Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
КГБ Белоруссии
КГБ Белоруссии
© commons.wikimedia.org by Mikkalai is licensed under public domain
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:39

От оппозиционера до разведчика: КГБ Белоруссии раскрыло, кем был Протасевич на самом деле

Белорусская разведка получала данные о планах дестабилизации от Протасевича — БелТА

Долгое время воспринимавшийся как один из символов белорусской оппозиции Роман Протасевич, как утверждают власти, на самом деле выполнял задачи в интересах государства. Глава КГБ Белоруссии впервые подробно рассказал о роли Протасевича в работе разведки и о том, какую информацию он передавал Минску. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Заявление главы КГБ

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Роман Протасевич являлся сотрудником внешней разведки страны и действовал в интересах белорусских спецслужб. По его словам, деятельность Протасевича была связана не только с информационной работой, но и с выполнением конкретных заданий за рубежом.

"Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи", — сообщил Иван Тертель.

Информация о дестабилизации

Глава КГБ отметил, что благодаря работе Протасевича белорусские силовые структуры получали данные о планах дестабилизации ситуации внутри страны. В частности, речь шла о создании так называемых подрывных центров, связанных с оппозиционными структурами.

По словам Тертеля, Протасевич передавал информацию о том, кто стоит за организацией этих центров и какие источники финансирования они используют.

"Это его работа", — подчеркнул председатель КГБ, комментируя деятельность разведчика.

Контекст дела Протасевича

Роман Протасевич известен как один из основателей Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. В мае 2021 года он был задержан в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта. Спустя два года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Однако 16 мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича. Уже в октябре текущего года глава государства заявил, что бывший оппозиционер на самом деле сотрудничал с белорусской разведкой. Позднее эту информацию подтвердил и сам Протасевич.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минюст США опубликовал более 10 ГБ новых материалов по делу Эпштейна — РИА Новости вчера в 13:23
Тысячи документов и сотни видео: дело Эпштейна снова выходит на поверхность

Минюст США обнародовал новый массив данных по делу Эпштейна — более 10 тысяч файлов и сотни видеозаписей.

Читать полностью » Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC вчера в 13:13
Канадскую провинцию ждёт проверка на единство — процесс уже начался

Власти Альберты одобрили петицию об отделении от Канады, запустив формальную процедуру возможного референдума.

Читать полностью » Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии вчера в 12:39
Финляндия поднимает планку для иностранцев: постоянный ВНЖ превращается в шестилетний марафон

Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с января 2026 года: срок проживания увеличивается до шести лет, а требования становятся жестче. Что ожидать?

Читать полностью » Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап вчера в 7:31
Южная Корея хотела войти в клуб частного космоса — но старт оказался роковым

Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через полминуты после старта, сорвав историческую миссию.

Читать полностью » Мадуро призвал Трампа прекратить фокусироваться на Венесуэле и заняться внутренними проблемами вчера в 5:08
Трамп должен решать проблемы в США: Мадуро ответил на постоянные обвинения Вашингтона

Николас Мадуро призвал Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах США, а не на Венесуэле. В стране уверены в своей победе и готовы к диалогу

Читать полностью » Самолет Мексики потерпел крушение при посадке в Галвестоне – Минобороны вчера в 4:03
Техас потрясен крушением мексиканского самолета: все погибшие, в том числе ребенок, и причина трагедии остаются загадкой

В Техасе потерпел крушение самолет ВМС Мексики, выполнявший медицинский рейс. В результате трагедии погибли все 8 человек на борту.

Читать полностью » Рада формирует рабочую группу по выборам при военном положении — РИА Новости 22.12.2025 в 14:12
От разговоров к действиям: Верховная рада запускает механизм возможных выборов президента

В Верховной Раде начали формировать рабочую группу для обсуждения президентских выборов в условиях военного положения. Каковы перспективы легитимности выборов?

Читать полностью » Таиланд и Камбоджа назначили военные переговоры на 24 декабря — РИА Новости 22.12.2025 в 12:40
Прекращения огня не получилось, но появился шанс: Таиланд и Камбоджа назначили переговоры

Конфликт на тайско-камбоджийской границе продолжается уже две недели, несмотря на усилия АСЕАН. 22 военных погибли, 120 ранены - что будет дальше?

Читать полностью »

Новости
Туризм
МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин
ЮФО
Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев
ЮФО
Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм
Россия
Операторам связи разрешат применять ИИ для выявления подозрительных звонков — ТАСС
Красота и здоровье
Новогодние каникулы повышают риск детских травм — травматолог Рыбиков
Экономика
Роспотребнадзор подготовит поправки для регулирования рынка готовой еды — ТАСС
ЮФО
Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма
Россия
Новые люди внесли в Госдуму законопроект о противодействии сталкингу — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet