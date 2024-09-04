Новые проекты для РОС и доставки грузов одобрены на этапе акселератора РКК "Энергия"

Проект беспилотного летательного аппарата для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), наряду с другими инновациями, успешно преодолел очередной этап отбора в технологическом акселераторе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК), входящей в состав Роскосмоса. Эту информацию подтвердили представители корпорации.

В РКК "Энергия" уточнили, что проект беспилотного летательного аппарата для космической станции стал одной из технологий, прошедших на следующий этап, который является одним из завершающих в рамках отбора.

Также на продолжение рассмотрения были отобраны проекты электродуговой двигательной установки, использующей продукты разложения воды, компактного спускаемого аппарата для доставки грузов с орбитальной станции на Землю, управляемой парашютной системы с использованием технологий компьютерного зрения, а также платформы для размещения оборудования на орбите.

Ранее весной корпорация получила более 70 заявок от сотрудников космической отрасли, студентов, аспирантов и стартапов. После нескольких этапов отбора в конкурсе осталось лишь 10 проектов. По словам представителей РКК "Энергия", основная задача команд на данном этапе заключается в доработке своих проектов с учетом полученных рекомендаций и знаний, чтобы затем побороться за призовые места на демо-дне, который запланирован на ноябрь. Призовой фонд составляет 3,2 миллиона рублей.

В марте текущего года РКК "Энергия" объявила о запуске второго акселератора технологий для Российской орбитальной станции. В рамках конкурса планируется выбрать как минимум три наиболее перспективных проекта, связанных с разработкой новой отечественной космической станции. Победители получат комплексную поддержку для дальнейшего развития своих инициатив.

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