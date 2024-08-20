Выяснились истинные цели покупателей жилплощади в России

Каждый пятый покупатель недвижимости использует её как инструмент для сбережения денег, пишет во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на подсчёты девелоперской компании "Мармакс".

Недвижимость по-прежнему остаётся одним из самых безопасных инвестиционных активов, не теряющим ликвидности даже в самые лютые времена.

Кроме того, это весьма выгодное вложение: квартира с момента старта продаж до сдачи дома может подорожать минимум на 25% с учётом текущей экономической ситуации, а фактический рост может быть ещё выше — около 40-50%.

К слову, под недвижимостью для инвестиций подразумевается не только жильё в городской застройке, но коммерческая недвижимость, и загородные дома, и земельные участки. А доход можно получать не только от перепродажи или обмена, но и от сдачи в аренду.