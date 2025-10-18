Как получить скидку при покупке дома: важные моменты для успешного торга
В последние месяцы наблюдается тенденция, когда покупатели недвижимости, особенно частных домов, стали активнее торговаться, а цены на объекты порой снижаются на 50%. Владимир Шмелев, риелтор-практик, рассказал о причинах этого явления и дал советы, как грамотно вести переговоры при покупке дома. Он также поделился важными нюансами, которые следует учитывать при покупке жилья, чтобы не попасть в сложную ситуацию.
Рынок покупателя: почему скидки стали нормой?
Владимир Шмелев объясняет, что сегодня рынок недвижимости стал рынком покупателя, особенно если речь идет о частных домах. Это значит, что продавцам приходится конкурировать друг с другом и идти на сниженные цены, чтобы привлечь внимание покупателей.
"Покупка дома — это всегда серьезные вложения, и покупателей с деньгами или одобренным кредитом сейчас немного. К тому же срок продажи домов в несколько раз больше, чем квартир", — говорит Шмелев.
Покупатели часто рассматривают несколько десятков объектов, прежде чем принять решение. Дома, в отличие от квартир, не продаются так быстро, и продавцам приходится снижать цену, чтобы быстро найти покупателя.
Почему дома продаются сложнее, чем квартиры?
-
Долгий процесс продажи. Продажа дома занимает больше времени, так как покупатели могут долго выбирать, сравнивая множество объектов.
-
Более высокие расходы. Для покупки дома требуется больше финансов, что ограничивает количество потенциальных покупателей.
-
Проблемы с ремонтом. Часто дома требуют дополнительного внимания и вложений, что также сдерживает покупателей.
Таким образом, если срочная продажа дома становится необходимостью, владельцы готовы снижать цену, порой, на треть или даже на 50%. В таком случае дом может быть продан за месяц, в отличие от квартиры, которая при срочной продаже может найти нового владельца за неделю.
Как использовать состояние дома для торга?
Состояние недвижимости играет ключевую роль в торге. Если у дома есть недочеты или необходимость в ремонте, то это всегда является поводом для спроса скидки. Одна из наиболее важных тем для переговоров — это состояние систем в доме.
1. Проблемы с водоснабжением и водоотведением
Если в доме есть неисправности в системах водоснабжения или канализации, это повод для значительного уменьшения стоимости. Продавцы, скорее всего, согласятся на снижение цены, если покупатель сможет указать на конкретные недостатки, требующие ремонта.
"Если есть поломка в системе водоснабжения или электроснабжения, можно смело просить сбавить ту сумму, которая нужна для устранения проблемы", — советует Шмелев.
Если нужно сделать косметический ремонт, то стоимость можно снизить примерно на 80-100 тыс. руб. за квадратный метр.
2. Ремонт и старый интерьер
Дом с устаревшим ремонтом - это ещё один повод для торга. Состояние интерьера влияет на стоимость дома, так как покупатель понимает, что ему придется инвестировать в обновление жилья.
"Для старых домов с изношенным ремонтом можно снизить цену на 15-20%, если аналогичные объекты продаются за высокую цену", — добавляет риелтор.
Для покупки дома в состоянии "косметический ремонт" или "требующий обновлений" разумно ориентироваться на 12-13 миллионов рублей за аналогичные объекты, которые стоят 16 миллионов в идеальном состоянии.
Важность юридической экспертизы при покупке
Юридические проблемы могут стать большой проблемой при покупке дома. На практике, даже небольшие юридические проблемы могут привести к долгим и затратным судебным разбирательствам.
1. Проблемы с документами
Если у продавца есть долги за коммунальные услуги, например, за свет или воду, то это будет основанием для уменьшения стоимости недвижимости. Однако такие вопросы нужно решать осторожно. Важно проверить, нет ли у продавца других крупных долгов, чтобы избежать возможных юридических сложностей.
"Если у продавца накопились долги или он подал на банкротство, это может повлиять на сделку, так как кредиторы могут оспорить её через суд", — предупреждает Шмелев.
Если долги не оплачены, это снижает стоимость объекта. В этом случае можно требовать скидку, равную размеру долга, или отказаться от сделки.
2. Прописанные в доме люди
Проблема с прописанными людьми в доме также может стать значительным препятствием для успешной сделки. Даже если продавец уверяет, что выселит всех прописанных в ближайшие недели, процесс может затянуться, и это вызовет дополнительные сложности.
"Процесс выселения прописанных людей может занять месяцы или годы, а иногда даже может быть невозможным", — отмечает Шмелев.
Если в документах на дом есть какие-либо ограничения, такие как запрет на строительство дополнительных построек или проблемы с земельным участком, лучше вообще отказаться от сделки.
Как не попасть в юридическую ловушку
Если в документах на дом или участок есть хоть малейший намек на юридический порок, лучше отказаться от сделки. Порой документы могут содержать скрытые проблемы, которые позже вылезут на поверхность и приведут к серьёзным проблемам.
"Я видел много случаев, когда покупатели приобретали дома, надеясь на улучшение участка, но сталкивались с ограничениями, которые невозможно было обойти", — рассказывает Шмелев.
Чтобы избежать подобных ситуаций, обязательно проведите юридическую экспертизу и проконсультируйтесь с профессионалом.
Итог
Покупка дома — это не только вопрос финансов, но и юридической безопасности. Скидки на дома — это реальная возможность сэкономить, если правильно подойти к вопросу торга и учета состояния объекта. Не забывайте проверять состояние систем водоснабжения, ремонт, а также следить за юридическими аспектами сделки, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru