Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:41

Прорыв в онкологии: как пептидная вакцина меняет подход к лечению колоректального рака

Скворцова рассказала о запуске клинических испытаний пептидной вакцины Онкопепт — Россия-24

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова анонсировала начало клинического применения первой отечественной пептидной вакцины "Онкопепт". Эта вакцина предназначена для лечения пациентов с метастатическим колоректальным раком, сообщается в эфире телеканала "Россия-24".

Прорыв в лечении рака

Скворцова отметила, что в 2025 году было получено разрешение на клиническое применение вакцины. "Онкопепт" является пептидной вакциной против колоректального рака или аденокарциномы кишечника. В настоящее время активно идет подбор пациентов для начала лечения, и специалисты надеются на успешный результат.

Развитие персонализированных препаратов

ФМБА продолжает работу по созданию новых персонализированных препаратов для онкологии. Ведется разработка второй вакцины, основанной на мРНК (матричной РНК), которая также направлена на борьбу с колоректальным раком. Этот подход предоставляет пациентам индивидуализированное лечение, что является важным шагом в медицине.

"Онкопепт" представляет собой разработку учёных ФМБА и относится к классу персонализированных противораковых вакцин, которые создаются с учётом генетических особенностей опухоли конкретного пациента.

