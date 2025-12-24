От оппозиционера до разведчика: КГБ Белоруссии раскрыло, кем был Протасевич на самом деле

Долгое время воспринимавшийся как один из символов белорусской оппозиции Роман Протасевич, как утверждают власти, на самом деле выполнял задачи в интересах государства. Глава КГБ Белоруссии впервые подробно рассказал о роли Протасевича в работе разведки и о том, какую информацию он передавал Минску. Об этом сообщает агентство "БелТА".

Заявление главы КГБ

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Роман Протасевич являлся сотрудником внешней разведки страны и действовал в интересах белорусских спецслужб. По его словам, деятельность Протасевича была связана не только с информационной работой, но и с выполнением конкретных заданий за рубежом.

"Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи", — сообщил Иван Тертель.

Информация о дестабилизации

Глава КГБ отметил, что благодаря работе Протасевича белорусские силовые структуры получали данные о планах дестабилизации ситуации внутри страны. В частности, речь шла о создании так называемых подрывных центров, связанных с оппозиционными структурами.

По словам Тертеля, Протасевич передавал информацию о том, кто стоит за организацией этих центров и какие источники финансирования они используют.

"Это его работа", — подчеркнул председатель КГБ, комментируя деятельность разведчика.

Контекст дела Протасевича

Роман Протасевич известен как один из основателей Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским. В мае 2021 года он был задержан в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта. Спустя два года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Однако 16 мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича. Уже в октябре текущего года глава государства заявил, что бывший оппозиционер на самом деле сотрудничал с белорусской разведкой. Позднее эту информацию подтвердил и сам Протасевич.