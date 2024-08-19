МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

В случае если власти Федеративной Республики Германии примут решение изъять собственность Российской Федерации, которая находится на территории ФРГ, то ответ РФ будет благоразумным и аналогично затронет немецкое имущество. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Не так давно политическая консервативная партия Германии ХДС поддержала торговлю российской недвижимой собственностью в столице и крупнейшем городе Германии. Как позже стало известно, по окончании продаж полученные денежные средства планировали направить на поддержку Украине.
В свою очередь российский дипломат заявил, что в Российской Федерации тщательно контролируют происходящее вокруг российской собственности, которая находится в Федеративной Республике Германии. Он также добавил, что они моментально реагируют на даже самые незначительные попытки посягнуть на суверенное имущество российского государства. Кроме того, Олег Тяпкин сообщил агентству, что сигнал, который направляют властям Германии, весьма понятный — всевозможные нелегальные поступки неминуемо повлекут за собой разумный ответ в отношении собственности ФРГ, находящейся на территории России.
Фото: commons. wikimedia. org / Manfred Braun (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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