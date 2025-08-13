Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Bernard DUPONT from FRANCE is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:38

Саванна в вазе: протея готова захватить цветочные тренды – раскройте секрет её очарования

Протея - универсальный выбор для дома в 2026: секреты популярности цветка

В 2026 году на мировых цветочных прилавках, по прогнозам специалистов, лидерство займёт протея — экзотический кустарник с яркими, скульптурными цветами. Такой вывод сделал Джон Бич, главный операционный директор Dolce Blooms в калифорнийском Студио-Сити и флорист платформы BloomNation. Он отметил, что растёт интерес к растениям с необычным обликом — диким, ярким и даже слегка "доисторическим", и протея полностью отвечает этим ожиданиям.

Протеи — вечнозелёные кустарники, которые лучше всего развиваются в жарком, сухом климате. Их цветы имеют форму чаши с пушистыми или трубчатыми серединками и жёсткими прицветниками по краям. Палитра — от насыщенных румяных оттенков до солнечно-оранжевых тонов. По словам Бича, этот цветок не просто декоративный, а "создаёт эффектное заявление", что идеально подходит культуре, ценящей индивидуальность и драматизм.

Кроме внешней выразительности, у протеи есть и практические преимущества: растение устойчиво к засухе, а срезанный цветок сохраняет свежесть неделями. В высушенном виде он не теряет своей декоративности, что делает его универсальным выбором для дома и мероприятий.

Флорист подчеркнул, что протея одинаково привлекает и минималистов, использующих её как единственный акцент в композиции, и сторонников максимализма, создающих пышные, многослойные букеты. Универсальность цветка делает его подходящим для инклюзивных проектов и гендерно-нейтрального дизайна.

Среди сортов, которые, по мнению эксперта, будут популярны в следующем году, — румяная королевская протея и золотисто-оранжевые подушкообразные разновидности. Первые сохраняют позиции в свадебной флористике, вторые гармонируют с ретро-стилистикой, пустынными и терракотовыми оттенками, актуальными в моде и интерьерах.

В оформлении, по словам Бича, важно придерживаться принципа "меньше значит больше": достаточно одного стебля в выразительной вазе, чтобы привлечь внимание. На мероприятиях протеи можно группировать в низких чашах или использовать как центр композиции. Они эффектно смотрятся в арках и подвесных инсталляциях, особенно на открытом воздухе.

Эксперты напоминают: протеи ядовиты при употреблении, поэтому букеты следует размещать в недоступных для детей и домашних животных местах.

