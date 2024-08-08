Выступление Камалы Харрис было приостановлено из-за пропалестинских активистов

На предвыборном собрании в Детройте, где выступала вице-президент США и претендентка на пост президента Камала Харрис, произошел инцидент с участием активистов, выступающих в поддержку Палестины. Об этом сообщило издание USA Today.
По информации газеты, во время выступления Харрис группа протестующих начала выкрикивать лозунги, обвиняя ее в игнорировании проблемы и поддержке геноцида, и призывая не голосовать за нее.
Изначально Харрис попыталась продолжить свою речь, подчеркивая важность демократии и каждого голоса. Однако протестующие не унимались, и вице-президент вступила с ними в диалог, отметив, что если они желают победы Дональда Трампа, то могут открыто об этом заявить, в противном случае ей следует дать возможность высказаться.
Газета USA Today расценивает этот инцидент как свидетельство глубоких разногласий внутри Демократической партии США по вопросу ближневосточного конфликта.
Напомним, что в конце июля состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вице-президента США Камалы Харрис. Стороны обсуждали возможность достижения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских граждан, удерживаемых в плену. По итогам встречи Харрис публично обратилась к израильскому руководству с призывом как можно скорее заключить договор с палестинским движением ХАМАС и подчеркнула необходимость остановить страдания палестинского народа.
В связи с этим американские СМИ и эксперты высказывают мнение, что позиция вице-президента Харрис по отношению к Израилю более нейтральна, чем позиция действующего президента США Джо Байдена, который открыто называет себя "сионистом". Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис к прекращению огня, заявив, что война не будет остановлена.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Его напарником в борьбе за пост вице-президента станет сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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