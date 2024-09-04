Новые проекты для РОС и доставки грузов одобрены на этапе акселератора РКК "Энергия"

Проект беспилотного летательного аппарата для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), наряду с другими инновациями, успешно преодолел очередной этап отбора в технологическом акселераторе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК), входящей в состав Роскосмоса. Эту информацию подтвердили представители корпорации.
В РКК "Энергия" уточнили, что проект беспилотного летательного аппарата для космической станции стал одной из технологий, прошедших на следующий этап, который является одним из завершающих в рамках отбора.
Также на продолжение рассмотрения были отобраны проекты электродуговой двигательной установки, использующей продукты разложения воды, компактного спускаемого аппарата для доставки грузов с орбитальной станции на Землю, управляемой парашютной системы с использованием технологий компьютерного зрения, а также платформы для размещения оборудования на орбите.
Ранее весной корпорация получила более 70 заявок от сотрудников космической отрасли, студентов, аспирантов и стартапов. После нескольких этапов отбора в конкурсе осталось лишь 10 проектов. По словам представителей РКК "Энергия", основная задача команд на данном этапе заключается в доработке своих проектов с учетом полученных рекомендаций и знаний, чтобы затем побороться за призовые места на демо-дне, который запланирован на ноябрь. Призовой фонд составляет 3,2 миллиона рублей.
В марте текущего года РКК "Энергия" объявила о запуске второго акселератора технологий для Российской орбитальной станции. В рамках конкурса планируется выбрать как минимум три наиболее перспективных проекта, связанных с разработкой новой отечественной космической станции. Победители получат комплексную поддержку для дальнейшего развития своих инициатив.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, А.Моргуновская , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
Аналитик рассказал про приток денег в крупные государственные банки
В июле 2023 года многие частные банки, включая крупные финансовые учреждения, столкнулись с заметным оттоком срочных вкладов от своих клиентов. Это было вызвано несколькими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка и соответствующий рост процентных ставок по вкладам в крупных государственных банках.
Киргизия ужесточает требования по пребыванию в стране для иностранцев
С 5 сентября иностранцы из России, Армении, Беларуси и Казахстана, которые приехали в Киргизию по личным делам, должны будут предоставить вид на жительство или удостоверение беженца. Это касается тех, кто находится в республике больше трёх месяцев.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.
Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика
Шоумен Максим Галкин* эмоционально отреагировал на негативный комментарий подписчика.