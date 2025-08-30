Сначала радость от покупки, потом шок — арест на авто прежнего владельца изменил всё
Ситуации, когда арест накладывается на имущество бывшего владельца автомобиля, встречаются довольно часто. Но всегда ли это повод для тревоги, если машина уже перешла к новому собственнику?
История одного из водителей
"Купила машину, оформила её на себя 27 апреля 2023 года. На предыдущего владельца машины наложили арест 20 мая 2023 года. Но владелец умер 3 мая. Что мне грозит? Что нужно сделать?" — с таким вопросом обратилась автолюбительница к юристу.
Мнение эксперта
Юрист, автор книги "В очереди за правосудием" Юлия Цветкова объяснила, что важно понять, какой именно арест был наложен:
- на банковские счета,
- на выезд за границу,
- или на регистрационные действия с автомобилем.
Если речь идёт о первых двух вариантах, новому владельцу опасаться нечего. Проблемы могут возникнуть только в случае запрета регистрационных действий с машиной. Но в данной ситуации сделка была оформлена ещё до смерти предыдущего хозяина и до наложения ареста. Это играет в пользу покупателя.
"Если к вам не предъявляют претензий и никаких ограничений вы не ощущаете, предпринимать дополнительных шагов не нужно", — подчеркнула юрист.
Что делать, если возникли трудности
Однако в случае, если ограничения всё же отразились на новом владельце, необходимо обратиться в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, где было вынесено постановление.
Цветкова советует:
- Подать заявление с подробным описанием ситуации.
- Указать даты сделки и оформления машины.
- Приложить копию договора купли-продажи и документы на автомобиль, подтверждающие право собственности.
Эти шаги помогут защитить интересы владельца и снять возможные ограничения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru