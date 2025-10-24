Миллионы домов вне закона? Россиянам продлили срок, чтобы исправить ошибки прошлого
Программа, получившая название "дачная амнистия", уже не первый год помогает россиянам узаконить права на землю и строения, возведённые без официальных документов. Недавно стало известно, что её действие продлено до 1 марта 2031 года. Об этом напомнил депутат Государственной думы Никита Чаплин.
"Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года", — сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, это решение позволит миллионам граждан решить старую проблему — оформить в собственность дома и участки, которые до сих пор числятся "ничьими" или зарегистрированы с ошибками.
Что представляет собой дачная амнистия
Под этим термином понимают упрощённую процедуру регистрации прав собственности на недвижимость, расположенную на садовых, дачных и приусадебных участках. В отличие от обычной схемы, она не требует полного пакета строительных документов и технических планов, что особенно важно для домов, возведённых десятки лет назад.
Мера распространяется на объекты, построенные до мая 1998 года. Это правило закреплено в Федеральном законе № 93-ФЗ, принятом ещё в 2006 году. За почти двадцать лет действия программы миллионы россиян смогли оформить дома, гаражи и хозяйственные постройки, построенные "по старинке" — без проектной документации и разрешений.
Как работает упрощённая схема
Чтобы узаконить дом, гражданину необходимо:
-
Иметь документы на земельный участок (право собственности, договор аренды или акт о предоставлении земли).
-
Подготовить технический план постройки, который оформляется через кадастрового инженера.
-
Подать заявление в Росреестр через МФЦ или портал "Госуслуги".
После проверки данных объект регистрируется, и владелец получает выписку из ЕГРН.
Главное преимущество этой процедуры — отсутствие необходимости предоставлять разрешение на строительство, что делает процесс быстрым и недорогим.
Почему продление до 2031 года важно
Продление "амнистии" ещё на шесть лет связано с тем, что значительная часть россиян до сих пор не успела оформить права. Многие дачи и дома были построены в 1980–1990-х годах без соблюдения бюрократических требований. Без регистрации такие объекты нельзя продать, подарить, застраховать или передать по наследству.
Продление сроков позволит избежать правового хаоса, когда большое количество строений формально остаются вне системы государственного учёта. К тому же упрощённый порядок помогает снизить нагрузку на суды, так как споров о собственности становится меньше.
Сравнение: обычное оформление и "амнистия"
|Параметр
|Обычная процедура
|Дачная амнистия
|Разрешение на строительство
|Обязательно
|Не требуется
|Проектная документация
|Нужна
|Не нужна
|Срок оформления
|До нескольких месяцев
|Обычно 2-4 недели
|Стоимость оформления
|Выше из-за дополнительных документов
|Минимальные расходы
|Применимо к объектам
|Новые постройки
|Построенные до 1998 года
Пошаговые советы по регистрации
-
Проверьте, есть ли участок в базе Росреестра. Это можно сделать онлайн.
-
Если сведений нет — обратитесь в МФЦ для постановки на кадастровый учёт.
-
Закажите у кадастрового инженера технический план дома.
-
Подайте заявление на регистрацию через портал "Госуслуги".
-
Получите выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности.
Ошибки, которых стоит избегать
-
Ошибка: оформление только участка без дома.
Последствие: постройка останется без правового статуса.
Альтернатива: сразу подавайте документы на весь объект недвижимости.
-
Ошибка: несоответствие площади в документах.
Последствие: отказ в регистрации.
Альтернатива: уточните границы участка и закажите корректировку кадастровых данных.
-
Ошибка: отсутствие межевого плана.
Последствие: невозможность оформить землю.
Альтернатива: закажите межевание у лицензированного специалиста.
А что если дом построен после 1998 года?
Для таких объектов "амнистия" не действует. Владельцам придётся пройти стандартную процедуру — получить разрешение на строительство, подготовить проект и технический план, а затем зарегистрировать право собственности через Росреестр. Однако в некоторых регионах действуют временные программы, смягчающие требования для индивидуальных жилых домов.
Часто задаваемые вопросы
Как понять, подходит ли мой дом под амнистию?
Если он построен до мая 1998 года и расположен на земельном участке, предназначенном для садоводства или дачного хозяйства, — да, вы можете воспользоваться программой.
Сколько стоит оформить документы?
Основные расходы связаны с услугами кадастрового инженера и госпошлиной за регистрацию. В среднем сумма составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
Можно ли оформить через доверенность?
Да, если доверенность нотариально заверена, представитель может подать заявление от вашего имени.
Мифы и правда
Миф: амнистия отменяет налоги.
Правда: налог на имущество начисляется после регистрации права собственности.
Миф: можно узаконить любую постройку.
Правда: программа действует только для объектов, построенных до мая 1998 года и не нарушающих градостроительные нормы.
Миф: оформление займёт пару дней.
Правда: даже при упрощённой схеме процесс занимает до нескольких недель.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru