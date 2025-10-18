Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 7:58

Когда осень обманчива: почему хризантемы погибают именно тогда, когда кажутся самыми крепкими

Специалисты советуют заносить контейнерные хризантемы в дом при прогнозе заморозков

Хризантемы осенью становятся настоящим украшением сада. Их насыщенные оттенки — от янтарного до бордового — будто удерживают тепло уходящего лета. Но как только температура опускается к нулю, эти хрупкие красавицы нуждаются в особом уходе. Чтобы продлить их цветение и сохранить растения до следующего сезона, важно знать, как правильно защитить их от холода и влаги.

Какие хризантемы выдержат холод

Садоводы часто путаются между флористическими и садовыми хризантемами. Первые — это, по сути, однолетники. Они созданы для декоративных букетов и чувствуют себя комфортно только в тепле. Вторые — многолетние, способные пережить зиму, если их подготовить к холоду.

В этом и заключается главное различие. Однолетние хризантемы не переносят мороз, тогда как многолетние при правильной защите способны цвести из года в год.

"Если их оставить на открытом воздухе во время сильных морозов, цветы могут начать коричневеть и не продержаться так долго", — сказала преподаватель садоводства Лаура Айриш-Хэнсон.

Даже садовые многолетники не застрахованы от повреждения. Цветы могут погибнуть, но корневая система выживет и даст новые побеги весной.

Таблица сравнения

Тип хризантемы

Зимостойкость

Поведение при морозе

Подходит для контейнеров

Флористическая (однолетняя)

Низкая

Гибнет при первых заморозках

Да

Садовая (многолетняя)

Средняя/высокая

Цветы повреждаются, корни выживают

Иногда

Советы шаг за шагом: как защитить хризантемы от мороза

  1. Следите за прогнозом погоды. Первые заморозки могут наступить неожиданно. Уже при +2…0 °C цветы могут покрыться инеем.
  2. Переместите контейнерные растения. Если хризантемы растут в горшках, занесите их в защищённое место — например, утеплённый гараж или застеклённую лоджию.

"Если по прогнозу заморозки, вы можете занести их в защищенное место, например, в хорошо утепленный гараж, или в дом", — отметила Айриш-Хэнсон.

  1. Используйте укрытие. При кратковременных понижениях температуры накройте растения на ночь перевёрнутыми картонными коробками, тканью или старым одеялом.

"Убедитесь, что вы оставили чехол до восхода солнца; вы можете подождать, пока мороз растает с соседних растений в качестве индикатора", — добавила Айриш-Хэнсон.

  1. Откажитесь от полиэтилена. Он мешает воздухообмену и ускоряет потерю влаги.

"Растения будут терять драгоценную влагу быстрее, и им нужно дышать, чтобы оставаться в живых", — отметила автор садоводческих книг Лоррейн Баллато.

  1. Обработайте антиосушителем. Это средство создаёт временную защитную плёнку, уменьшающую испарение влаги и повреждения от мороза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: накрывать растения полиэтиленом.
    Последствие: конденсат и гниение.
    Альтернатива: использовать дышащие материалы — агроволокно или старое хлопковое покрывало.
  • Ошибка: обрезать побеги осенью.
    Последствие: ослабление куста и вымерзание корней.
    Альтернатива: обрезку лучше отложить до весны.
  • Ошибка: использовать азотные удобрения в сентябре.
    Последствие: активный рост зелени и гибель при заморозках.
    Альтернатива: подкормка фосфором и калием укрепит корни и повысит зимостойкость.

Как ухаживать за хризантемами зимой

Многолетние хризантемы лучше зимуют в грунте, если их подготовить заранее. После первых морозов срежьте отцветшие соцветия и замульчируйте почву вокруг куста торфом или опавшими листьями. Слой мульчи должен быть не менее 10 см.

Тем, кто живёт в регионах с суровыми зимами, стоит рассмотреть вариант пересадки растений в контейнеры и перемещения их в прохладное помещение. Весной, когда температура стабилизируется, кусты можно снова высадить в сад.

"Вы также можете распылить на них антиосушитель, что создаст временный щит", — добавила Баллато.

А что если зима слишком суровая?

Если температура опускается ниже -10 °C без снежного покрова, даже самые выносливые сорта могут погибнуть. В таком случае лучше хранить черенки. Срежьте несколько побегов длиной около 10 см, укорените их в лёгком грунте и оставьте на подоконнике. Весной они быстро приживутся и начнут цвести раньше старых кустов.

Плюсы и минусы способов зимовки

Способ

Плюсы

Минусы

Укрытие в саду

Просто, сохраняется место в доме

Риск вымерзания при малоснежной зиме

Перенос в помещение

Надёжно, легко контролировать

Требует пространства и света

Черенкование

Обновление растения, сохранение сорта

Нужно время для укоренения

FAQ

Как выбрать сорт для холодного климата?
Ищите на этикетке пометку hardy mum - она означает повышенную устойчивость к низким температурам.

Когда начинать подготовку к зиме?
Лучше всего — сразу после завершения цветения, когда ночи становятся холодными, но земля ещё не промёрзла.

Что делать, если листья начали чернеть после морозов?
Удалите повреждённые части, но не обрезайте весь куст до весны. Это поможет сохранить тепло внутри растения.

Можно ли подкармливать зимой?
Нет. В этот период растения находятся в состоянии покоя, и любые удобрения только ослабят их.

Мифы и правда

Миф: хризантемы не переживают даже лёгких заморозков.
Правда: при кратковременном похолодании они сохраняют цветение, особенно если защищены.

Миф: обрезка перед зимой укрепляет куст.
Правда: наоборот, побеги служат естественной защитой для корней.

Миф: укрытие всегда спасает от мороза.
Правда: без правильной вентиляции под укрытием может образоваться плесень.

Интересные факты

  1. В Японии хризантема считается символом долголетия и входит в герб императорской семьи.
  2. Название растения происходит от греческих слов chrysos - "золото" и anthemon - "цветок".
  3. В Европе хризантемы долгое время считались траурными, но сегодня они символизируют благодарность и стойкость.

Исторический контекст

Хризантемы начали выращивать в Китае более 2500 лет назад. Сначала их использовали как лекарственное растение — настой из лепестков применяли при простуде и воспалениях. В Европу они попали в XVIII веке, а в Россию — в эпоху Екатерины II. Сегодня это одно из самых популярных осенних растений, наряду с астрами и георгинами.

