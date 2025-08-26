Теплица в подарок: как сэкономить на налогах за хозяйственные постройки

Сараи, теплицы, бани и даже погреба, если их площадь не превышает 50 квадратных метров, освобождаются от налога на имущество физических лиц. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Какие объекты попадают под льготу

Речь идёт о хозяйственных постройках вспомогательного назначения. Они могут использоваться для бытовых нужд — хранения инвентаря, заготовок или отдыха. К ним относятся:

сараи,

навесы,

теплицы,

колодцы,

бани,

погреба.

Главное условие — строение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не использоваться в предпринимательской деятельности.

Ограничения и порядок применения

ФНС уточняет:

"Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства".

Чтобы гражданам не пришлось подавать заявления, действует проактивный порядок: обмен информацией о постройках идёт напрямую между налоговой и Росреестром.

Возможности расширения льготы

Ведомство отмечает, что многое зависит от решений муниципальных властей.

"Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м", — говорится в публикации.

Таким образом, в разных регионах условия могут быть более мягкими, чем установлено федеральными нормами.