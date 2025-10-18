Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
недвижимость активы дом
недвижимость активы дом
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:10

Как получить скидку при покупке дома: важные моменты для успешного торга

Рынок недвижимости для покупателей: как получить скидку до 50% при покупке дома

В последние месяцы наблюдается тенденция, когда покупатели недвижимости, особенно частных домов, стали активнее торговаться, а цены на объекты порой снижаются на 50%. Владимир Шмелев, риелтор-практик, рассказал о причинах этого явления и дал советы, как грамотно вести переговоры при покупке дома. Он также поделился важными нюансами, которые следует учитывать при покупке жилья, чтобы не попасть в сложную ситуацию.

Рынок покупателя: почему скидки стали нормой?

Владимир Шмелев объясняет, что сегодня рынок недвижимости стал рынком покупателя, особенно если речь идет о частных домах. Это значит, что продавцам приходится конкурировать друг с другом и идти на сниженные цены, чтобы привлечь внимание покупателей.

"Покупка дома — это всегда серьезные вложения, и покупателей с деньгами или одобренным кредитом сейчас немного. К тому же срок продажи домов в несколько раз больше, чем квартир", — говорит Шмелев.

Покупатели часто рассматривают несколько десятков объектов, прежде чем принять решение. Дома, в отличие от квартир, не продаются так быстро, и продавцам приходится снижать цену, чтобы быстро найти покупателя.

Почему дома продаются сложнее, чем квартиры?

  1. Долгий процесс продажи. Продажа дома занимает больше времени, так как покупатели могут долго выбирать, сравнивая множество объектов.

  2. Более высокие расходы. Для покупки дома требуется больше финансов, что ограничивает количество потенциальных покупателей.

  3. Проблемы с ремонтом. Часто дома требуют дополнительного внимания и вложений, что также сдерживает покупателей.

Таким образом, если срочная продажа дома становится необходимостью, владельцы готовы снижать цену, порой, на треть или даже на 50%. В таком случае дом может быть продан за месяц, в отличие от квартиры, которая при срочной продаже может найти нового владельца за неделю.

Как использовать состояние дома для торга?

Состояние недвижимости играет ключевую роль в торге. Если у дома есть недочеты или необходимость в ремонте, то это всегда является поводом для спроса скидки. Одна из наиболее важных тем для переговоров — это состояние систем в доме.

1. Проблемы с водоснабжением и водоотведением

Если в доме есть неисправности в системах водоснабжения или канализации, это повод для значительного уменьшения стоимости. Продавцы, скорее всего, согласятся на снижение цены, если покупатель сможет указать на конкретные недостатки, требующие ремонта.

"Если есть поломка в системе водоснабжения или электроснабжения, можно смело просить сбавить ту сумму, которая нужна для устранения проблемы", — советует Шмелев.

Если нужно сделать косметический ремонт, то стоимость можно снизить примерно на 80-100 тыс. руб. за квадратный метр.

2. Ремонт и старый интерьер

Дом с устаревшим ремонтом - это ещё один повод для торга. Состояние интерьера влияет на стоимость дома, так как покупатель понимает, что ему придется инвестировать в обновление жилья.

"Для старых домов с изношенным ремонтом можно снизить цену на 15-20%, если аналогичные объекты продаются за высокую цену", — добавляет риелтор.

Для покупки дома в состоянии "косметический ремонт" или "требующий обновлений" разумно ориентироваться на 12-13 миллионов рублей за аналогичные объекты, которые стоят 16 миллионов в идеальном состоянии.

Важность юридической экспертизы при покупке

Юридические проблемы могут стать большой проблемой при покупке дома. На практике, даже небольшие юридические проблемы могут привести к долгим и затратным судебным разбирательствам.

1. Проблемы с документами

Если у продавца есть долги за коммунальные услуги, например, за свет или воду, то это будет основанием для уменьшения стоимости недвижимости. Однако такие вопросы нужно решать осторожно. Важно проверить, нет ли у продавца других крупных долгов, чтобы избежать возможных юридических сложностей.

"Если у продавца накопились долги или он подал на банкротство, это может повлиять на сделку, так как кредиторы могут оспорить её через суд", — предупреждает Шмелев.

Если долги не оплачены, это снижает стоимость объекта. В этом случае можно требовать скидку, равную размеру долга, или отказаться от сделки.

2. Прописанные в доме люди

Проблема с прописанными людьми в доме также может стать значительным препятствием для успешной сделки. Даже если продавец уверяет, что выселит всех прописанных в ближайшие недели, процесс может затянуться, и это вызовет дополнительные сложности.

"Процесс выселения прописанных людей может занять месяцы или годы, а иногда даже может быть невозможным", — отмечает Шмелев.

