обязанность хозяина. Правильная профилактика, консультации у ветеринара и внимательное отношение к питомцу — вот что по-настоящему спасает жизнь.

