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Более 20% покупателей жилья приобретают его ради вложений, подсчитал
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Выяснились истинные цели покупателей жилплощади в России

Более 20% покупателей жилья приобретают его ради вложений, подсчитал "Мармакс"

Каждый пятый покупатель недвижимости использует её как инструмент для сбережения денег, пишет во вторник "Газета.Ru" со ссылкой на подсчёты девелоперской компании "Мармакс".

Недвижимость по-прежнему остаётся одним из самых безопасных инвестиционных активов, не теряющим ликвидности даже в самые лютые времена.

Кроме того, это весьма выгодное вложение: квартира с момента старта продаж до сдачи дома может подорожать минимум на 25% с учётом текущей экономической ситуации, а фактический рост может быть ещё выше — около 40-50%.

К слову, под недвижимостью для инвестиций подразумевается не только жильё в городской застройке, но коммерческая недвижимость, и загородные дома, и земельные участки. А доход можно получать не только от перепродажи или обмена, но и от сдачи в аренду.

Фото: Freepik/freepik

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