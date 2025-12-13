Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Король Карл III
Король Карл III
© gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:55

Рак можно остановить, если поймать вовремя: неожиданный сигнал для людей старше 60

Лечение рака простаты у Карла III перевели в контролируемую форму — врач Черемушкин

Сообщения о положительной динамике в лечении онкологического заболевания у публичных фигур нередко выходят за рамки частных новостей и становятся источником надежды для тысяч пациентов по всему миру. Примером этого стала информация о прогрессе в терапии рака простаты у 77-летнего короля Великобритании Карла III. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в комментарии изданию aif. ru.

Значение своевременной диагностики

По словам специалиста, история болезни британского монарха наглядно демонстрирует ключевую роль раннего выявления опухоли. Рак простаты относится к тем заболеваниям, которые могут долгое время развиваться без выраженных симптомов, особенно у пожилых пациентов. Именно поэтому регулярные обследования позволяют обнаружить болезнь на стадии, когда она поддается контролю.

Евгений Черемушкин отметил, что современные методы диагностики и терапии дают возможность существенно изменить течение онкологического процесса.

"Благодаря современным методам лечения у нас есть возможность перевести опухоль из агрессивного течения в неагрессивное, поэтому пожилой человек сможет прожить столько, сколько он дожил бы и без опухоли, пусть и с некоторым изменением качества жизни", — пояснил онколог.

Возможности современной онкологии

Эксперт подчеркнул, что правильно подобранное лечение позволяет не только замедлить развитие болезни, но и сохранить приемлемый уровень активности пациента. В таких случаях рак становится хроническим, но контролируемым состоянием, которое не обязательно определяет продолжительность жизни.

По мнению Черемушкина, именно этот подход сегодня все чаще применяется в онкологии, особенно при лечении возрастных пациентов. Современная медицина ориентируется не только на радикальные меры, но и на поддержание качества жизни, что особенно важно для пожилых людей.

Уроки долголетия

В качестве примера онколог привел японских долгожителей, чье долголетие нередко объясняют генетикой или образом жизни. Однако, по словам специалиста, решающим фактором зачастую становится регулярная медицинская диагностика и своевременное вмешательство.

"В большинстве случаев долголетие обеспечивается тем, что они просто вовремя все делают, ту же диагностику проводят и подбирают метод лечения, позволяющий контролировать ситуацию в достаточной мере, чтобы человек просто счастливо прожил до естественной смерти", — отметил Евгений Черемушкин.

Надежда для пациентов

История Карла III, по словам эксперта, важна не только как частный случай, но и как сигнал для других пациентов. Она показывает, что даже в пожилом возрасте онкологическое заболевание не является приговором, если оно выявлено вовремя и лечение подобрано грамотно.

Онколог подчеркнул, что регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью остаются ключевыми факторами успешной борьбы с раком. Такой подход позволяет пациентам сохранять активность и уверенность в будущем, даже сталкиваясь с серьезным диагнозом.

