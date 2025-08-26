Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деревянный сарай
Деревянный сарай
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:13

Теплица в подарок: как сэкономить на налогах за хозяйственные постройки

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество

Сараи, теплицы, бани и даже погреба, если их площадь не превышает 50 квадратных метров, освобождаются от налога на имущество физических лиц. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Какие объекты попадают под льготу

Речь идёт о хозяйственных постройках вспомогательного назначения. Они могут использоваться для бытовых нужд — хранения инвентаря, заготовок или отдыха. К ним относятся:

  • сараи,
  • навесы,
  • теплицы,
  • колодцы,
  • бани,
  • погреба.

Главное условие — строение должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и не использоваться в предпринимательской деятельности.

Ограничения и порядок применения

ФНС уточняет:

"Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства".

Чтобы гражданам не пришлось подавать заявления, действует проактивный порядок: обмен информацией о постройках идёт напрямую между налоговой и Росреестром.

Возможности расширения льготы

Ведомство отмечает, что многое зависит от решений муниципальных властей.

"Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м", — говорится в публикации.

Таким образом, в разных регионах условия могут быть более мягкими, чем установлено федеральными нормами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удивительный лайфхак: как заставить томаты плодоносить обильнее ночью сегодня в 17:15

Уникальный ночной уход за томатами: как получить больше плодов

Узнайте секрет богатого урожая томатов! Откройте для себя уникальный ночной ритуал, включающий опрыскивание борной кислотой, рыхление почвы и подкормку. Уже через неделю томаты порадуют увеличением завязей. Этот метод проверен и даст впечатляющий результат!

Читать полностью » Фил Кэтрон: главные причины коричневых пятен на газоне летом — засуха, дожди и грибковые инфекции сегодня в 17:11

Поливали с любовью, а газон всё равно пожелтел: ошибка кроется в уходе

Коричневые пятна на газоне портят весь вид. Эксперты объяснили, как отличить болезни от других причин и восстановить траву простым методом.

Читать полностью » Садоводы рассказали, как уксус, кипяток и гербициды помогают убрать сорняки с дорожек сегодня в 16:12

Трава пробивает даже бетон — но есть хитрости, которые остановят её навсегда

Сорняки исчезнут за одну ночь — узнайте, какие методы действительно работают и что выбрать: химию или безопасные органические способы.

Читать полностью » Газировка против тли: двойной удар по вредителям томатов сегодня в 16:01

Тля съедает томаты? Этот сладкий напиток – ваш секрет успеха, проверенный садовой практикой

Забудьте о вредной химии! Узнайте, как обычная газировка поможет вам эффективно бороться с тлей на томатах, огурцах и перцах. Простой рецепт, быстрый результат и даже дополнительная подкормка для вашего урожая!

Читать полностью » Главные враги урожая огурцов: как распознать и победить 3 самые опасные болезни сегодня в 15:01

Пероноспороз, септориоз, серая гниль: как спасти огурцы народными средствами

Секреты успешного урожая огурцов: узнайте, как бороться с главными болезнями - пероноспорозом, септориозом и серой гнилью. Народные средства и простые препараты помогут спасти растения и получить богатый урожай.

Читать полностью » Мобильные клумбы помогают пережить капризную весну и летние ливни в Орле сегодня в 14:03

Сад, который катится за солнцем: мобильные клумбы решают проблему заморозков

Мобильные клумбы помогают жителям Орловской области обойти жару и заморозки: цветник переезжает за солнцем, дольше цветёт и требует меньше ухода.

Читать полностью » Простой пояс на дереве сокращает популяцию вредителей на 70-80%: как это работает сегодня в 14:01

Этот простой пояс на дереве спасает урожай на 70-80%: как гусеницы плодожорки попадают в ловушку

Ловчие пояса – самый эффективный и экологичный способ защиты плодовых деревьев от гусениц плодожорки. Узнайте, как они работают, когда устанавливать и почему этот метод помогает сократить популяцию вредителей на 70-80%. Прощайте, химикаты!

Читать полностью » В Рязанской области устанавливают фонтаны с замкнутой циркуляцией воды без подключения к сети сегодня в 13:22

Фонтан без трубы покоряет Рязанскую область: делаю за вечер и воду не подключаю

Фонтан без водопровода, но с живой водой во дворе Рязанской области: схема, которая собирается за вечер, экономит счётчики и переживает наши морозы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно
Еда

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения
Наука и технологии

Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Культура и шоу-бизнес

Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru