Череда прорывов труб в Петербурге опровергает слова Беглова о готовности теплосетей к зимнему сезону

В Петербурге накануне произошло два прорыва теплосетей. Ветхие трубы не выдержали резкого похолодания, несмотря на заверения губернатора города Александра Беглова в успешном проведении испытаний перед отопительным сезоном.
В результате прорыва на Измайловском проспекте, 17 было приостановлено дорожное движение, что доставило владельцам авто неудобства. В то же время в Пушкине на Полковой улице "забил" фонтан. Администрация района, аварийная диспетчерская служба и сотрудники "Водоканала" не дали комментариев о том, когда водоснабжение будет восстановлено.
Губернатор Беглов будто игнорирует тот факт, что инженерная инфраструктура в городе давно нуждается в замене. По подсчетам экспертов, около 40% труб крайне изношены, а 30% нуждаются в полной замене.
Ранее сообщалось, что в канун Рождества в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой.
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