Льгота есть, но платят не все: как пенсионерам снизить налог на имущество

Налог на имущество для пенсионеров остаётся одной из немногих сфер, где действуют устойчивые и формально простые льготы, однако на практике их применение нередко вызывает вопросы. Речь идёт не о полной отмене обязательств, а о точечном освобождении, зависящем от состава собственности и корректности документов. Об этом сообщает RT со ссылкой на разъяснения депутата Государственной думы.

Какие льготы закреплены в законе

Как рассказал депутат Госдумы, член комитета по вопросам малого и среднего предпринимательства Алексей Говырин, налоговая льгота для пенсионеров прямо предусмотрена Налоговым кодексом РФ. Она освобождает пенсионера от уплаты налога на один объект каждого типа недвижимости, находящийся в собственности.

"Налоговая льгота на имущество для пенсионеров предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации: пенсионер освобождается от налога на один объект каждого типа", — сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

В перечень таких объектов входят одна квартира или комната, один жилой дом, один гараж или машино-место, а также одна хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров.

Условия применения и ограничения

Льгота распространяется только при соблюдении строгих условий. По словам депутата, объект недвижимости должен быть зарегистрирован непосредственно на пенсионера и не использоваться в предпринимательской деятельности. Назначение земельного участка также имеет значение: хозяйственная постройка должна находиться на земле под ИЖС, личное подсобное хозяйство, садоводство или огородничество.

При наличии нескольких однотипных объектов пенсионеру необходимо самостоятельно определить, к какому из них будет применяться освобождение. В противном случае налоговая служба автоматически применит льготу к объекту с наибольшей суммой налога, что не всегда соответствует интересам владельца.

Долевая собственность и возможные сложности

Отдельного внимания требует ситуация с долевой собственностью. Алексей Говырин отметил, что при совместном владении налог может быть обнулён только в части доли пенсионера, тогда как доля другого собственника будет облагаться налогом в обычном порядке. Совместное проживание с детьми или родственниками на право льготы не влияет.

"Экономия, которую можно получить, зависит от кадастровой стоимости объекта и местной налоговой ставки, зачастую она составляет несколько тысяч рублей в год", — подчеркнул депутат.

При этом он обратил внимание, что из-за ошибок в сведениях или несвоевременной подачи заявления пенсионеры могут столкнуться с трудностями, что требует особенно внимательного отношения к оформлению льготы.