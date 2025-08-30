Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Овечкин
Овечкин
© commons.wikimedia.org by Keith Allison from Hanover, MD, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:07

Прощание со льдом: как прошел последний матч Дацюка с Овечкиным и Фетисовым

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ

В Екатеринбурге на арене "УГМК-Арена" состоялся торжественный прощальный матч легендарного российского хоккеиста Павла Дацюка. В знаковом спортивном событии приняли участие выдающиеся игроки отечественного и мирового хоккея, включая Александра Овечкина, Вячеслава Фетисова, Сергея Федорова, Илью Ковальчука и других звезд.

Перед началом игры 47-летнему хоккеисту, входящему в элитный "Тройной золотой клуб" чемпионов Олимпиады, мира и обладателей Кубка Стэнли, было присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. Церемония стала признанием не только спортивных достижений Дацюка, но и его вклада в развитие хоккея в регионе.

Сама товарищеская встреча подарила зрителям множество ярких моментов и завершилась убедительной победой команды Дацюка со счетом 13:8. Мероприятие стало значимым событием в спортивной жизни страны, собравшим на одной площадке несколько поколений хоккейных звезд.

Прощальный матч символически завершил выдающуюся карьеру одного из самых техничных игроков современности, прозванного "Волшебником" за уникальное мастерство владения клюшкой и непредсказуемость на льду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер 25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

Читать полностью » В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа 24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Читать полностью » Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области 24.08.2025 в 14:35

Крупный пожар на челябинской птицефабрике: спасатели оперативно справились с огнем

Крупный пожар на территории птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области произошел вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Как сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону, возгорание началось на кровле производственного помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров.

Читать полностью » МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября 23.08.2025 в 23:32

Межведомственные комиссии завершили проверку образовательных учреждений в Тюменском регионе

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области официально подтвердило полную готовность всех образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Соответствующая оценка была проведена в рамках масштабной проверки.

Читать полностью » Мэр Нижнего Тагила обсудил с горожанами проблемы города в ретротрамвае 23.08.2025 в 17:04

Из кабинета — в вагон: жители обсудили городские проблемы с мэром на ходу

Мэр Нижнего Тагила выбрал необычный способ пообщаться с подписчиками — они обсудили городские проблемы прямо во время поездки на ретротрамвае.

Читать полностью » Незаконный майнинг в Тюмени: энергетики пресекли деятельность криптоферм на 65 млн рублей 23.08.2025 в 12:01

Битва с серым майнингом: в Тюменской области усиливают контроль за энергопотреблением

В Тюменской области по результатам масштабных проверок энергосбытовых компаний была пресечена деятельность нескольких крупных нелегальных ферм по добыче криптовалют. Сумма причиненного энергетикам ущерба оценивается в 65 миллионов рублей. В ходе  двух тысяч плановых обходов потребителей выявили пять фактов организации незаконного майнинга.

Читать полностью » В Югре стартовала программа выплат бизнесу за трудоустройство ветеранов СВО 22.08.2025 в 23:50

100 тысяч за ветерана СВО: кому платят за трудоустройство участников спецоперации

Ханты-Мансийском автономном округе запущена новая программа стимулирования предпринимателей, направленная на содействие в трудоустройстве ветеранов СВО. Назначена выплата в размере 100 тысяч рублей субъектам малого и среднего предпринимательства за каждого официально трудоустроенного участника СВО.

Читать полностью » В Кургане вынесен первый штраф за демонстрацию символики сатанистов* 22.08.2025 в 15:47

Прецедент создан: как решение Верховного суда привело к первому в России штрафу за изображение сатаны

В Кургане суд вынес первый в регионе админштраф за публичную демонстрацию символики, признанной экстремистской. Как сообщается в решении городского суда, местный житель был оштрафован на одну тысячу рублей за размещение на своей личной странице в социальной сети изображения, ассоциирующегося с деятельностью запрещенного движения.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные обнаружили: добросовестные люди показывают лучшие результаты в аэробных и силовых тестах
Еда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru