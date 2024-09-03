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Россиянам напомнили об опасностях просрочки по ипотеке
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Не забудьте заплатить! Просрочка по ипотеке может обойтись вам слишком дорого

Россиянам напомнили об опасностях просрочки по ипотеке

Просроченные ипотечные платежи могут отрицательно сказаться на кредитной истории заемщика, как отметил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с "Москвой 24".

Он подчеркнул, что систематическое несвоевременное внесение платежей способно усложнить получение будущих ссуд, а восстановление репутации в глазах банка будет крайне сложным.

Эксперт также напомнил, что за каждый просроченный платеж банк вправе начислять пени, размеры которых указаны в договоре.

Например, банк может взимать 0,1 процента от ежемесячного платежа за каждый день просрочки, что может привести к значительным дополнительным расходам.

Фото: commons.wikimedia.org/wikimedia(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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