Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе и корица на столе
Кофе и корица на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:12

Проснулся — и передозировался: почему утренний кофе не всегда сочетается с таблетками

Кофе может снижать эффективность лекарств и повышать нагрузку на печень — Назифат Уртенова

Кофе помогает проснуться, улучшает концентрацию и даже снижает риск депрессии, но его взаимодействие с лекарствами может обернуться неприятными последствиями. Врач-терапевт "СМ-Клиники" Назифат Уртенова рассказала, при каких комбинациях кофеин может навредить и почему стоит внимательнее читать не только инструкцию, но и собственное самочувствие.

Сравнение: действие кофеина и влияние на препараты

Группа препаратов Эффект кофеина Возможные последствия
Антибиотики (фторхинолоны) Замедляет выведение кофеина Бессонница, дрожь, нервозность
Обезболивающие (парацетамол, ибупрофен, аспирин) Усиливает нагрузку на печень и раздражает желудок Изжога, боль, язва
Противозачаточные Замедляют выведение кофеина Головная боль, тревожность, бессонница
Препараты железа Нарушают усвоение Снижение эффективности лечения
Антидепрессанты (ИМАО, трициклики) Повышают давление, усиливают возбуждение Бессонница, тахикардия
Сердечные (бета-блокаторы) Ослабляют эффект лекарства Повышение давления, аритмия
Противосудорожные Снижают эффективность терапии Судороги, возбуждение
Противодиабетические Повышают уровень сахара Скачки глюкозы

"Кофеин может усиливать нагрузку на печень при приёме парацетамола и раздражать желудок в сочетании с ибупрофеном или аспирином", — пояснила врач Назифат Уртенова.

Советы шаг за шагом

  1. Читайте инструкцию. Даже если кофе не упомянут, он может повлиять на действие лекарства.

  2. Проверяйте совместимость. Используйте фармацевтические справочники или спросите у врача.

  3. Делайте паузу. Между приёмом кофе и лекарства выдерживайте минимум 2-3 часа.

  4. Выбирайте время. Если препарат принимается натощак, кофе следует исключить.

  5. Оценивайте самочувствие. Тревожность, тремор, учащённое сердцебиение — повод пересмотреть привычки.

  6. Не совмещайте с алкоголем. Кофеин в сочетании с алкоголем и лекарствами усиливает токсическую нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе после антибиотика.
    Последствие: бессонница, нервозность, повышенное давление.
    Альтернатива: заменить кофе безкофеиновым напитком или пить через 3 часа после приёма препарата.

  • Ошибка: совмещать кофе с парацетамолом или аспирином.
    Последствие: раздражение желудка и нагрузка на печень.
    Альтернатива: запивайте лекарство водой и воздержитесь от кофе в течение дня.

  • Ошибка: принимать железо с кофе.
    Последствие: сниженное усвоение и дефицит железа.
    Альтернатива: пить железо за 2 часа до или после кофе, лучше с апельсиновым соком.

  • Ошибка: употреблять кофе при приёме антидепрессантов.
    Последствие: тревожность, бессонница, скачки давления.
    Альтернатива: временно ограничить кофеин до минимума.

А что если вы не можете отказаться от кофе?

Если утренний кофе — обязательный ритуал, просто соблюдайте интервалы между ним и лекарствами. Утреннюю чашку можно оставить, если таблетки принимаются вечером. При лечении хронических заболеваний лучше выбрать напитки с пониженным содержанием кофеина — цикорий, какао или зелёный чай. Важно помнить, что кофеин содержится и в энергетиках, и в некоторых лекарствах от простуды — нагрузка может складываться незаметно.

Плюсы и минусы кофе при лечении

Плюсы Минусы
Повышает бодрость и концентрацию Может снижать эффективность лекарств
Обладает антиоксидантным действием Усиливает тревожность и бессонницу
Ускоряет обмен веществ Повышает давление
Помогает при лёгких головных болях Раздражает слизистую желудка

FAQ

Можно ли пить кофе во время приёма антибиотиков?
Нет, особенно при фторхинолонах — это замедляет выведение кофеина и усиливает побочные эффекты.

А если я пью обезболивающее?
Парацетамол и ибупрофен с кофе перегружают печень и желудок, поэтому лучше делать между ними перерыв не менее 4 часов.

Кофе и железо несовместимы всегда?
Да, кофе снижает усвоение железа. Лучше принимать препараты натощак с соком или водой.

Можно ли диабетикам пить кофе с лекарствами?
Не рекомендуется. Кофеин может повышать сахар и снижать действие гипогликемических препаратов.

Что безопаснее: кофе или чай?
Зелёный чай мягче по действию и содержит меньше кофеина, но и его стоит пить с осторожностью при приёме лекарств.

Мифы и правда

  • Миф: кофе нейтрален и не влияет на лекарства.
    Правда: кофеин способен менять скорость метаболизма и выведения препаратов.

