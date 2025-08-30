Сначала радость от покупки, потом шок — арест на авто прежнего владельца изменил всё

Ситуации, когда арест накладывается на имущество бывшего владельца автомобиля, встречаются довольно часто. Но всегда ли это повод для тревоги, если машина уже перешла к новому собственнику?

История одного из водителей

"Купила машину, оформила её на себя 27 апреля 2023 года. На предыдущего владельца машины наложили арест 20 мая 2023 года. Но владелец умер 3 мая. Что мне грозит? Что нужно сделать?" — с таким вопросом обратилась автолюбительница к юристу.

Мнение эксперта

Юрист, автор книги "В очереди за правосудием" Юлия Цветкова объяснила, что важно понять, какой именно арест был наложен:

на банковские счета,

на выезд за границу,

или на регистрационные действия с автомобилем.

Если речь идёт о первых двух вариантах, новому владельцу опасаться нечего. Проблемы могут возникнуть только в случае запрета регистрационных действий с машиной. Но в данной ситуации сделка была оформлена ещё до смерти предыдущего хозяина и до наложения ареста. Это играет в пользу покупателя.

"Если к вам не предъявляют претензий и никаких ограничений вы не ощущаете, предпринимать дополнительных шагов не нужно", — подчеркнула юрист.

Что делать, если возникли трудности

Однако в случае, если ограничения всё же отразились на новом владельце, необходимо обратиться в территориальное отделение Федеральной службы судебных приставов, где было вынесено постановление.

Цветкова советует:

Подать заявление с подробным описанием ситуации.

Указать даты сделки и оформления машины.

Приложить копию договора купли-продажи и документы на автомобиль, подтверждающие право собственности.

Эти шаги помогут защитить интересы владельца и снять возможные ограничения.