Как получить скидку при покупке дома: важные моменты для успешного торга

В последние месяцы наблюдается тенденция, когда покупатели недвижимости, особенно частных домов, стали активнее торговаться, а цены на объекты порой снижаются на 50%. Владимир Шмелев, риелтор-практик, рассказал о причинах этого явления и дал советы, как грамотно вести переговоры при покупке дома. Он также поделился важными нюансами, которые следует учитывать при покупке жилья, чтобы не попасть в сложную ситуацию.

Рынок покупателя: почему скидки стали нормой?

Владимир Шмелев объясняет, что сегодня рынок недвижимости стал рынком покупателя, особенно если речь идет о частных домах. Это значит, что продавцам приходится конкурировать друг с другом и идти на сниженные цены, чтобы привлечь внимание покупателей.

"Покупка дома — это всегда серьезные вложения, и покупателей с деньгами или одобренным кредитом сейчас немного. К тому же срок продажи домов в несколько раз больше, чем квартир", — говорит Шмелев.

Покупатели часто рассматривают несколько десятков объектов, прежде чем принять решение. Дома, в отличие от квартир, не продаются так быстро, и продавцам приходится снижать цену, чтобы быстро найти покупателя.

Почему дома продаются сложнее, чем квартиры?

Долгий процесс продажи. Продажа дома занимает больше времени, так как покупатели могут долго выбирать, сравнивая множество объектов. Более высокие расходы. Для покупки дома требуется больше финансов, что ограничивает количество потенциальных покупателей. Проблемы с ремонтом. Часто дома требуют дополнительного внимания и вложений, что также сдерживает покупателей.

Таким образом, если срочная продажа дома становится необходимостью, владельцы готовы снижать цену, порой, на треть или даже на 50%. В таком случае дом может быть продан за месяц, в отличие от квартиры, которая при срочной продаже может найти нового владельца за неделю.

Как использовать состояние дома для торга?

Состояние недвижимости играет ключевую роль в торге. Если у дома есть недочеты или необходимость в ремонте, то это всегда является поводом для спроса скидки. Одна из наиболее важных тем для переговоров — это состояние систем в доме.

1. Проблемы с водоснабжением и водоотведением

Если в доме есть неисправности в системах водоснабжения или канализации, это повод для значительного уменьшения стоимости. Продавцы, скорее всего, согласятся на снижение цены, если покупатель сможет указать на конкретные недостатки, требующие ремонта.

"Если есть поломка в системе водоснабжения или электроснабжения, можно смело просить сбавить ту сумму, которая нужна для устранения проблемы", — советует Шмелев.

Если нужно сделать косметический ремонт, то стоимость можно снизить примерно на 80-100 тыс. руб. за квадратный метр.

2. Ремонт и старый интерьер

Дом с устаревшим ремонтом - это ещё один повод для торга. Состояние интерьера влияет на стоимость дома, так как покупатель понимает, что ему придется инвестировать в обновление жилья.

"Для старых домов с изношенным ремонтом можно снизить цену на 15-20%, если аналогичные объекты продаются за высокую цену", — добавляет риелтор.

Для покупки дома в состоянии "косметический ремонт" или "требующий обновлений" разумно ориентироваться на 12-13 миллионов рублей за аналогичные объекты, которые стоят 16 миллионов в идеальном состоянии.

Важность юридической экспертизы при покупке

Юридические проблемы могут стать большой проблемой при покупке дома. На практике, даже небольшие юридические проблемы могут привести к долгим и затратным судебным разбирательствам.

1. Проблемы с документами

Если у продавца есть долги за коммунальные услуги, например, за свет или воду, то это будет основанием для уменьшения стоимости недвижимости. Однако такие вопросы нужно решать осторожно. Важно проверить, нет ли у продавца других крупных долгов, чтобы избежать возможных юридических сложностей.

"Если у продавца накопились долги или он подал на банкротство, это может повлиять на сделку, так как кредиторы могут оспорить её через суд", — предупреждает Шмелев.

Если долги не оплачены, это снижает стоимость объекта. В этом случае можно требовать скидку, равную размеру долга, или отказаться от сделки.

2. Прописанные в доме люди

Проблема с прописанными людьми в доме также может стать значительным препятствием для успешной сделки. Даже если продавец уверяет, что выселит всех прописанных в ближайшие недели, процесс может затянуться, и это вызовет дополнительные сложности.

"Процесс выселения прописанных людей может занять месяцы или годы, а иногда даже может быть невозможным", — отмечает Шмелев.

Если в документах на дом есть какие-либо ограничения, такие как запрет на строительство дополнительных построек или проблемы с земельным участком, лучше вообще отказаться от сделки.

Как не попасть в юридическую ловушку

Если в документах на дом или участок есть хоть малейший намек на юридический порок, лучше отказаться от сделки. Порой документы могут содержать скрытые проблемы, которые позже вылезут на поверхность и приведут к серьёзным проблемам.

"Я видел много случаев, когда покупатели приобретали дома, надеясь на улучшение участка, но сталкивались с ограничениями, которые невозможно было обойти", — рассказывает Шмелев.

Чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно проведите юридическую экспертизу и проконсультируйтесь с профессионалом.

Итог

Покупка дома — это не только вопрос финансов, но и юридической безопасности. Скидки на дома — это реальная возможность сэкономить, если правильно подойти к вопросу торга и учета состояния объекта. Не забывайте проверять состояние систем водоснабжения, ремонт, а также следить за юридическими аспектами сделки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.