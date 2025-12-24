Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
игристое вино
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:01

Просекко вышло из тени шампанского: предновогодние покупки переписали винную иерархию

В преддверии Нового года покупательские предпочтения россиян в сегменте игристых вин заметно изменились. В декабре 2025 года спрос на эту категорию в специализированных винотеках вырос значительно сильнее, чем годом ранее, что аналитики связывают с праздничным сезоном и переоценкой ассортимента. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на релиз группы компаний Simple Group.

Рост продаж в декабре

Согласно данным SimpleWine, спрос на российские игристые вина в декабре 2025 года оказался на 50 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Для анализа использовались первые три недели месяца, которые традиционно считаются пиковыми с точки зрения предновогодних покупок.

По сравнению с ноябрем рост оказался еще более выраженным. В SimpleWine подсчитали, что продажи игристых вин за этот период увеличились сразу на 164 процента. Такой скачок аналитики связывают с активной подготовкой покупателей к праздничным мероприятиям и корпоративам.

Просекко как лидер спроса

Отдельное внимание в компании уделили структуре продаж. Лидером предновогоднего спроса стало просекко. Если в декабре 2024 года на этот напиток приходилось около 42 процентов продаж игристых вин, то в 2025 году его доля выросла до 52 процентов.

Таким образом, именно просекко стало самым востребованным вариантом для праздничного стола в рамках сети SimpleWine, опередив другие категории по темпам роста и доле в продажах.

Общая картина по Simple Group

При анализе результатов всей группы компаний Simple Group структура спроса выглядит иначе. В этом случае лидерами становятся шампанское и креманы. В предпраздничный период их продажи выросли на 43 и 34 процента соответственно.

Рост спроса на просекко в масштабах всей группы оказался более умеренным и составил 11 процентов. Это указывает на различия в потребительском поведении в зависимости от формата продаж и ассортимента конкретных торговых площадок.

