ЦБ РФ удовлетворил добровольную ликвидания "Американ экспресс банка"

Центробанк России принял решение об аннулировании лицензии у банка "Америкэн Экспресс Банк" по просьбе самой кредитной организации. Это решение было принято в соответствии с ходатайством банка, направленным в Банк России в связи с решением единственного участника о добровольной ликвидации.

Банк "Америкэн Экспресс Банк" был зарегистрирован в Москве и занимал 300-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов. Однако в июле этого года банк подал заявление о своей ликвидации, а фактически прекратил проводить операции российских клиентов еще в 2022 году.

Это не первый раз, когда компания American Express покидает российский рынок. После революции компания уже уходила из России почти 100 лет назад. Теперь же банк решил добровольно ликвидироваться, и Центробанк удовлетворил эту просьбу, аннулировав лицензию на осуществление банковских операций.

Аннулирование лицензии у банка "Америкэн Экспресс Банк" не должно иметь существенного влияния на банковскую систему Российской Федерации. Банк был относительно небольшим и не занимал значимую долю на рынке. Однако это решение может иметь значение для клиентов банка, которые теперь будут вынуждены искать альтернативные банковские услуги.

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