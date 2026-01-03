Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Телефонный мошенник
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:58

Простой запрос — и всё будет заблокировано: как мошенники используют банковские манипуляции

Мошенники блокируют счета через звонки в банк и шантажируют жертв — МВД

Мошенники в последнее время используют всё более изощрённые схемы для получения доступа к чужим деньгам. Одной из таких схем является звонок в банк от имени жертвы, с просьбой заблокировать её банковские счета, после чего применяются методы шантажа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД России.

Мошенничество через звонок в банк

По информации ведомства, преступники связываются с банком от имени клиента и сообщают о потере телефона и банковской карты. После этого они просят заблокировать все счета жертвы. Для этого достаточно предоставить оператору лишь основные данные, такие как фамилия, имя, отчество и дата рождения. Это создаёт ложное впечатление, что запрос действительно поступил от владельца карты.

"Для этого ему достаточно назвать оператору вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения", — пояснили в МВД России.

Такая манипуляция позволяет мошенникам вызвать блокировку счёта, после чего они начинают действовать дальше.

Шантаж после блокировки

Как только счета жертвы заблокированы, преступники связываются с ней напрямую, обычно через социальные сети. Они признаются в блокировке счетов и требуют от потерпевшего выполнения их условий для снятия блокировки. В некоторых случаях они могут требовать перевести деньги на указанный ими счёт или выполнить другие действия, угрожая дальнейшими последствиями.

Полиция предупреждает, что в случае возникновения подозрений по поводу блокировки или запроса на счёт необходимо немедленно связаться с банком напрямую, используя официальные контактные данные, а не те, которые могут быть предоставлены злоумышленниками.