  • Миф: натуральный кофе безопаснее растворимого.
    Правда: содержание кофеина в обоих вариантах может быть одинаковым.

  • Миф: кофе помогает усваивать лекарства быстрее.
    Правда: наоборот, он мешает усвоению некоторых препаратов, особенно железа и тетрациклинов.

Исторический контекст

Интерес к взаимодействию кофе и лекарств возник ещё в середине XX века, когда фармакологи начали исследовать влияние кофеина на метаболизм. Тогда выяснилось, что кофе может изменять действие десятков препаратов — от обезболивающих до антидепрессантов. Сегодня подобные исследования продолжаются: врачи уточняют дозы и безопасные интервалы приёма, чтобы предупредить нежелательные реакции.

"Кофеин усиливает раздражающее действие обезболивающих на желудок и может повышать нагрузку на печень", — подчеркнула Назифат Уртенова.

Три интересных факта

  1. Кофеин начинает действовать уже через 10 минут после употребления и полностью выводится только через 8-12 часов.

  2. Совместный приём кофе и алкоголя временно маскирует опьянение, но усиливает токсичность для печени.

  3. Растворимый кофе часто содержит больше кофеина, чем натуральный эспрессо, из-за способа обработки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр Денис Островский рассказал о профессиональном выгорании и работе с тяжёлыми пациентами сегодня в 13:18
Между состраданием и безумием: как живут психиатры, которые лечат чужие кошмары

Как живёт врач, который ежедневно видит безумие и боль, но продолжает помогать людям? История психиатра, выдержавшего восемь лет в системе.

Читать полностью » Во сне мозг перестраивает нейронные связи и готовится к завтрашнему обучению — Такэси Оно сегодня в 13:12
Ночь без сна — минус память: одно недосыпание снижает способность к обучению почти наполовину

Японские учёные нашли доказательство того, что во сне мозг не отдыхает, а готовит себя к обучению. Открытие может перевернуть подход к образованию и лечению нарушений памяти.

Читать полностью » Врач Иван Еременко предупредил об опасности заражения бешенством от летучих мышей сегодня в 12:14
Даже без крови и укуса: врачи объяснили, как летучие мыши заражают бешенством

Почему встреча с летучей мышью может стоить жизни и что делать при укусе? Врач объясняет, как действует вирус бешенства и как защититься.

Читать полностью » Морковный сок укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и состояние кожи — диетологи сегодня в 12:12
Оранжевое золото для тела: как один стакан морковного сока меняет здоровье и кожу

Морковный сок — источник витаминов, энергии и красоты. Почему всего один стакан в день способен укрепить зрение, сердце и кожу — рассказываем подробно.

Читать полностью » В Нижневартовске врачи провели эндоскопическую операцию и предотвратили развитие рака сегодня в 11:50
Рак остановили до его рождения: уникальная эндоскопическая операция спасла пациента

Как врачи Нижневартовска остановили развитие рака без разрезов? История пациента и технология, которая помогает сохранить орган и жизнь.

Читать полностью » Сушилки для рук вызывают пересушивание кожи и трещины — Андрей Кондрахин сегодня в 11:18
Горячий воздух — холодная правда: врачи предупредили об опасности сушилок для рук

Сушилки для рук кажутся безвредными, но врачи предупреждают: горячий поток воздуха может разрушить защитный барьер кожи. Разбираемся, чем они опасны.

Читать полностью » Наследственность определяет цвет, прикус и устойчивость эмали к кариесу — Роман Вольберг сегодня в 10:18
Спасибо, мама и папа: что мы действительно наследуем вместе с прикусом и улыбкой

Почему у одних людей зубы идеальные, а у других ломкие и чувствительные с детства? Стоматолог объясняет, какую роль играет наследственность.

Читать полностью » Минздрав России: витамин A и каротин поддерживают здоровье глаз сегодня в 10:15
Глаза устают? Добавьте в рацион эти овощи — и зрение скажет спасибо

Какие продукты помогут сохранить зрение и почему моркови одной недостаточно? Врач объясняет, как питание влияет на здоровье глаз.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Поза спящей собаки показывает уровень доверия к хозяину
Дом
Юристы объяснили, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъезде
Садоводство
Садоводы Кабардино-Балкарии: здоровую листву лучше оставить под деревьями до весны
Дом
Роспотребнадзор объяснил, как избавиться от постельных клопов в квартире
Спорт и фитнес
Матвей Сафонов заявил, что рад вернуться в сборную России перед матчами с Ираном и Боливией
Красота и здоровье
Минздрав Кубани: умеренное употребление кофе поддерживает работу сердца и печени
Садоводство
Белокочанная капуста даёт плотные кочаны при правильной рассаде и поливе — Иван Петров
Дом
Эксперты объяснили, какие ошибки на кухне приводят к росту бактерий и неприятному запаху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet