Не забудьте заплатить! Просрочка по ипотеке может обойтись вам слишком дорого

Просроченные ипотечные платежи могут отрицательно сказаться на кредитной истории заемщика, как отметил эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с "Москвой 24".
Он подчеркнул, что систематическое несвоевременное внесение платежей способно усложнить получение будущих ссуд, а восстановление репутации в глазах банка будет крайне сложным.
Эксперт также напомнил, что за каждый просроченный платеж банк вправе начислять пени, размеры которых указаны в договоре.
Например, банк может взимать 0,1 процента от ежемесячного платежа за каждый день просрочки, что может привести к значительным дополнительным расходам.
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