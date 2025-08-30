Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:22

Сначала радость от покупки, потом шок — арест на авто прежнего владельца изменил всё

Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля

Ситуации, когда арест накладывается на имущество бывшего владельца автомобиля, встречаются довольно часто. Но всегда ли это повод для тревоги, если машина уже перешла к новому собственнику?

История одного из водителей

"Купила машину, оформила её на себя 27 апреля 2023 года. На предыдущего владельца машины наложили арест 20 мая 2023 года. Но владелец умер 3 мая. Что мне грозит? Что нужно сделать?" — с таким вопросом обратилась автолюбительница к юристу.

Мнение эксперта

Юрист, автор книги "В очереди за правосудием" Юлия Цветкова объяснила, что важно понять, какой именно арест был наложен:

  • на банковские счета,
  • на выезд за границу,
  • или на регистрационные действия с автомобилем.

Если речь идёт о первых двух вариантах, новому владельцу опасаться нечего. Проблемы могут возникнуть только в случае запрета регистрационных действий с машиной. Но в данной ситуации сделка была оформлена ещё до смерти предыдущего хозяина и до наложения ареста. Это играет в пользу покупателя.

"Если к вам не предъявляют претензий и никаких ограничений вы не ощущаете, предпринимать дополнительных шагов не нужно", — подчеркнула юрист.

Что делать, если возникли трудности

Однако в случае, если ограничения всё же отразились на новом владельце, необходимо обратиться в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, где было вынесено постановление.

Цветкова советует:

  • Подать заявление с подробным описанием ситуации.
  • Указать даты сделки и оформления машины.
  • Приложить копию договора купли-продажи и документы на автомобиль, подтверждающие право собственности.

Эти шаги помогут защитить интересы владельца и снять возможные ограничения.