Если в документах на дом есть какие-либо ограничения, такие как запрет на строительство дополнительных построек или проблемы с земельным участком, лучше вообще отказаться от сделки.

Как не попасть в юридическую ловушку

Если в документах на дом или участок есть хоть малейший намек на юридический порок, лучше отказаться от сделки. Порой документы могут содержать скрытые проблемы, которые позже вылезут на поверхность и приведут к серьёзным проблемам.

"Я видел много случаев, когда покупатели приобретали дома, надеясь на улучшение участка, но сталкивались с ограничениями, которые невозможно было обойти", — рассказывает Шмелев.

Чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно проведите юридическую экспертизу и проконсультируйтесь с профессионалом.

Итог

Покупка дома — это не только вопрос финансов, но и юридической безопасности. Скидки на дома — это реальная возможность сэкономить, если правильно подойти к вопросу торга и учета состояния объекта. Не забывайте проверять состояние систем водоснабжения, ремонт, а также следить за юридическими аспектами сделки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно выбрать дом: важные советы, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем сегодня в 20:32
Как избежать ошибок при покупке частного дома: 5 вещей, которые нужно учесть

Как избежать ошибок при покупке частного дома? Узнайте, на что нужно обратить внимание и какие шаги помогут избежать проблем и финансовых потерь.

Читать полностью » Октябрь подходит для посева многолетников с естественной стратификацией семян — садоводы сегодня в 16:07
Пока соседи убирают листья — вы сажаете будущее: осенний посев многолетников без хлопот и рассады

Октябрь — лучшее время, чтобы заложить основу весеннего цветника. Какие многолетники посеять под зиму и как избежать ошибок — читайте в статье.

Читать полностью » Осенний посев томатов обеспечивает дружные весенние всходы и устойчивость к морозам — эксперты сегодня в 15:07
Томаты ушли в спячку, но проснутся чемпионами: секрет зимнего посева, который экономит силы и время

Подзимний посев томатов помогает сэкономить время и получить ранний урожай без рассады. Как правильно выбрать момент и сорта — объясняем пошагово.

Читать полностью » Смородину осенью обрабатывают фунгицидами и инсектицидами для профилактики — специалисты сегодня в 14:26
Бабушка с ведром вонючего чуда была права: как простая осенняя профилактика избавит кусты от тли и грибка

Жёлтые листья — сигнал, что смородина готовится к отдыху. Самое время защитить кусты от вредителей и болезней, чтобы весной они встретили сезон здоровыми и сильными.

Читать полностью » Учёные назвали самые опасные виды грибов в российских лесах — бледная поганка и мухомор сегодня в 14:10
Похожи, как близнецы: грибы, которые способны обмануть даже опытного сборщика

Осенний лес зовёт грибников, но за каждым найденным грибом скрывается тайна природы и риск ошибки. Как отличить съедобное от опасного и сохранить здоровье — в нашем материале.

Читать полностью » Гумат калия восстанавливает плодородие почвы и повышает урожайность растений — специалисты Огород-365 сегодня в 13:26
Бабушка полила чёрной водой — и помидоры пошли вразнос: что такое гумат калия и почему он работает лучше химии

Гумат калия — экологичное удобрение, которое не только питает растения, но и оживляет почву. Как его правильно использовать, чтобы получить богатый и чистый урожай — читайте в материале.

Читать полностью » Эксперты: в Тамбовской области оптимальное время подзимней посадки — середина октября сегодня в 13:04
Один раз посадил — полвесны отдыхаешь: подзимняя хитрость садоводов Тамбовщины

Что сажают под зиму, чтобы весной клумбы Тамбовской области зацвели первыми: проверенные растения, советы и главный секрет успешной посадки.

Читать полностью » Мандарин Клементина можно вырастить дома из косточки с прививкой — специалисты сегодня в 12:26
Один секрет — и мандарин зацветёт: как правильно привить Клементину, чтобы дождаться плодов

Мандарин Клементина можно вырастить прямо дома — из косточки, с прививкой и правильным уходом. Узнайте, как получить настоящий урожай цитрусовых в квартире.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Фазан признан диетическим продуктом с низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов группы B
Питомцы
Кошки выражают доверие к человеку медленным морганием
Еда
Шеф Гордон Рамзи: минимизация пищевых отходов — не мода, а необходимость
Технологии
Исследование Graphite: более 50% интернет-контента в 2025 году создаётся искусственным интеллектом
Спорт и фитнес
Йога, тайцзи и активные видеоигры признаны самыми полезными для мозга
Садоводство
Тонкости хранения картофеля: как поддерживать оптимальные условия для долгосрочного хранения
Туризм
Путешественница пожаловалась на грубость персонала аэропорта Минеральных Вод
Садоводство
Тыквенные семечки как удобрение: полезные свойства и методы применения для огорода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet