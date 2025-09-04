Как передать квартиру и не пожалеть об этом: два варианта на выбор

Оформление договора дарения — один из самых популярных способов передачи квартиры в собственность. Как и завещание, дарственная требует обязательной государственной регистрации.

Преимущества и недостатки дарственной

Юрист Сергей Петров отмечает, что ключевое преимущество договора дарения заключается в простоте: он позволяет передать исключительно саму квартиру, без долгов и обременений.

Однако у такого варианта есть и минусы:

Налог . Если получатель не является близким родственником дарителя, ему придётся заплатить 13% от кадастровой стоимости квартиры.

Полная утрата прав. После регистрации сделки бывший владелец больше никак не может распоряжаться жильём, и новый собственник имеет право даже выселить его.

Рента как альтернатива

Петров напоминает, что для пожилых людей более безопасным решением часто становится договор ренты.

"Это соглашение, по которому владелец передает квартиру другому человеку в обмен на пожизненные выплаты или содержание", — пояснил эксперт.

Почему рента выгодна пенсионерам

Договор ренты даёт пенсионеру ряд гарантий:

право пожизненного проживания в квартире;

невозможность выселения новым собственником;

регулярные денежные выплаты или помощь с бытовыми делами (оплата счетов, покупка продуктов, уборка).

Таким образом, рента сочетает в себе передачу жилья и социальную поддержку владельца.

Итог